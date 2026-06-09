Al menos 30 personas han sido evacuadas de las costas salvadoreñas debido al impacto de la Tormenta Tropical Cristina

Más de 30 personas fueron evacuadas de Boca Poza, en La Libertad, por inundaciones causadas por el oleaje bajo la influencia de la Tormenta Tropical Cristina. (Foto cortesía Protección Civil)

En horas de la mañana de este martes más de una treintena de personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas tras registrarse inundaciones en la comunidad Boca Poza, en el cantón Cangrejera, en el distrito de La Libertad, debido al aumento del oleaje en las costas salvadoreñas bajo la influencia de la Tormenta Tropical Cristina. Socorristas de Cruz Verde confirmaron que se estaban realizando recorridos en las comunidades del Majahual donde la acumulación de agua ronda los 30 centímetros en algunos puntos. De inmediato, los adultos y niños afectados están siendo trasladados hacia un albergue por unidades de socorristas mientras otros fueron movilizados en un autobús proporcionado por la alcaldía de La Libertad Costa.

Marina Nacional evacúa a 30 personas en el área de Boca Poza, en el cantón Cangrejera, en el distrito de La Libertad, La Libertad Costa, quienes serán trasladadas hacia un lugar seguro.

En la zona también se encuentra personal de la Marina, coordinando las evaluaciones de daños y el traslado de las personas a los albergues con Protección Civil. De forma paralela, varios miembros de la comunidad Estero Mar, en el cantón San Diego, han sido evacuados debido a las inundaciones provocadas por el oleaje y el desbordamiento de agua en esta zona.

PUBLICIDAD

La Tormenta Tropical Cristina se ubicó a 76 kilómetros del Golfo de Fonseca, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte. (Foto cortesía Protección Civil)

Tormenta Tropical Cristina podría generar acumulados de 150 milímetros de agua

La Tormenta Tropical Cristina se encuentra cerca del territorio salvadoreño, ubicada a 76 km del Golfo de Fonseca. Actualmente, su desplazamiento es hacia el norte a 6 km/h, con vientos sostenidos de 65 km/h y movimiento estacionario. Este sistema favorece el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, lo que incrementa la nubosidad y las lluvias sobre el territorio nacional durante los próximos días.

“Ya estamos teniendo algunos efectos y vamos a tener más lluvia de aquí al jueves”, informó el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López quien agregó: “Se pronostican más de 150 milímetros de lluvia, eso puede parecer poco pero en un lapso de tres días es bastante”, debido a la inestabilidad que puede provocar en los suelos y construcciones.

PUBLICIDAD

El Observatorio de Amenazas informó que el ciclón pos-tropical Boris interactúa con la Tormenta Tropical Cristina y favorece el ingreso de humedad desde el Pacífico. (Foto cortesía Protección Civil)

Por su parte, autoridades del Observatorio de Amenazas indicaron que la Depresión Tropical Boris fue reclasificada como Ciclón Pos-Tropical y se localiza a 105 km al este de Acapulco, México. Su dirección de movimiento es hacia las costas mexicanas. Este sistema continuará interactuando con la Tormenta Tropical Cristina frente a Centroamérica, lo que favorecerá el acercamiento de la Zona de Convergencia Intertropical y apoyará el ingreso de humedad desde el océano Pacífico.

Aunque se prevén periodos de calma relativa, las lluvias se mantendrán hasta el jueves y, a medida que el fenómeno se acerque al territorio salvadoreño, podrían presentarse afectaciones como vientos o más lluvias. El Observatorio de Amenazas mantiene vigilancia debido a que la tormenta podría cambiar su rumbo o disminuir su intensidad, pero el pronóstico de lluvias se mantiene.

PUBLICIDAD

En medio de la alerta Naranja las familias afectadas y sus mascotas son trasladadas al albergue Cangrejera Centro, donde contarán con las condiciones adecuadas para su resguardo. (Foto cortesía Protección Civil)

A la población en general se le recomienda:

Precaución al transitar por el territorio nacional y evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se generen durante las lluvias o tormentas, y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre.

Asegurar ventanas, techos y cualquier objeto susceptible a caer, debido a los vientos generados por las tormentas.

Evite encaminar por campos descubiertos durante la presencia de lluvias, ya que por la naturaleza convectiva de las tormentas eléctricas podrían ser alcanzados por un rayo.

Preparar una mochila de emergencia con documentos, alimentos no perecederos, medicamento recetado; entre otros artículos de primera necesidad en caso sea necesario evacuar.

Estar atentos a la información oficial, emitida por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, y atender sus indicaciones.

Comandos de Salvamentos registró daños en una vivienda de Hacienda La Bóveda, en Santiago Nonualco, por el colapso de un muro, sin víctimas reportadas. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Primeros daños registrados en viviendas

De forma inmediata, socorristas de Comandos de Salvamentos en la zona central han registrado daños en viviendas en el cantón Hacienda La Bóveda, distrito de Santiago Nonualco, en La Paz, luego del colapso de un muro que ocasionó daños estructurales en una vivienda. Durante la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), se notificó el incidente y personal operativo se desplazó al lugar para efectuar la inspección y valoración técnica, verificando las condiciones de seguridad. No se reportaron víctimas en el incidente.

PUBLICIDAD