Cuatro personas mueren y 67 resultan lesionadas cada día en incidentes viales en El Salvador, según Moves

Moves El Salvador advirtió que la crisis de seguridad vial exige transformar el transporte colectivo y la infraestructura vial del país./ (Foto cortesía redes sociales)

El Salvador enfrenta una crisis de seguridad vial que deja un promedio diario de cuatro fallecidos y sesenta y siete lesionados a causa de incidentes de tránsito, según datos de Movilidad y Seguridad Vial El Salvador (Moves). La organización, dedicada a la circulación vial, advierte que la cifra incluye treinta y siete personas con lesiones de gravedad cada día, lo que refleja la magnitud del problema en las carreteras del país.

Vanessa Rubio, directora ejecutiva de Moves, y Hugo Mayorga, director legal, brindaron datos durante la entrevista Diálogo 21 de Grupo Megavisión, sobre la situación vial que se registra actualmente en el país.

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Rubio y Mayorga subrayaron que la movilidad urbana en El Salvador demanda una transformación integral del sistema de transporte colectivo y de la infraestructura vial. Según Rubio, el país debe priorizar el uso correcto de las vías y la infraestructura segura para el transporte público.

“Sería muy positivo que todas las calles y calzadas tuvieran carriles exclusivos para el transporte público, lo que permitiría mayor fluidez y descongestionaría la circulación”, recomendó Rubio.

Vanessa Rubio planteó que El Salvador debe priorizar el uso correcto de las vías y los carriles exclusivos para el transporte público./ (Foto cortesía)

Mayorga agregó que, de acuerdo con estimaciones difundidas por Moves, cerca del 70 por ciento de la población salvadoreña se traslada en unidades de transporte colectivo, lo que convierte a este sector en un eje central de la movilidad urbana.

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“El uso del suelo debe priorizar los desplazamientos de las mayorías. Si el 70 por ciento de la población utiliza autobuses y microbuses, el país debería otorgarles prioridad a estos medios”, afirmó el director legal.

El parque vehicular en El Salvador experimenta un crecimiento acelerado, con una tendencia anual de 8.5 por ciento durante los últimos cinco años. De mantenerse este ritmo, el país podría alcanzar más de tres millones de vehículos en 2030 y superar los cuatro millones y medio en 2035. Actualmente, circulan aproximadamente dos millones noventa y siete mil vehículos particulares en el territorio nacional, según datos de Moves.

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“Una persona promedio pierde dos horas diarias en el tráfico, lo que equivale a más de 730 horas o 30 días completos al año”, puntualizó Mayorga en la entrevista.

Los especialistas de Moves señalaron que el impacto de la congestión va más allá de la movilidad, ya que afecta la salud mental y la economía de la población. Entre las soluciones propuestas, Rubio mencionó la necesidad de modernizar el transporte colectivo y mejorar la organización del sistema, así como implementar horarios escalonados en el ámbito laboral y escolar, ampliar las vías y construir pasos a desnivel.

El parque vehicular de El Salvador crece a un ritmo anual de 8.5 por ciento y podría superar los tres millones de vehículos en 2030./ (Cortesía: Cruz Verde Zacatecoluca)

Estas medidas, según la ejecutiva, deben acompañarse de educación vial y del uso de tecnología, como semáforos inteligentes y aplicaciones para el seguimiento de rutas.

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Mayorga destacó que los horarios escalonados ya están presentes en ciertos sectores, pero insistió en que la infraestructura no basta para resolver el problema. “Se requieren estudios técnicos y componentes operacionales que eleven la calidad de vida de los salvadoreños”, manifestó el director legal.

Ambos representantes de Moves enfatizaron que la solución exige la cooperación entre gobierno, transportistas, empresa privada y ciudadanía. “La movilidad es una responsabilidad compartida y ningún actor puede resolverla de manera aislada”, aseguraron.

Recientemente, las autoridades autorizaron la ampliación de recorridos para 160 unidades de transporte colectivo desde la zona oriental hasta el centro histórico de la capital, una medida que, según Moves, debe estar acompañada de estudios técnicos rigurosos para evitar la saturación de corredores viales ya colapsados.

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Rubio y Mayorga finalizaron la entrevista destacando la importancia de la educación vial, el diálogo y la cortesía entre conductores para lograr un entorno más seguro en las calles de El Salvador.