El Salvador

Cuatro personas mueren y 67 resultan lesionadas cada día en incidentes viales en El Salvador, según Moves

La organización reporta además 67 personas lesionadas cada día, incluidas 37 con heridas graves, y advierte que el dato refleja una crisis sostenida en las carreteras del país.

Guardar
Google icon
Moves El Salvador advirtió que la crisis de seguridad vial exige transformar el transporte colectivo y la infraestructura vial del país./ (Foto cortesía redes sociales)
Moves El Salvador advirtió que la crisis de seguridad vial exige transformar el transporte colectivo y la infraestructura vial del país./ (Foto cortesía redes sociales)

El Salvador enfrenta una crisis de seguridad vial que deja un promedio diario de cuatro fallecidos y sesenta y siete lesionados a causa de incidentes de tránsito, según datos de Movilidad y Seguridad Vial El Salvador (Moves). La organización, dedicada a la circulación vial, advierte que la cifra incluye treinta y siete personas con lesiones de gravedad cada día, lo que refleja la magnitud del problema en las carreteras del país.

Vanessa Rubio, directora ejecutiva de Moves, y Hugo Mayorga, director legal, brindaron datos durante la entrevista Diálogo 21 de Grupo Megavisión, sobre la situación vial que se registra actualmente en el país.

PUBLICIDAD

Rubio y Mayorga subrayaron que la movilidad urbana en El Salvador demanda una transformación integral del sistema de transporte colectivo y de la infraestructura vial. Según Rubio, el país debe priorizar el uso correcto de las vías y la infraestructura segura para el transporte público.

“Sería muy positivo que todas las calles y calzadas tuvieran carriles exclusivos para el transporte público, lo que permitiría mayor fluidez y descongestionaría la circulación”, recomendó Rubio.

Vanessa Rubio planteó que El Salvador debe priorizar el uso correcto de las vías y los carriles exclusivos para el transporte público./ (Foto cortesía)
Vanessa Rubio planteó que El Salvador debe priorizar el uso correcto de las vías y los carriles exclusivos para el transporte público./ (Foto cortesía)

Mayorga agregó que, de acuerdo con estimaciones difundidas por Moves, cerca del 70 por ciento de la población salvadoreña se traslada en unidades de transporte colectivo, lo que convierte a este sector en un eje central de la movilidad urbana.

PUBLICIDAD

“El uso del suelo debe priorizar los desplazamientos de las mayorías. Si el 70 por ciento de la población utiliza autobuses y microbuses, el país debería otorgarles prioridad a estos medios”, afirmó el director legal.

El parque vehicular en El Salvador experimenta un crecimiento acelerado, con una tendencia anual de 8.5 por ciento durante los últimos cinco años. De mantenerse este ritmo, el país podría alcanzar más de tres millones de vehículos en 2030 y superar los cuatro millones y medio en 2035. Actualmente, circulan aproximadamente dos millones noventa y siete mil vehículos particulares en el territorio nacional, según datos de Moves.

“Una persona promedio pierde dos horas diarias en el tráfico, lo que equivale a más de 730 horas o 30 días completos al año”, puntualizó Mayorga en la entrevista.

Los especialistas de Moves señalaron que el impacto de la congestión va más allá de la movilidad, ya que afecta la salud mental y la economía de la población. Entre las soluciones propuestas, Rubio mencionó la necesidad de modernizar el transporte colectivo y mejorar la organización del sistema, así como implementar horarios escalonados en el ámbito laboral y escolar, ampliar las vías y construir pasos a desnivel.

El parque vehicular de El Salvador crece a un ritmo anual de 8.5 por ciento y podría superar los tres millones de vehículos en 2030./ (Cortesía: Cruz Verde Zacatecoluca)
El parque vehicular de El Salvador crece a un ritmo anual de 8.5 por ciento y podría superar los tres millones de vehículos en 2030./ (Cortesía: Cruz Verde Zacatecoluca)

Estas medidas, según la ejecutiva, deben acompañarse de educación vial y del uso de tecnología, como semáforos inteligentes y aplicaciones para el seguimiento de rutas.

Mayorga destacó que los horarios escalonados ya están presentes en ciertos sectores, pero insistió en que la infraestructura no basta para resolver el problema. “Se requieren estudios técnicos y componentes operacionales que eleven la calidad de vida de los salvadoreños”, manifestó el director legal.

Ambos representantes de Moves enfatizaron que la solución exige la cooperación entre gobierno, transportistas, empresa privada y ciudadanía. “La movilidad es una responsabilidad compartida y ningún actor puede resolverla de manera aislada”, aseguraron.

Recientemente, las autoridades autorizaron la ampliación de recorridos para 160 unidades de transporte colectivo desde la zona oriental hasta el centro histórico de la capital, una medida que, según Moves, debe estar acompañada de estudios técnicos rigurosos para evitar la saturación de corredores viales ya colapsados.

Rubio y Mayorga finalizaron la entrevista destacando la importancia de la educación vial, el diálogo y la cortesía entre conductores para lograr un entorno más seguro en las calles de El Salvador.

Temas Relacionados

Moves El SalvadorEl SalvadorMovilidad urbanaSeguridad vial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Huida, abandono y decomiso: Policía dominicana incauta 580 mil cigarrillos de contrabando tras persecución

En el interior del vehículo, las autoridades hallaron 580 mil cigarrillos introducidos al país de manera ilícita, un millonario cargamento que desató una rigurosa investigación penal por parte de la Fiscalía de Santiago para dar con el paradero de los fugitivos

Huida, abandono y decomiso: Policía dominicana incauta 580 mil cigarrillos de contrabando tras persecución

Honduras condena ataques contra Kuwait y Bahréin y pide evitar una mayor escalada en Oriente Medio

El Gobierno expresó su preocupación por el aumento de las tensiones en Oriente Medio tras los recientes ataques atribuidos a Irán contra Kuwait y Bahréin

Honduras condena ataques contra Kuwait y Bahréin y pide evitar una mayor escalada en Oriente Medio

Tragedia en el Downtown de Miami: Muere ingeniera nicaragüense tras desplome en la construcción de un rascacielos

El luto y la consternación envuelven a la comunidad de Tonalá, Chinandega, tras confirmarse el trágico fallecimiento de la ingeniera nicaragüense María Fernanda González García, de 25 años, en un accidente laboral en el centro de Miami

Tragedia en el Downtown de Miami: Muere ingeniera nicaragüense tras desplome en la construcción de un rascacielos

Las zonas francas concentran cerca del 60% de las exportaciones de República Dominicana, según el Gobierno

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, afirmó que las ventas externas avanzaron 19% entre enero y abril de 2026, tras crecer 11% en 2025, apoyadas por cambios logísticos y normativos

Las zonas francas concentran cerca del 60% de las exportaciones de República Dominicana, según el Gobierno

Distribuyen $1.7 millones en créditos para veteranos y excombatientes en El Salvador

Los recursos del fondo rotativo se destinarán a impulsar negocios, mejorar viviendas, adquirir herramientas de trabajo y cubrir necesidades del hogar, con montos individuales entre $500 y $6,600.

Distribuyen $1.7 millones en créditos para veteranos y excombatientes en El Salvador

TECNO

Qué significa la letra “A” en la consola central del auto y por qué cada vez más conductores la utilizan

Qué significa la letra “A” en la consola central del auto y por qué cada vez más conductores la utilizan

Qué son los gusanos impulsados por IA y por qué podrían devastar internet

HONOR 600 aterriza en México y Perú: inteligencia artificial gratis para edición de imagen a video

Windows 11 gratis: quiénes podrán instalarlo sin pagar una nueva licencia y desde cuándo

Si quieres vigilar a tu novia o amigo, cuidado: apps para espiar celulares terminaron afectando a otros

ENTRETENIMIENTO

El estremecedor relato de Sharon Stone: las lesiones ocultas que revelaron una brutal agresión

El estremecedor relato de Sharon Stone: las lesiones ocultas que revelaron una brutal agresión

Kathryn Hahn destaca la inclusión y la representación en su trabajo junto a Marvel

Tom Holland admite que “No podría sobrellevar Hollywood sin Zendaya” y revela cómo su vínculo influye dentro y fuera del set

Camila Cabello terminó su relación con Henry Chalhoub, el heredero multimillonario con quien estuvo más de un año

Marjane Satrapi: de escapar de Irán a hacer historia en la literatura, el cine y el activismo

MUNDO

La piedra del altar de Stonehenge recorrió 700 km mediante la acción humana

La piedra del altar de Stonehenge recorrió 700 km mediante la acción humana

Italia descubrió el búnker más sofisticado de la mafia calabresa ‘Ndrangheta: “Digno de un set de filmación”

Investigan una red transnacional de gestación subrogada orquestada desde China que esclaviza a las gestantes

Rusia lanzó casi 300 drones contra Ucrania mientras presiona a Europa por el levantamiento de sanciones energéticas

La nube negra que Putin no pudo ocultar: las imágenes del ataque ucraniano que arruinaron el “Davos ruso”