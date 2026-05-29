El Salvador

El Salvador: Fiscalía confirma condena de 112 miembros de la MS-13 a penas de hasta 45 años de prisión

Una sentencia resolvió el proceso penal contra una estructura que operaba en Usulután, tras comprobar la pertenencia de los procesados a una organización delictiva según pruebas presentadas en la audiencia

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Fiscalía General de la República de El Salvador logró la condena de 112 pandilleros de la MS-13 bajo cargos de agrupaciones ilícitas. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
Fiscalía General de la República de El Salvador logró la condena de 112 pandilleros de la MS-13 bajo cargos de agrupaciones ilícitas. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó, este jueves que, obtuvo condenas máximas para 112 integrantes de la clica Molinos Locos Salvatruchos de la MS-13, luego de demostrar su pertenencia y permanencia en la estructura criminal entre 2018 y 2023. De acuerdo con información oficial difundida por la propia FGR, el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, juez 1, de San Miguel, encontró responsables a los procesados por el delito de agrupaciones ilícitas tras una audiencia única.

Según detalló la Fiscalía General de la República, el fallo establece 45 años de prisión para 30 “homeboys” y 40 años para 12 “chequeos”, mientras que 39 “paros” y 31 colaboradores recibieron 30 años de cárcel cada uno. La sentencia se basa en lo dispuesto por el artículo 345, incisos 2° y 3° del Código Penal salvadoreño, que contempla sanciones diferenciadas según el rango jerárquico de cada pandillero dentro de la organización criminal.

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La FGR informó que el tribunal valoró “toda la prueba documental, pericial y testimonial” aportada durante el proceso, lo que permitió sustentar la acusación. En el juicio se determinó que los imputados integraron la clica Molinos Locos Salvatruchos de la MS-13, con operaciones focalizadas en los distritos de Usulután, Tecapán y Ozatlán, en el departamento de Usulután.

Las sentencias se aplicaron conforme al artículo 345 del Código Penal, que define distintas sanciones según el rango en la organización criminal. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
Las sentencias se aplicaron conforme al artículo 345 del Código Penal, que define distintas sanciones según el rango en la organización criminal. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Integrantes de pandillas condenados

Entre los condenados, la Fiscalía identificó a Neris Osvaldo Alfaro Campos, Willian Iván Martínez Alas Carretón, Carlos Tulio Martínez Méndez, Luis Alberto Guido Ayala, Lucio Jiménez Diaz, Kelvin Orlando Bernal Yanes (alias Soviético), José Andrés Serpas Quintanilla, Willian Ernesto Paniagua, Homeboy y José Neftaly Amaya Luna como algunos de los “homeboys” que recibieron la pena mayor.

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Por otra parte, Selvin Moisés Campos Parada, Keny Alberto Alfaro Gutiérrez, Néstor David Alfaro Guerrero, Aquiles Villegas Nieto, Chequeo y Víctor Manuel López Medrano figuran entre los sentenciados como “chequeos” dentro de la estructura criminal.

De acuerdo con la FGR, todos los condenados fueron capturados bajo el Régimen de Excepción implementado en El Salvador, que ha permitido a las autoridades desarticular numerosas células de pandillas en los últimos años. Las actuaciones delictivas de esta clica se concentraron principalmente en el oriente del país, afectando comunidades de Usulután, Tecapán y Ozatlán.

La estructura de la MS-13 condenada operó entre 2018 y 2023 principalmente en los distritos de Usulután, Tecapán y Ozatlán, en Usulután. (Cortesía: Fiscalía General de El Salvador)
La estructura de la MS-13 condenada operó entre 2018 y 2023 principalmente en los distritos de Usulután, Tecapán y Ozatlán, en Usulután. (Cortesía: Fiscalía General de El Salvador)

La Fiscalía General de la República destacó que la resolución representa “una nueva condena contra estructuras de la MS-13 en la zona oriental del país”, en el marco de una ofensiva judicial que ha buscado reducir la incidencia de delitos asociados a la pandilla. “La imposición de las penas máximas refleja la gravedad de los hechos atribuidos y la evidencia recabada en el proceso penal”, señaló la institución.

El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado fundamentó su decisión en la clasificación jerárquica de los miembros de la MS-13, aplicando las sanciones previstas en el Código Penal. El proceso reunió pruebas documentales, periciales y testimoniales, cuya valoración fue clave para la declaratoria de culpabilidad de todos los acusados.

El operativo judicial contra la clica Molinos Locos Salvatruchos forma parte de la estrategia nacional contra el crimen organizado, impulsada por el ente fiscal.

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