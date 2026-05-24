El Salvador

Autoridades policiales informan la captura de dos sujetos por tráfico de drogas en El Salvador

Los recientes operativos coordinados entre diferentes entidades de seguridad resultaron en el arresto de varios individuos acusados de participar en la distribución de sustancias ilícitas y el traslado de mercancías prohibidas en distintos municipios del país

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Vista cercana de las manos de dos hombres; uno, con camiseta azul y jeans, es esposado por el otro, quien viste uniforme oscuro. Fondo azul.
La Policía Nacional Civil de El Salvador detuvo a presuntos traficantes de drogas y contrabandistas en operativos simultáneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas horas, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó sobre la detención de varios sujetos vinculados a delitos de tráfico de drogas y contrabando en diferentes puntos del país. Las autoridades informaron que los individuos son acusados de posesión y distribución de ilícitos.

En la zona de Soyapango, al oriente de San Salvador, se registró la detención de Óscar Osmín L. C., de 27 años, quien fue interceptado por agentes de la PNC tras ser identificado como presunto distribuidor de estupefacientes. El operativo, realizado en coordinación con la Fuerza Armada de El Salvador, tuvo lugar en la intersección de la avenida Cerro Verde y la calle Venecia.

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De acuerdo con el reporte policial, Óscar Osmín L. C. se desplazaba en un vehículo donde los agentes localizaron varias porciones de marihuana de distintos tamaños, ocultas en el interior del automóvil. El sospechoso fue arrestado bajo la acusación de posesión y tenencia de drogas con fines de tráfico. Las autoridades advirtieron que cualquier persona encontrada en circunstancias similares será remitida a los tribunales, conforme a la legislación vigente.

Agentes capturaron a Óscar Osmín L. C. en Soyapango tras localizar marihuana de distintos tamaños oculta en su vehículo. (Foto cortesía PNC)
Agentes capturaron a Óscar Osmín L. C. en Soyapango tras localizar marihuana de distintos tamaños oculta en su vehículo. (Foto cortesía PNC)

En un operativo paralelo, desarrollado cerca de la medianoche, en el municipio de El Paraíso, en el departamento de Chalatenango, la PNC detuvo a Mindo Antonio D. O., de 29 años, señalado como distribuidor de drogas en la zona central del país. El arresto se produjo tras una investigación conjunta entre la división Antinarcóticos y el equipo de Inteligencia Policial, que permitió identificar las actividades ilícitas del sospechoso.

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La intervención policial se ejecutó en el barrio Las Flores, donde los agentes incautaron un paquete de marihuana, un teléfono celular y una motocicleta, objetos que presuntamente eran utilizados para facilitar el comercio ilegal de estupefacientes. Mindo Antonio D. O. enfrentará cargos por tráfico ilícito de drogas, delito considerado grave en el marco legal salvadoreño y vinculado al crimen organizado.

Las fuerzas de seguridad fortalecen los controles en rutas críticas para combatir el tráfico de drogas y el contrabando, protegiendo la economía y la seguridad pública. (Foto cortesía PNC)
Las fuerzas de seguridad fortalecen los controles en rutas críticas para combatir el tráfico de drogas y el contrabando, protegiendo la economía y la seguridad pública. (Foto cortesía PNC)

Detenido en San Miguel cuando transportaba producto de contrabando

Previamente las autoridades informaron sobre una importante incautación de cigarrillos en la zona norte de San Miguel, la PNC informó sobre la captura de William Alfredo Trejo Ramos, de 41 años, acusado de trasladar productos de contrabando. El arresto se concretó en el municipio de Sesori, sobre la carretera que conecta con San Luis La Reina. Durante la intervención, las autoridades encontraron cerca de 30 cajas con mercancía catalogada como ilícita dentro de la camioneta conducida por el sospechoso.

El procedimiento contó con la participación de equipos de la policía de investigaciones quienes aseguraron el decomiso y el traslado de los productos incautados. William Alfredo Trejo Ramos fue puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes y será procesado por contrabando de mercadería, en cumplimiento de la normativa nacional.

Las fuerzas de seguridad han reiterado su intención de fortalecer los controles en rutas identificadas como puntos críticos para el trasiego de productos ilegales y el tráfico de drogas, con el objetivo de prevenir el impacto negativo de estas actividades en la economía formal y en la seguridad pública.

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