San Salvador concentra el 76% de la ropa usada importada y se consolida como epicentro logístico del sector

La moda sostenible crece en El Salvador por el auge de tiendas de ropa usada importada de Estados Unidos. REUTERS/Temilade Adelaja

Darle una nueva vida a las prendas o promover la moda sostenible se ha consolidado como una tendencia visible en El Salvador, gracias al auge de las tiendas de segunda mano que ofrecen ropa, calzado e incluso artículos para el hogar a bajo costo.

Esta transformación, impulsada principalmente por la importación de productos provenientes en más del 90% de Estados Unidos, responde tanto a necesidades económicas como ambientales, dibujando un escenario de consumo responsable donde millones de ciudadanos encuentran alternativas frente al alza de precios y el deterioro de los presupuestos familiares, según el estudio How markets meet consumer demand: Secondhand Clothing in El Salvador.

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En el contexto salvadoreño, donde la inflación alcanzó el 7.25% tras la pandemia y casi dos tercios de la población dependen del trabajo informal, los retos financieros han modificado radicalmente las decisiones de consumo.

El análisis muestra que, entre 2019 y 2023, las importaciones de ropa nueva cayeron un 32%, mientras que la ropa usada incrementó su presencia hasta representar cerca de un tercio del total de las importaciones textiles del país.

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La diferencia en costos resulta determinante: una prenda nueva cuesta en promedio más de cuatro veces el valor de una usada.

El 76,7% de la ropa de segunda mano que llega a El Salvador se concentra en San Salvador, epicentro del sector. Foto: Cuartoscuro

El 76.7% de toda la ropa usada importada se distribuye en San Salvador

De acuerdo con el mismo estudio, la distribución nacional de ropa usada exhibe una marcada concentración: San Salvador recibe el 76.7% de las prendas usadas que ingresan al país, superando los 99 millones de kilogramos entre 2022 y 2024. Por detrás figuran La Libertad con el 8.9%, San Miguel con el 7.2%, Lourdes con el 4.5% y Santa Tecla con el 1.8%. Sumados, el resto de los departamentos representa solo el 7.2%. Este dato sitúa a San Salvador como el epicentro indiscutible del comercio de ropa usada, tanto en su función de receptor principal como en el rol de centro logístico.

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El movimiento de estos productos sigue una cadena de suministros estructurada, donde la procedencia de más del 90% de la mercancía se rtrae desde Estados Unidos, con flujos continuos que abastecen a tiendas, mercados y vendedores informales en las principales ciudades.

La rigidez y eficiencia de este esquema es reconocida en el informe de How markets meet consumer demand: Secondhand Clothing in El Salvador, que resalta el impacto de la logística internacional en la capacidad de respuesta de los comerciantes locales frente a las oscilaciones de la demanda.

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Una joven examina cuidadosamente un retrato de una familia elegantemente vestida, apilado entre otras fotos enmarcadas en el estante de una tienda de segunda mano, evocando el descubrimiento de recuerdos con profundo valor sentimental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector se adapta a la desigualdad regional y a los patrones de consumo

Las dinámicas internas del país evidencian fuertes desigualdades regionales en ingreso, empleo formal, infraestructura y educación, factores que inciden directamente en el poder de compra y en la formación de precios minoristas. El mercado de ropa usada se adapta a estos contrastes: en el centro del país se registran los precios promedio más altos por unidad, mientras que las regiones oriental y occidental mantienen precios ligeramente inferiores, según datos del estudio.

Las diferencias educativas y laborales también marcan la segmentación del consumo. Solo el 21% de los mayores de 16 años en San Salvador han completado la secundaria, cifra que desciende al 18% en San Miguel y al 13.7% en Santa Ana. En Santa Ana, el empleo informal alcanza el 71.5%, mientras que San Salvador y San Miguel exhiben mayores grados de formalidad, con 36.5% y 52% respectivamente.

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El margen de flexibilidad en el surtido y segmentación de precios es una de las herramientas que emplean los minoristas para responder tanto a los compradores más sensibles al precio como a aquellos que valoran la variedad. De acuerdo la investigación esta adaptación fortalece el vínculo entre la geografía socioeconómica y la estructura del mercado, permitiendo atender la demanda heterogénea de los consumidores nacionales.

La inflación del 7,25% tras la pandemia impulsa el consumo de ropa de segunda mano entre los salvadoreños. (Foto archivo Infobae)

La preferencia por la ropa de segunda mano no solo se explica por los precios más bajos en comparación con los nuevos productos, sino también por la percepción de mayor variedad y por la posibilidad de encontrar prendas de marcas internacionales a las que sería difícil acceder de otra manera. El análisis destaca que la diferencia entre el valor de la ropa nueva y usada ha profundizado el cambio en los hábitos de compra de las familias, que buscan alternativas compatibles con sus limitados ingresos.

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San Salvador alberga el 87% de las empresas exportadoras nacionales, aporta el 33% al Producto Interno Bruto (PIB) y concentra el 60% del empleo formal, de acuerdo con el estudio citado. La estructura adaptativa que define al sector de ropa usada en El Salvador resulta clave para su sostenibilidad.