“Dios me recuerda que no soy el mejor”: la transformación del Tabernáculo en El Salvador con Edgard López Bertrand Jr

Desde 2017, Edgar López Bertrand Jr. lidera el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel (Cortesía).

En el corazón geográfico de San Salvador, donde el bullicio de la capital no da tregua, se erige un gigante que ha sobrevivido a terremotos, guerras civiles y transiciones democráticas.

El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, fundado en 1977, no es solo una iglesia; es un termómetro social de El Salvador.

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Hoy, al cumplirse casi cinco décadas de su primera piedra, la institución atraviesa una era de renovación que muchos consideraban imposible tras la partida de su patriarca. El 17 de diciembre de 2017 marcó un antes y un después: ese día falleció el Dr. Edgar López Bertrand, el “Hermano Toby”, una figura cuya personalidad volcánica y estilo directo definieron el protestantismo salvadoreño durante 40 años.

Su hijo, Edgar López Bertrand Jr., heredó no solo el púlpito, sino la titánica tarea de liderar una congregación de miles en un siglo XXI que exige menos dogmas y más soluciones prácticas.

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Asumir el mando no fue un proceso meramente administrativo. Para “Toby Jr.”, el cambio fue estructural y, en ocasiones, doloroso. Bajo su gestión, el Tabernáculo ha vivido una “depuración de prácticas” destinada a profesionalizar la fe.

Con una capacidad que supera las miles de personas por jornada, el templo central refleja el impacto social y espiritual del liderazgo de López Bertrand Jr. (Cortesía).

Uno de los cambios más radicales ha sido la rejerarquización de la vida del creyente. Durante décadas, el fervor religioso se medía por las horas entregadas a la institución, muchas veces a costa del núcleo familiar.

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“En la iglesia se llegó a creer que el servicio era más importante que la familia, pero la Biblia tiene un orden”, explica el pastor en entrevista exclusiva con Infobae.

Esta premisa sustituyó un activismo agotador por una visión más equilibrada. El líder reconoce que este giro tuvo un costo alto en términos de aceptación interna, desafiando tradiciones arraigadas, pero sostiene que el resultado fortalece la identidad de una congregación que ahora busca calidad sobre cantidad.

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Inclusión y Ciencia: El Ministerio Bethel y el abordaje de la Salud Mental

Quizás la innovación más humana de esta era es la transformación de la asistencia social. El Ministerio Bethel, ubicado en la sede central, se ha consolidado como un centro de atención integral y gratuito único en su tipo.

Dedicado a personas con capacidades especiales y sus familias, Bethel rompe las barreras de la exclusión ofreciendo terapias físicas, psicológicas, educativas y de lenguaje. Incluso, cuenta con un salón de Braille y el método Montessori, brindando herramientas de autonomía a quienes la sociedad suele olvidar.

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A la par de Bethel, representa la reconciliación entre la fe y la ciencia. En un contexto donde históricamente la ansiedad se tildaba de “falta de fe”, el Tabernáculo ha integrado a psiquiatras y terapeutas.

El pastor recalca que el enfoque actual diferencia claramente entre lo que corresponde a la oración y lo que requiere intervención médica.

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Para él, reconocer que un joven puede necesitar terapia es una muestra de excelencia: “Hoy somos 55 diferentes ministerios. Atendemos donde usted se lo pueda imaginar”.

Este es un vistazo a un viaje a la terapia de lenguaje. Si estás buscando opciones, te contamos cómo encontramos este maravilloso ministerio que nos ha brindado una ayuda invaluable.

El ecosistema carcelario: “Hay más fe que en la calle”

El crecimiento del Tabernáculo en estos 49 años se mide por su capilaridad social. El acompañamiento a los privados de libertad es un eje innegociable. Siguiendo un mandato bíblico, la iglesia mantiene presencia semanal en los centros penales, proporcionando asistencia espiritual y material.

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“En la cárcel hay más fe que en la calle”, afirma López Bertrand Jr. con contundencia. Para el pastor, el trabajo no termina en la celda, sino que se extiende al apoyo de las familias que quedan desamparadas afuera, buscando romper el ciclo de violencia y abandono.

Esta visión se extiende a otros sectores marginados, con cultos especiales para trabajadoras sexuales y personas en situación de calle, sectores históricamente excluidos de los recintos religiosos.

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Servidores del Tabernáculo Bíblico Bautista distribuyen alimentos a internos del Plan Cero Ocio, como parte de la misión semanal de asistencia integral.

La adaptación tecnológica ha sido otro pilar tras la partida del fundador. La iglesia ha digitalizado su canal de televisión, ampliado la cobertura radial y lanzado nuevas plataformas para jóvenes, alcanzando a miles de fieles tanto de forma presencial como virtual.

“Los templos no son indispensables, podemos llegar con o sin templo”, comenta el pastor respecto a la expansión de la “Iglesia del Aire”. Esta filosofía permitió que, durante los momentos más críticos de la transición social salvadoreña, la comunidad no se dispersara.

Gestión sin deudas y liderazgo frente al espejo: el propósito de “acompañar al necesitado”

Bajo su liderazgo, el papel de la mujer ha cobrado un nuevo vigor. “El ministerio de Jesús fue apoyado tremendamente por la mujer”, recuerda, subrayando la importancia de la formación teológica femenina para fortalecer el trabajo pastoral.

Por otro lado, en un país donde la línea entre religión y política suele ser difusa, el pastor marca una distancia sanitaria. Sostiene que su función es acompañar y aconsejar, no buscar cuotas de poder. “El pastor está para asesorar si el político le pide un consejo, pero no fue llamado a ser presidente”, puntualiza.

La gestión administrativa ha permitido sanear deudas históricas y modernizar la infraestructura sin recurrir a endeudamientos. Sin embargo, el mayor reto para Toby Jr. es el espejo. El pastor admite que mantener la humildad resulta esencial en la era digital.

Un poderoso mensaje sobre la importancia de la actitud al orar. Aprende por qué no debes acercarte a Dios con resentimiento y cómo la adoración, la humildad y un corazón sincero pueden desatar tu bendición.

“Dios me recuerda todos los días que no soy el mejor y que puede escoger a otro”, confiesa, resaltando la necesidad de examinarse ante los cuestionamientos públicos. Al mirar hacia el futuro y el próximo 50 aniversario, López Bertrand Jr. proyecta un Tabernáculo enfocado en la formación de nuevas generaciones.

Su propósito se resume en una frase que marca el norte de la institución: “Acompañar al necesitado con el respaldo de la palabra de Dios”.