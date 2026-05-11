Costa Rica: la Policía de Control de Drogas efectúa allanamientos en San José contra red de narcomenudeo

Agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) aseguran el perímetro durante un operativo policial en un barrio urbano de San José, Costa Rica, cerca de una escuela primaria, con un patrullero y cinta de escena del crimen visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Control de Drogas realiza este lunes nueve allanamientos simultáneos en el distrito Catedral de San José contra una red de narcomenudeo que opera cerca de centros educativos. Este operativo tiene como objetivo a 14 personas investigadas por venta de estupefacientes.

Los allanamientos se realizan de manera simultánea a fin de evitar que los sospechosos puedan alertarse o destruir pruebas.

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La Policía de Control de Drogas (PCD) desplegó a sus agentes en nueve puntos del distrito Catedral, en San José, para desarticular una red que, según las investigaciones, operaba cerca de centros educativos y representaba un riesgo directo para la población joven.

El despliegue se concentró en comunidades del sur de la capital, como Urbanización Los Geráneos, Barrio La Cruz, Lomas de Ocloro, Barrio Güell y Paso Ancho, todas ubicadas dentro de la zona de San Sebastián. En estos sectores, los agentes buscaron pruebas y la captura de catorce personas investigadas por venta de estupefacientes.

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La acción policial fue resultado de una investigación previa que permitió identificar tanto a los integrantes de la red como los sitios que utilizaban para el narcomenudeo.

El principal objetivo fue frenar la distribución de drogas en el entorno inmediato de escuelas y colegios, consideradas áreas de especial sensibilidad por el potencial impacto en menores de edad.

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El operativo incluyó allanamientos simultáneos en cinco comunidades, con el fin de recolectar pruebas y detener a los sospechosos vinculados a la organización.

Una mesa de sala de evidencias muestra bolsas de droga incautada, fajos de billetes, un walkie-talkie y guantes, con el logo de la Policía de Control de Drogas (PCD) desenfocado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativos recientes contra el narcomenudeo en áreas escolares

La ofensiva contra el tráfico de drogas en las cercanías de centros educativos no es nueva.

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En noviembre de 2025, la PCD desarticuló otra red en Tirrases de Curridabat. En ese caso, el grupo utilizaba a menores como vigías y vendía droga alrededor de escuelas y colegios. La intervención incluyó tres allanamientos simultáneos, la detención de tres individuos y el decomiso de diferentes tipos de droga y efectivo.

Por su parte, en abril de 2026, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó siete allanamientos en Purral de Goicoechea, logrando la detención de cuatro personas y la incautación de elementos clave para el proceso judicial.

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El desafío de proteger a la comunidad educativa

Estos operativos evidencian la persistencia del narcomenudeo en áreas urbanas y el esfuerzo coordinado de las autoridades costarricenses para contenerlo. La cercanía de los puntos de venta a centros escolares representa una preocupación constante, ya que expone a los jóvenes a situaciones de riesgo y facilita el contacto temprano con sustancias ilícitas.

Una patrulla blanca de la Policía de Control de Drogas (PCD) con dos agentes a bordo circula lentamente por una calle angosta de un barrio urbano modesto, observando atentamente los alrededores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las operaciones coordinadas y la vigilancia activa permiten a las fuerzas policiales no solo desmantelar estructuras, sino también prevenir la expansión de estas redes en comunidades vulnerables. El compromiso de las autoridades se refleja en la frecuencia y magnitud de los operativos desarrollados en los últimos meses.

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La dinámica del narcomenudeo en Costa Rica exige respuestas contundentes y permanentes, especialmente en entornos donde la presencia de menores es alta.

La colaboración entre distintas instituciones y la intervención directa en zonas sensibles constituyen elementos centrales de la estrategia policial para proteger a la juventud y garantizar la tranquilidad de las comunidades.

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