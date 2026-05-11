República Dominicana

El Gobierno dominicano entrega títulos de propiedad a 1,500 familias vulnerables en Domingo Savio y el Distrito Nacional

La estrategia implementada por el Gobierno permitió la legitimación gratuita de la propiedad, facilitando procedimientos que promueven la equidad social y generan oportunidades para la movilidad económica de amplios núcleos poblacionales

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El Gobierno dominicano entregó 1,500 títulos de propiedad a familias vulnerables de Santo Domingo y el Distrito Nacional, impulsando la seguridad jurídica en la vivienda. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
El Gobierno dominicano entregó 1,500 títulos de propiedad a familias vulnerables de Santo Domingo y el Distrito Nacional, impulsando la seguridad jurídica en la vivienda. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Más de 1,500 familias vulnerables de Domingo Savio y el Distrito Nacional recibieron títulos de propiedad como parte de un programa gubernamental orientado a garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de viviendas.

La estrategia busca transformar la condición de posesión en derecho legítimo, lo que representa un avance en las políticas de justicia social y desarrollo en República Dominicana.

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Según datos oficiales los beneficiarios ascienden a 3,500 certificados, reforzando el propósito de consolidar su acceso a derechos patrimoniales plenos.

La ceremonia, que estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader, tuvo lugar en Domingo Savio y comprendió la entrega simultánea de títulos a familias de Los Guandules, Gualey, parcela 1-B, 27 de Febrero, Ensanche Espaillat y María Auxiliadora.

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Según la información oficial brindada durante el acto, esta política forma parte de un compromiso específico de la administración actual con 8,000 familias residentes en dichos sectores, quienes históricamente carecieron de seguridad en la propiedad de sus hogares.

El dato más relevante en la fase reciente del programa corresponde al área legitimada por los documentos: 87,800 metros cuadrados fueron legalizados en esta jornada. En lo que va del año, la suma de títulos entregados por el Gobierno en la circunscripción 3 del Distrito Nacional ha tenido un impacto directo en 18,000 personas.

El presidente Luis Abinader encabezó la ceremonia de titulación en Domingo Savio, reafirmando el compromiso de beneficiar a comunidades históricamente desprotegidas. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
El presidente Luis Abinader encabezó la ceremonia de titulación en Domingo Savio, reafirmando el compromiso de beneficiar a comunidades históricamente desprotegidas. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

La titulación como instrumento de desarrollo económico y social

La política de entrega de títulos de propiedad avanza como una solución estructural para comunidades previamente afectadas por la incertidumbre legal. Según la información difundida en el acto, esta iniciativa no solo elimina el riesgo de despojo sobre los terrenos sino que también incrementa de forma inmediata el valor económico de las propiedades.

El presidente Abinader destacó que disponer de un título legal permite a las familias acceder al crédito formal con condiciones más favorables. Los residentes pueden ahora solicitar financiamiento bancario con tasas de interés reducidas, realizar mejoras en sus viviendas o iniciar emprendimientos, consolidando así nuevos horizontes de movilidad social.

La jornada reciente se suma a las anteriores fases del programa. Tres semanas antes 2,000 certificados habían sido adjudicados, lo que en total significa la regularización legal para una porción considerable de la población del proyecto Domingo Savio, dentro de un área estimada de 117,067.11 metros cuadrados.

La nueva política estatal elimina el riesgo de despojo y eleva el valor económico de las propiedades, promoviendo el acceso al crédito formal y la movilidad social. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)
La nueva política estatal elimina el riesgo de despojo y eleva el valor económico de las propiedades, promoviendo el acceso al crédito formal y la movilidad social. (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Proyección del programa y alcance final

La magnitud de la iniciativa sugiere que, una vez completadas todas las fases del proyecto, 40,000 personas del sector se verán beneficiadas con la plena legalización de la propiedad de sus viviendas. El Gobierno ha anunciado que la estrategia continuará en las próximas etapas con miras a consolidar el estatus legal de los habitantes que todavía carecen del documento.

El dato económico subyacente al proceso ha sido resaltado por Duarte Méndez, director de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT). Según Méndez, el esquema estatal permitió ahorrar a los beneficiarios un monto equivalente a 120,000,000 de pesos dominicanos, aproximadamente $2,026.87 por familia, en comparación con los costes que supone la titulación por la vía privada.

La ejecución operativa del proceso ha estado a cargo de la UTECT y de la institución Bienes Nacionales. Ambas entidades coordinaron la legitimación legal para las familias en condiciones de vulnerabilidad, garantizando que los trámites y la entrega de certificados no representen gasto alguno para los beneficiarios.

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