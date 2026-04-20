Bukele lidera lista de mandatarios con mejor aprobación

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla antes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el Desayuno Nacional de Oración en el Washington Hilton, en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026.. (Photo by SAUL LOEB / AFP)

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se posiciona nuevamente en el primer lugar del ranking mundial de aprobación de líderes, según los datos más recientes publicados por Morning Consult Political Intelligence, WCIOM y Gallup. Los índices, recogidos entre el 1 y el 7 de abril de 2026, reflejan la opinión de adultos encuestados en cada país.

Bukele encabeza la lista con un 94% de aprobación, seguido por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con un 72%, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, con un 70%. Este resultado confirma el liderazgo de Bukele al frente del listado internacional por segundo año consecutivo. En 2025, el mandatario salvadoreño había registrado un índice de aprobación del 91%. En ese mismo periodo, Putin contaba con un 79% de aprobación en Rusia y Modi con un 72% en la India.

El Salvador's President Nayib Bukele attends the National Prayer Breakfast in Washington, D.C., U.S., February 5, 2026. REUTERS/Al Drago

<a href="https://www.infobae.com/el-salvador/2026/03/25/bukele-alcanza-el-94-de-aprobacion-entre-los-salvadorenos-segun-casa-encuestadora/" target="_blank" rel="" title="https://www.infobae.com/el-salvador/2026/03/25/bukele-alcanza-el-94-de-aprobacion-entre-los-salvadorenos-segun-casa-encuestadora/">Bukele alcanza su máximo nivel de aprobación en 2026</a>

En la antesala de la Semana Santa, Nayib Bukele alcanzó su mayor nivel de respaldo según la encuesta de opinión pública de CID Gallup realizada hasta el 21 de marzo de 2026. El estudio, que incluyó una muestra aleatoria de 1,200 adultos salvadoreños y tuvo un margen de error de 2.8 puntos, mostró un alto apoyo a la gestión presidencial.

El 94% de la población manifestó su aprobación al desempeño de Bukele, marcando un récord en los niveles de respaldo presidencial en el país. El 89% de los encuestados expresó sentir orgullo por el mandatario, lo que indica un fuerte vínculo entre la ciudadanía y el presidente. Además, el 87% consideró que El Salvador avanza en la dirección correcta.

El estudio también evaluó aspectos específicos de la administración pública. El área de seguridad obtuvo un 95% de opiniones favorables, destacando la percepción positiva sobre la reducción de la criminalidad. En el sector educativo, la aprobación alcanzó también el 95%, reflejando satisfacción con la gestión en este ámbito. La encuesta se realizó mediante entrevistas telefónicas entre el 15 y el 21 de marzo de 2026 a personas adultas en todo el país.

La seguridad y la educación obtienen un respaldo del 95 % según la población encuestada, destacados como logros clave de la administración Bukele. (Foto cortesía CID Gallup)

El Salvador entre los presidentes mejor evaluados de Latinoamérica

En el contexto latinoamericano, Nayib Bukele figura entre los presidentes mejor evaluados de la región según el ranking de aprobación correspondiente a abril de este año. Bukele lidera la medición con un 70.1% de aprobación, seguido por Claudia Sheinbaum de México, quien registra un 69.8%. El tercer puesto lo ocupa Rodrigo Chaves de Costa Rica, con un 59.5% de imagen positiva.

El Salvador y Bukele encabezan los rankings internacionales y regionales de aprobación presidencial en abril de 2026. (Foto cortesía)

Estos resultados confirman la presencia de El Salvador y su mandatario en los primeros puestos de los rankings de aprobación presidencial tanto a nivel regional como internacional.