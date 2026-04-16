El Salvador

Salud registra reducción sostenida de las enfermedades diarreicas en El Salvador

Las cifras oficiales muestran que la población infantil sigue siendo la más afectada, aunque existe una tendencia descendente en la incidencia de enfermedades gastrointestinales a nivel nacional durante el primer trimestre del año

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Un niño pequeño acostado en una cama con expresión de malestar y mejillas ligeramente enrojecidas. A un lado, una imagen circular de un virus rotavirus en azul con picos rojos.
El Ministerio de Salud de El Salvador reporta una reducción sostenida de enfermedades diarreicas en lo que va del año 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 29 mil niños menores de nueve años han recibido atención médica por cuadros diarreicos agudos (EDAS) y gastroenteritis a nivel nacional, según datos publicados por el Ministerio de Salud (Minsal), hasta el 4 de abril en El Salvador.

El corredor epidemiológico indica que las enfermedades gastrointestinales han mantenido una tendencia sostenida a la baja en lo que va del año, aunque actualmente la enfermedad se encuentra fuera de la zona de éxito, no hay indicadores de alarma.

Hasta la Semana Epidemiológica (SE) 13, que comprende del 29 de marzo al 4 de abril, las autoridades de salud han sumado un total de 79,323 cuadros de diarreas a nivel nacional, posicionando a los menores de nueve años como el grupo etario más afectado.

Ministerio de Salud pide no automedicarse y acudir a centros de salud ante síntomas de diarrea en zonas afectadas. (Foto: Difusión)
Más de 29 mil niños menores de nueve años fueron atendidos por cuadros diarreicos agudos y gastroenteritis a nivel nacional, según datos oficiales. (Foto: Difusión)

Se estima que la diarrea es la tercera causa de muerte en niños menores de cinco años y es responsable de la muerte de aproximadamente 400 mil menores cada año, según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La diarrea puede durar varios días y puede provocar la pérdida de agua y sales esenciales para la supervivencia.

Organizaciones de salud sostienen que para la mayoría de las personas, la deshidratación grave y la pérdida de líquidos eran las principales causas de muerte por diarrea, pero en la actualidad los casos se generan por otras causas, como las infecciones bacterianassépticas, que probablemente representen una proporción cada vez mayor de todas las muertes asociadas a la diarrea.

Hasta la fecha se han registrado 4,033 casos graves que necesitaron atención hospitalaria debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad. De forma paralela, las autoridades señalaron que el índice de letalidad en El Salvador es del 0.3%.

(Imagen IA con datos del MINSAL)
(Imagen IA con datos del MINSAL)

Las enfermedades gastrointestinales que causan diarrea son, en su mayoría, prevenibles mediante medidas básicas como el lavado de manos. También pueden tratarse eficazmente si los pacientes reciben atención oportuna, ya que la deshidratación es una de las principales complicaciones.

Al menos cuatro municipios se encuentran bajo vigilancia debido a la concentración de casos de EDAS; entre ellos se encuentran San Miguel Centro, La Libertad Sur, San Salvador Este y San Salvador Oeste.

(Imagen de IA con datos del MINSAL)
(Imagen de IA con datos del MINSAL)

34 % más casos atendidos que hace cinco años

Datos históricos del Minsal, presentados a través del Boletín Epidemiológico, reflejan que en 2026 se atendieron 20,240 cuadros diarreicos más que en 2021 durante el primer trimestre del año.

En ambos escenarios, las autoridades destacaron que la zona más afectada es el departamento de San Salvador, debido a que acumula la mayor cantidad de atenciones de la red pública.

Según el Minsal, para 2021 se tenía un 0.4% de letalidad y ocho personas fallecidas por complicaciones relacionadas con la enfermedad.

Especialistas de la OMS sostienen que en los países de bajos ingresos, los niños menores de tres años sufren en promedio tres episodios de diarrea al año. Cada episodio les priva de los nutrientes necesarios para su crecimiento. Por consiguiente, la diarrea es una de las principales causas de desnutrición, y los niños desnutridos tienen mayor probabilidad de enfermar a causa de ella.

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