CESTA alerta sobre ausencia de prevención ante desastres naturales en El Salvador

El Salvador carece de una política integral de prevención y mitigación de desastres naturales, según advierte Ricardo Navarro. (Foto cortesía MARN)

El presidente del CESTA, Ricardo Navarro, advirtió que El Salvador no cuenta con una política de prevención ni de mitigación de desastres naturales, sino únicamente con una política de reacción. Señaló que la falta de planificación expone a la población a tragedias que podrían evitarse y subrayó que son las decisiones humanas, más que los fenómenos naturales, las que convierten los eventos en desastres. Puso como ejemplo el caso de construcciones en zonas vulnerables, donde la intervención inadecuada multiplica los riesgos y consecuencias.

Altas temperaturas, sequía, huracanes y riesgos para la biodiversidad

Según Navarro, los pronósticos de oficinas meteorológicas internacionales muestran que la temperatura global mantiene una tendencia al alza, con promedios que ya se acercan a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Este aumento, que podría continuar en los próximos meses, será especialmente perceptible en la segunda mitad del año y afectará a los sectores más vulnerables de la población.

El fenómeno de El Niño incrementará la probabilidad de sequías en el país. Estas condiciones representan una amenaza directa para cultivos básicos como frijol y arroz, lo que podría traducirse en dificultades para adquirir alimentos y un aumento en los precios. Además, el incremento de temperatura y la falta de lluvias elevan el riesgo de golpes de calor que afectan principalmente a las personas más expuestas, así como la posibilidad de incendios forestales, que dañan tanto la salud humana como la biodiversidad.

Las altas temperaturas y la sequía, agravadas por el fenómeno de El Niño, amenazan los cultivos básicos como frijol y arroz en El Salvador. (Foto: Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena)

Una preocupación central del especialista es la amenaza que enfrentan las abejas debido tanto a las altas temperaturas como al uso de químicos agrícolas. Navarro advirtió, en entrevista con YSUCA: “Si las abejitas se destruyen, vamos a tener serios impactos. El alimento del planeta en buena parte depende de la polinización”. La desaparición de estos polinizadores agravaría la crisis alimentaria, ya que numerosas especies vegetales dependen de ellas para su reproducción y producción.

Respecto a los huracanes, se prevé que este año podrían formarse menos eventos, pero con mayor intensidad. Este comportamiento plantea desafíos adicionales para la protección civil y la capacidad de respuesta ante emergencias, especialmente en un contexto donde no existen políticas sólidas de prevención.

Crecimiento económico y crisis de las lluvias

En cuanto a las lluvias registradas en el país, El Salvador recibe un nivel de precipitación anual que duplica el promedio mundial. Sin embargo, muchas comunidades siguen enfrentando problemas de acceso al agua, lo que evidencia deficiencias estructurales en la gestión de los recursos hídricos. De acuerdo con el presidente del CESTA, el crecimiento económico ha priorizado la urbanización y la construcción en zonas inadecuadas, sin considerar el impacto ambiental. La expansión de proyectos habitacionales y comerciales sobre áreas naturales o de recarga hídrica ha reducido la capacidad del suelo para absorber el agua, agravando el riesgo de inundaciones y dificultando el suministro regular para la población.

El Salvador recibe el doble de precipitaciones que el promedio mundial. (EFE/Rodrigo Sura)

Navarro subrayó que es necesario proteger las zonas recolectoras de agua y garantizar eficiencia en el uso de los recursos, así como establecer políticas de Estado a la altura de los retos climáticos. Propuso que el país avance hacia una planificación ambiental que priorice la vida y la sostenibilidad, superando la lógica centrada únicamente en el crecimiento económico.