Juicio por el atentado contra opositores nicaragüenses avanza en Costa Rica

El proceso judicial que involucra el intento de asesinato de Joao Maldonado y Nadia Robleto en Costa Rica ha reactivado la inquietud entre los exiliados nicaragüenses.

El proceso judicial que involucra el intento de asesinato de Joao Maldonado y Nadia Robleto en Costa Rica ha reactivado la inquietud entre los exiliados nicaragüenses, detalla una nota publicada en el periódico Centroamérica 360.

La sobreviviente, Robleto, enfrenta consecuencias graves: sufre parálisis en el 80 % de su cuerpo como resultado del ataque ocurrido el 10 de enero de 2024 en San Pedro, San José.

La decisión de enviar a juicio a Jeremy Jacob Rivas Reyes marca una nueva etapa en la investigación, que hasta ahora solo ha logrado procesar a uno de los supuestos miembros de la estructura criminal, explica la información. El Ministerio Público lo acusa de ser el autor material, al disparar desde una motocicleta contra Maldonado y Robleto.

Ambas víctimas eran conocidas por su oposición al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, hecho que ha generado alarma en la comunidad nicaragüense exiliada en suelo costarricense. El atentado ha sido interpretado como un ataque dirigido contra figuras críticas al gobierno sandinista.

El proceso judicial que involucra el intento de asesinato de Joao Maldonado y Nadia Robleto en Costa Rica ha reactivado la inquietud entre los exiliados nicaragüenses.

Detalles de la investigación y la implicación de otros sospechosos

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), citado por Centroamérica 360 y otros medios nicaragüenses, al menos ocho personas participaron en la planificación y ejecución del atentado.

Entre los implicados hay ciudadanos nicaragüenses y costarricenses que, según las investigaciones, ejecutaron funciones de vigilancia, logística y transporte para facilitar el ataque.

El proceso ha cobrado mayor atención por la posible implicación de Danilo Aguirre Sequeira, periodista nicaragüense. La investigación lo vincula con la fase previa al atentado; citó a Maldonado en un hotel y, de acuerdo con los registros, fue captado por cámaras de seguridad en el lugar, junto a otro nicaragüense señalado por tareas de seguimiento.

Hasta el momento, Aguirre Sequeira no figura como acusado formalmente, pero los registros judiciales detallan su presencia y sus movimientos el día del ataque, lo que mantiene la expectativa sobre el esclarecimiento de su papel en el caso.

El abogado de las víctimas, Marlon Medina, afirma: “solo alcanza a uno de los eslabones más débiles” y que los autores intelectuales permanecen fuera del alcance de la justicia.

Avances judiciales y persistencia de la red criminal

El caso Maldonado-Robleto avanza en los tribunales de Costa Rica con la acusación centrada en Rivas Reyes como ejecutor, mientras la investigación sigue sobre la red criminal detrás del atentado.

Otros sospechosos han sido identificados, algunos detenidos y luego liberados, y uno de ellos fue asesinado semanas después.

El atentado contra Maldonado y Robleto expuso la vulnerabilidad de los opositores nicaragüenses en el exilio y la complejidad de las redes criminales transnacionales que operan en la región.

La resolución del juicio en Costa Rica podría arrojar luz sobre la coordinación y los responsables detrás de este tipo de ataques.

El atentado

De acuerdo a publicación publicada por Infobae, dos sicarios que se movilizaban en motos dispararon la mañana del miércoles 10 de enero de 2024 contra los opositores nicaragüenses Joao Maldonado y su pareja, Nadia Robleto, en una concurrida calle de San José, la capital de Costa Rica.

Ambos recibieron múltiples balazos y fueron trasladados en estado crítico al Hospital Calderón Guardia de esta ciudad.

Maldonado- quien no sobrevivió- era un reconocido opositor nicaragüense y se exilió desde julio de 2018 en Costa Rica . El incidente en el que murió, era el segundo atentado contra él, en septiembre de 2021 dos hombres dispararon también desde una moto e hirieron a Maldonado, cuando se movilizaba por el sector de Escazú, al oeste de San José.

En esa ocasión, Joao Maldonado logró sobrevivir herido de gravedad tras continuar conduciendo su vehículo hasta el hospital más cercano, donde recibió atención médica oportuna.

En el siguiente atentado de 2024, sin embargo, perdió la vida y su pareja, sufrió secuelas graves.

Según la plataforma nicaragüense 100% Noticias y citada por Infobae, tanto Joao Maldonado como Nadia Robleto estaban en un programa de protección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y la semana del atentado se iban a ir a Estados Unidos junto a sus dos hijas y la cuñada de Maldonado a través de una gestión de reasentamiento que coordina el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).