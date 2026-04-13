Los Juegos Suramericanos de la Juventud inician en Panamá con participación récord

El presidente José Raúl Mulino fue el encargado de inaugurar formalmente los juegos ante el público reunido en el estadio Rommel Fernández, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Foto cortesía gobierno de Panamá.

Más de 2.000 jóvenes atletas provenientes de 15 países dieron inicio el domingo a una de las citas deportivas juveniles más grandes de la región, tras la apertura oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

El evento, que se extenderá hasta el 25 de abril, reúne a delegaciones de todo el continente en una agenda de competencias que abarca 22 disciplinas.

El presidente José Raúl Mulino fue el encargado de inaugurar formalmente los juegos ante el público reunido en el estadio Rommel Fernández, acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, junto a otras autoridades deportivas y gubernamentales.

El acto inaugural estuvo marcado por el desfile de las delegaciones, que tuvo como punto álgido el saludo a los 246 atletas panameños, quienes recibieron una ovación del público presente. El momento más esperado fue el encendido de la llama suramericana, en el que participaron figuras olímpicas nacionales como Alonso Edwards, Christina Jiménez Pitty, Irving Saladino y Atheyna Bylon.

Durante el evento, el público disfrutó de presentaciones artísticas que incluyeron la actuación del cantante Farruko y muestras de música tradicional panameña, junto a la participación del ballet de Talenpro y artistas como Osvaldo Ayala, Margarita Henríquez y Doralis Mela.

Panamá recibe el mayor evento juvenil suramericano

Esta edición de los juegos es considerada la de mayor participación en la historia de la competencia, según confirmó Camilo Pérez López Moreira, presidente de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur).

El lema de la edición es “Nuestra Identidad, A Otro Nivel” y la mascota oficial, una rana dorada apodada Antón, acompaña a los atletas durante las actividades.

El acto inaugural estuvo marcado por el desfile de las delegaciones, que tuvo como punto álgido el saludo a los 246 atletas panameños, quienes recibieron una ovación del público presente. Foto cortesía gobierno de Panamá.

Las competencias se desarrollarán en infraestructuras modernas como el Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos “Matador” Tejada, la Ciudad Deportiva Irving Saladino, el Centro de Combate Atheyna Bylon y la playa Venao, entre otras sedes distribuidas en la ciudad y el interior del país.

Coordinación estatal y compromiso olímpico

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, resaltó que la realización de los juegos fue posible gracias a la colaboración de más de 33 instituciones del gobierno nacional, lo que permitió “alinear esfuerzos, optimizar recursos y garantizar una ejecución eficiente”. Ordóñez subrayó que este modelo de gestión pública busca asegurar la “transparencia, rendición de cuentas y buena gobernanza”.

El lema de la edición es “Nuestra Identidad, A Otro Nivel” y la mascota oficial, una rana dorada apodada Antón, acompaña a los atletas durante las actividades. Foto cortesía gobierno de Panamá.

El mandatario panameño pronunció: “Me complace declarar solemnemente inaugurados los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud Panamá 2026. ¡éxitos y bienvenidos a Panamá nuevamente!”, al tiempo que agradeció el respaldo institucional y la labor de los voluntarios.

Damaris Young, del Comité Olímpico de Panamá, reconoció el esfuerzo de los participantes y voluntarios y destacó: “Panamá quiere ser para ustedes un lugar donde se lleven no solo medallas, sino recuerdos que los acompañarán por toda la vida”.

Un símbolo de unidad y proyección internacional

El presidente de Odesur, Camilo Pérez, destacó que estos juegos “manifiestan, una vez más, la unidad de Sudamérica está en otro nivel”. La edición panameña destaca, no solo por la cifra de participantes, sino por el despliegue logístico y el ambiente de camaradería entre las delegaciones.

Más de 2.000 jóvenes atletas provenientes de 15 países dieron inicio el domingo a una de las citas deportivas juveniles más grandes de la región, tras la apertura oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Foto cortesía gobierno de Panamá.

Las medallas de esta edición presentan el diseño de una mariposa, mientras que la mascota Antón encarna la biodiversidad local. La cita deportiva busca dejar una huella en la memoria de los jóvenes atletas y proyectar a Panamá como referente en la organización de eventos internacionales.

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud continuarán hasta el 25 de abril, con competencias y actividades culturales que prometen celebrar el talento y la diversidad del continente.