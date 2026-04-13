Instalación de cámaras y GPS en buses iniciará en el segundo semestre del año en El Salvador

El contrato estatal para instalar cámaras de videovigilancia y GPS abarca el cien por ciento del transporte colectivo en el país. (Foto cortesía por PNC).

Nelson Reyes, Viceministro de transporte, anunció que ya se encuentra en marcha un contrato estatal para la instalación de cámaras de videovigilancia y GPS en el cien por ciento de las unidades de transporte colectivo.

El viceministro remarcó que este tipo de proyectos permitirán obtener información en tiempo real sobre todas las rutas y sobre el comportamiento de cada unidad.

Según Reyes, a diferencia de intentos previos en los que la responsabilidad recaía en los empresarios y concesionarios, en esta ocasión es el Estado quien ejecuta directamente la instalación de la tecnología en los autobuses. “Ya no puede haber ningún tipo de excusa”, aseguró en la entrevista de Diálogo.

El funcionario precisó que la aplicación de GPS y cámaras servirá tanto para fiscalizar el servicio como para optimizar el sistema, ya que permitirá identificar rutas, frecuencias y decisiones operativas basadas en datos reales.

“Por fin se tendrá información fidedigna acerca de la operación”, añadió Reyes, quien insistió en que la tecnología será vital para transparentar el funcionamiento y mejorar la eficiencia del transporte público.

El viceministro subrayó que el 70% de la masa productiva laboral del país depende del transporte colectivo, frente a solo un 30% que se moviliza en vehículo particular. Por eso, calificó de urgente la transformación del sistema, para resolver problemas de tráfico y movilidad urbana.

Reyes recordó que históricamente el transporte “había sido una especie de caja negra”, especialmente durante el auge de las pandillas, cuando era difícil fiscalizar el servicio.

“Hoy, que no tenemos ese problema, ya se puede fiscalizar”, apuntó, aunque aclaró que sería ineficiente poner supervisores humanos en los autobuses activos, por lo que la tecnología se vuelve indispensable.

La tecnología instalada en buses permitirá al Estado fiscalizar y optimizar rutas de transporte público con datos en tiempo real. (REUTERS/Jose Cabezas)

Además, explicó que la información recabada permitirá ajustar rutas y frecuencias, ya que muchas veces los operadores privados han realizado cambios no autorizados que, en ocasiones, resultan más eficientes que las rutas originales. “Eso es parte de la información que viene a ser bien”, dijo.

El plan también contempla la instalación de tecnología no solo en los autobuses, sino en aproximadamente 5,000 paradas de autobús distribuidas por todo el país. Estos dispositivos incluirán sistemas de videovigilancia y monitoreo pensados para reforzar la seguridad y generar datos en tiempo real sobre la operación del servicio. Reyes detalló que la instalación de estos equipos comenzará en el segundo semestre del año, con la meta de que antes de finalizar el año ya estén activos en paradas y unidades.

La responsabilidad de financiar y ejecutar el contrato corresponde exclusivamente al Estado. Los concesionarios y empresarios del transporte colectivo no tendrán que hacer ninguna inversión adicional, sino únicamente facilitar sus unidades y paradas para que se lleve a cabo la instalación.

El viceministro recalcó que, a diferencia de ocasiones anteriores, este proceso será asumido directamente por el Estado para eliminar cualquier excusa que obstaculice el avance del proyecto.

El funcionario destacó que este enfoque permitirá fiscalizar de forma más eficiente el uso de subsidios, la frecuencia de los recorridos y la operación general del transporte colectivo. También permitirá optimizar las rutas y mejorar la experiencia de los usuarios, respaldando la toma de decisiones en información confiable y transparente.

Renovación de flota y sistema de placas: nuevos buses, financiamiento y planificación

Consultado por la llegada de nuevas unidades, Nelson Reyes confirmó que el gobierno ha anunciado la incorporación de 1,500 autobuses, como parte de un proceso que busca la renovación total del parque de transporte colectivo, que actualmente suma unos 9,500 vehículos en todo el país.

La renovación total del parque de transporte colectivo prevé la incorporación de 1,500 nuevos autobuses provenientes, muchos de ellos, de China. (REUTERS/Jose Cabezas)

El viceministro indicó que se están realizando gestiones de financiamiento para concretar la compra de estas unidades, muchas de ellas provenientes de China, que ofrecerán mejores condiciones para los usuarios, como sistemas de aire acondicionado. “Lo que se está buscando es la renovación total del parque de transporte colectivo”, precisó Reyes.

Advirtió, además, que la cantidad ideal de autobuses no debe definirse de manera arbitraria, sino con base en la información que arroje el monitoreo de rutas, frecuencias y demanda. “No se trata de llenarnos de buses, sino de optimizar según la necesidad real”, sostuvo.

Placas provisionales: vigencia, trámites y posibles cambios

Reyes explicó que actualmente siguen vigentes las placas de extensión, amparadas por un decreto que permite su uso mientras no se inicia una renovación general del sistema de identificación vehicular. Además se han entregado placas provisionales a miles de conductores como solución temporal ante los retrasos en la emisión de placas definitivas, permitiendo la circulación legal de los vehículos en todo el país.

Las placas provisionales siguen vigentes en El Salvador y permiten la circulación legal de vehículos mientras continúa la renovación del sistema. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

El viceministro aclaró que si una placa provisional se daña, se deteriora o resulta ilegible, el propietario puede gestionar su reposición presentándose ante las autoridades correspondientes. El trámite consiste en entregar la placa dañada y solicitar el cambio, sin requisitos adicionales ni necesidad de realizar otros procedimientos, siempre que el usuario presente la placa que será reemplazada.

Respecto a la posibilidad de una renovación masiva y definitiva de placas, Reyes señaló que el tema aún se encuentra bajo análisis dentro del Ministerio de Transporte. En el caso de que avance una sustitución generalizada, se evalúa la opción de eliminar el tema de experticia.

Mientras se define una solución definitiva, las placas provisionales continúan siendo válidas y su uso está respaldado por la norma vigente.