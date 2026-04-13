El Salvador

El Salvador: ANEP lanza evento ENADE 2026 orientado hacia la inteligencia artificial y la transformación digital de empresas

El tradicional evento empresarial centrará su próxima edición en la aplicación de tecnologías disruptivas para incrementar la competitividad, abarcando sectores estratégicos como el turismo, la bioeconomía y la capacitación del talento humano

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Vista aérea de una autopista urbana con muchos autos y edificios altos, superpuesta con gráficos de datos azules brillantes y un chip "AI" flotante en el centro.
El próximo ENADE será un espacio en el que se presentarán herramientas tecnológicas para transformar procesos empresariales, abordando desde la automatización en pequeñas empresas turísticas hasta el uso de “gemelos digitales” en la industria y la construcción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) conmemora seis décadas de existencia en 2026 y, en este contexto, impulsa una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE).

El evento, que tendrá lugar el 20 de abril en San Salvador, se centrará en la aplicación de la inteligencia artificial en sectores clave como turismo, bioeconomía y gestión del talento humano.

El próximo ENADE será un espacio en el que se presentarán herramientas tecnológicas para transformar procesos empresariales, abordando desde la automatización en pequeñas empresas turísticas hasta el uso de “gemelos digitales” en la industria y la construcción.

La organización ofrecerá conferencias, paneles y talleres diseñados para acercar a los empresarios a las ventajas reales de estas tecnologías, sin importar el tamaño de sus negocios.

La edición de este año propone un enfoque centrado en la transformación interna de las empresas, dejando en segundo plano la influencia directa sobre la política pública.

El director ejecutivo de la ANEP, Waldo Jiménez, subrayó que la inteligencia artificial está permitiendo a las compañías hacer más con menos recursos y en menos tiempo, lo que supone una diferencia crucial en el entorno actual.

Durante una reciente participación en el programa radial La Entrevista con Diana Verónica y Tony, Jiménez explicó que la ANEP ha ajustado el propósito de su tradicional encuentro empresarial. Ahora, la prioridad es fomentar la innovación y capacitación dentro de las organizaciones, en vez de limitarse a formular propuestas para el sector público.

El objetivo de ENADE 2026 y los temas centrales

El ENADE de este año busca facilitar la adopción de herramientas digitales y la interconexión de empresarios con fondos de inversión y organizaciones como Innogen. Dentro de la agenda, se prevé discutir la creación de un ecosistema local de startups tecnológicas y el acceso a fuentes de financiamiento que impulsen el desarrollo de nuevos proyectos.

El director ejecutivo de la ANEP, Waldo Jiménez, subrayó que la inteligencia artificial está permitiendo a las compañías hacer más con menos recursos y en menos tiempo, lo que supone una diferencia crucial en el entorno actual.
El director ejecutivo de la ANEP, Waldo Jiménez, subrayó que la inteligencia artificial está permitiendo a las compañías hacer más con menos recursos y en menos tiempo, lo que supone una diferencia crucial en el entorno actual.

El evento también abordará la biotecnología aplicada a la producción de alimentos y la optimización del talento humano mediante sistemas automatizados, según detalló Jiménez en su intervención. El propósito es que los asistentes puedan identificar formas de aumentar la productividad y adaptarse a las tendencias que marcan la economía global.

En respuesta a la pregunta sobre el cambio de orientación de la ANEP, Jiménez afirmó que la organización ha modificado su rumbo tras la pandemia.

Actualmente, los esfuerzos están dirigidos a acelerar la transformación digital de las empresas, con el fin de evitar que queden rezagadas o desaparezcan en un entorno de alta competencia. El ejecutivo recalcó que “si no hacen la transformación que corresponde, corren el riesgo de desaparecer”.

Cambios en la relación entre ANEP, gremiales y gobierno

El vínculo entre las cámaras empresariales y las autoridades públicas se mantiene, aunque en una forma menos visible que en el pasado. Jiménez señaló que “las cámaras empresariales han estado siempre en diálogo con el gobierno, aunque ahora el protagonismo recae más en las gremiales individuales que en la cúpula de la ANEP”.

Durante algunos periodos, la presidencia de la ANEP fue percibida como una plataforma política, pero Jiménez sostuvo que asumir un papel protagónico en ese terreno no siempre favorece a las organizaciones empresariales.

Para él, lo fundamental es que las gremiales canalicen las necesidades del sector productivo y presenten propuestas que favorezcan la inversión y la generación de empleo.

El evento, que tendrá lugar el 20 de abril en San Salvador, se centrará en la aplicación de la inteligencia artificial en sectores clave como turismo, bioeconomía y gestión del talento humano.
El evento, que tendrá lugar el 20 de abril en San Salvador, se centrará en la aplicación de la inteligencia artificial en sectores clave como turismo, bioeconomía y gestión del talento humano.

La estrategia actual de la ANEP está orientada a ofrecer herramientas que permitan a las empresas adaptarse a nuevas formas de producción, aprovechar tendencias como el nearshoring y fortalecer el entrenamiento del talento humano.

Jiménez destacó que el clima de seguridad y la mejora en las condiciones para invertir han sido factores decisivos en el crecimiento reciente de la inversión privada.

Inscripciones y convocatoria

Las inscripciones para participar en el ENADE están abiertas a través de los canales oficiales de la ANEP y Fund Capital. El evento está dirigido a empresarios, ejecutivos y colaboradores interesados en la transformación digital y la sostenibilidad de sus organizaciones.

El enfoque renovado de la ANEP busca que la transferencia de conocimiento y la capacitación tecnológica sean los pilares para mantener la competitividad y responder a los desafíos de una economía en constante cambio.

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