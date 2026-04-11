Abril negro 2018: El mes en que el amor se convirtió en el arma más letal de El Salvador

«Nos están matando»: El grito de miles de mujeres salvadoreñas que inundaron las calles tras los crímenes de abril de 2018 (Imagen Ilustrativa Infobae IA).

Abril de 2018 comenzó en El Salvador con un sol de justicia y el calor asfixiante propio de la época. Sin embargo, bajo la superficie de la cotidianidad, una marea de violencia misógina estaba a punto de desbordarse.

En menos de treinta días, nombres como Karla y Katherine se convertirían en las banderas de una lucha que el país no podría seguir ignorando.

En ese mes, la narrativa oficial de que «la violencia es solo cosa de pandillas» se desmoronó estrepitosamente; los verdugos no llevaban tatuajes ni armas de guerra, sino alianzas matrimoniales y promesas de amor.

El calendario marcaba apenas el 14 de abril cuando el país se paralizó. Karla Turcios, una reconocida periodista de La Prensa Gráfica, desapareció de su hogar sin dejar rastro.

La última imagen de normalidad: Karla Turcios y su familia poco antes de que la tragedia marcara el inicio del 'abril negro' (Foto cortesía El Salvador Times).

La noticia corrió como pólvora por las redacciones y redes sociales. En medio del caos, su esposo, Mario Huezo, se presentó ante las cámaras y las autoridades con una calma que muchos confundieron con estoicismo. Reportó una supuesta nota de amenaza dejada por criminales y, con un cinismo aterrador, suplicó públicamente por el regreso de la madre de su hijo.

Mientras el gremio periodístico lloraba y exigía justicia en las calles, las cámaras de seguridad y el rastro del GPS revelaban una verdad macabra. Las investigaciones confirmaron que, mientras su hijo dormía, Huezo había asfixiado a Karla en su propia cama.

Con una frialdad sociopática, subió el cuerpo al vehículo, condujo hacia la carretera Longitudinal del Norte, en Santa Ana, y lo abandonó como si fuera un desecho.

El feminicidio de la periodista rompió la «burbuja» de seguridad que las mujeres profesionales creían tener. Si una mujer con visibilidad pública, recursos y educación no estaba a salvo en su hogar, ninguna lo estaba.

La captura de Huezo expuso el perfil del feminicida moderno: aquel que es capaz de llorar en el entierro la muerte que él mismo provocó.

Un análisis detallado de la evidencia en el caso del asesinato de Karla Turcios. Cámaras de vigilancia y datos de geolocalización de teléfonos celulares.

La confirmación del patrón: Katherine Cárcamo y la fuga fallida

Cuando el país aún no terminaba de asimilar el sepelio de Karla, el 22 de abril un nuevo nombre sacudió la conciencia nacional: Katherine Cárcamo. La joven enfermera de 27 años fue hallada muerta en su vivienda en San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. El método volvía a ser la asfixia; el escenario, nuevamente el dormitorio; y el sospechoso, una vez más, el esposo: Bryan Arévalo.

Arévalo intentó repetir el guion de la simulación: cerró la casa, fingió normalidad ante la familia y emprendió la huida. Sin embargo, la presión social y la alerta activada por los crímenes previos hicieron que las autoridades actuaran con una rapidez inusual.

Fue capturado en la frontera de San Cristóbal mientras intentaba cruzar hacia Guatemala. La muerte de Katherine fue la confirmación de un patrón innegable: el hogar salvadoreño se había transformado en el lugar más peligroso para las mujeres.

Entre lágrimas y cánticos, familiares y amigos despidieron en 2018 Katherine Lisbeth Cárcamo, de 27 años, fue asesinada por su pareja.

“Nos están matando”: El despertar de una nación

Bajo el asedio de una presión social sin precedentes y movilizaciones masivas, el Gobierno se vio obligado a decretar una Alerta Nacional por Violencia de Género. Fue el punto de inflexión donde las instituciones, finalmente, comenzaron a aplicar con rigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV). Los jueces empezaron a desterrar el eufemismo de los «crímenes pasionales» para llamar a los asesinos por su nombre: feminicidas.

El Salvador clausuró el 2018 como uno de los lugares más hostiles del planeta para ser mujer, oficializando una crisis humanitaria que se alimentaba en la intimidad. Las cifras, respaldadas por el observatorio de ORMUSA, son el eco de una tragedia que pudo evitarse: 383 feminicidios que dejaron al país frente al espejo de su propia violencia.

Estadísticas de la violencia: El gráfico muestra que abril de 2018 fue uno de los meses más letales del año, acumulando 42 de los 383 feminicidios registrados (Foto cortesía ORMUSA).

Hoy en día, los nombres de Karla y Katherine resuenan como recordatorios de una deuda pendiente. Aunque las cifras de homicidios generales han bajado drásticamente en años recientes debido a nuevas políticas de seguridad, la lucha contra la violencia interna, aquella que ocurre detrás de puertas cerradas y bajo el techo del hogar, sigue siendo el desafío más íntimo, persistente y difícil de erradicar en la sociedad salvadoreña.