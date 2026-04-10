La aerolínea Volaris cesa operaciones regionales en Centroamérica desde El Salvador

Volaris es una aerolínea de bajo costo que operaba en El Salvador desde 2021.

La salida de Volaris El Salvador de las rutas hacia Centroamérica ha generado un cambio inmediato en la conectividad de la región. Desde el 12 de abril, los vuelos entre El Salvador y las ciudades de Guatemala, San José y San Pedro Sula dejan de operar de forma indefinida, según confirmó la compañía, información que fue divulgada por Diario El mundo.

Según la nota, la compañía atribuyó esta decisión a la alta carga de impuestos y al costo final de los boletos aéreos en la región. El director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris, Ronny Rodríguez, explicó que el peso fiscal imposibilita mantener precios competitivos para los usuarios.

Un informe del Banco Mundial respalda esta perspectiva al advertir que viajar por avión en Centroamérica cuesta un 10 % más que en otras áreas de América Latina debido a los tributos y tasas aeroportuarias.

Tarifas aéreas impactan costo de boletos

En diciembre pasado, el vicepresidente regional de IATA para las Américas, Peter Cerdá, también destacó que las tasas aeroportuarias en la región latinoamericana y el Caribe son las más altas del mundo y representan el doble del costo en otras partes del mundo, lo que se traduce en precios altos en los boletos aéreos.

El ejecutivo advirtió que el alto nivel de impuestos sigue siendo uno de los principales obstáculos para la competitividad del transporte aéreo en regiones como Centroamérica.

Peter Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas, en una fotografía de archivo. EFE/Alejandro Bolívar

Cerdá, quien dio estas declaraciones durante la inauguración del evento «Día de la Aviación» realizado en San Salvador en diciembre pasado, destacó la necesidad de reducir el alto costo de los tributos en la región latinoamericana.

Los impuestos aéreos en todo el mundo representan aproximadamente el 24% del costo total de un boleto, pero en El Salvador y en Latinoamérica, estos pueden llegar hasta un 44% del costo del tiquete, convirtiéndose en el porcentaje más alto del mundo, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

«Un trayecto de San Salvador a Guatemala, de unos 25 a 30 minutos de vuelo, todavía exige procesos migratorios y de seguridad que obligan a los pasajeros a llegar con hasta dos horas de antelación, reduciendo su competitividad frente al autobús», explicó el representante de IATA.

Cerdá subrayó en aquella oportunidad que este escenario contrasta con la reducción sostenida del costo de viajar en las últimas dos décadas, impulsado por una mayor eficiencia operativa de las aerolíneas y un entorno más competitivo.

Sostuvo que en Centroamérica todavía resulta, en muchos casos, más viable viajar por vía terrestre que aérea, aun cuando el avión es un medio considerablemente más rápido.

Volaris El Salvador en el mercado: evolución y cifras clave

La aerolínea, que inició operaciones en la región en 2016 y estableció su sede en El Salvador en 2021, logró posicionarse como la principal opción de bajo costo en el país.

En 2025, se ubicó como la tercera aerolínea con mayor cuota del mercado salvadoreño, con un 14,3 % de participación, solo por detrás de Avianca y United.

Los impuestos aéreos en todo el mundo representan aproximadamente el 24% del costo total de un boleto, pero en El Salvador y en Latinoamérica, estos pueden llegar hasta un 44% del costo del tiquete, convirtiéndose en el porcentaje más alto del mundo, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).(Foto cortesía CEPA)

Ese mismo año, Volaris El Salvador transportó 586,552 pasajeros entre llegadas y salidas en el país, lo que representó un incremento del 2.8 % frente al año anterior. La mayor parte de este crecimiento obedeció a la demanda de vuelos hacia Estados Unidos.

La cancelación de las rutas regionales se percibe como un retroceso para los enlaces aéreos entre países vecinos. Miles de pasajeros quedan sin una opción de bajo costo para viajar dentro de Centroamérica, en un contexto donde el porcentaje de usuarios que viajaban en avión por primera vez llegaba al 9 % del total movilizado por la compañía durante sus primeros cuatro años.

En 2025 Volaris El Salvador transportó 586,552 pasajeros entre llegadas y salidas en el país, lo que representó un incremento del 2.8 % frente al año anterior. La mayor parte de este crecimiento obedeció a la demanda de vuelos hacia Estados Unidos. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Impacto en la conectividad y perspectivas de la región

Responsables de la política aeroportuaria local admitieron - al medio citado- que la salida de Volaris deja menos alternativas económicas para los viajeros. El futuro de las rutas suspendidas dependerá de posibles ajustes fiscales y revisiones en los costos operativos, según el análisis de la propia compañía.

Por ahora, quienes busquen conexiones directas entre El Salvador y otras capitales centroamericanas deben recurrir a otras aerolíneas, probablemente a precios más altos, mientras Volaris concentra su operación en el mercado mexicano y estadounidense.