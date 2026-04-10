El Salvador

El Salvador fija fechas de siembra y refuerza medidas técnicas para maximizar la producción agrícola

Las autoridades salvadoreñas recomendaron iniciar la siembra de maíz y frijol entre el 21 y el 25 de abril, atendiendo criterios climáticos y técnicos para reducir riesgos y aumentar la oferta nacional de alimentos básicos

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Los frijoles rojos marcan la dieta de cada salvadoreño, junto con otros granos como el maíz.
Los frijoles rojos marcan la dieta de cada salvadoreño, junto con otros granos como el maíz.

El gobierno de El Salvador anunció las fechas óptimas para iniciar la siembra de maíz y frijol en el país, tras reuniones técnicas y análisis de pronósticos climáticos. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), las jornadas de plantación deberán arrancar entre el 21 y el 25 de abril, un período definido para maximizar el desarrollo de los cultivos y enfrentar una posible canícula prevista para julio.

De acuerdo con la información divulgada este jueves por el viceministro, Óscar Domínguez, la recomendación surgió luego de sesiones coordinadas entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El objetivo principal consiste en que los agricultores aprovechen la humedad del suelo antes del periodo seco. El gobierno señaló que esta decisión responde a un enfoque técnico y no a criterios arbitrarios, con el fin de reducir riesgos y aumentar la producción nacional de alimentos.

El Salvador busca fortalecer su capacidad agrícola a través de una serie de estrategias integradas. El Ejecutivo estableció 16 sucursales de AGROCENTA, puntos de venta donde los agricultores pueden adquirir insumos agrícolas a precios accesibles. Entre los productos ofertados se encuentran el sulfato de amonio desde 15,70 dólares, el fertilizante 16-20-0 desde 29,75 dólares, el fertilizante 15-15-15 desde 30,85 dólares y la mezcla física 40%N + 6%S desde 31,45 dólares. El servicio a domicilio para pedidos colectivos se encuentra disponible a través del número 2355 3015 y del WhatsApp 6968 2973.

En El Salvador se ha determinado que del 21 al 25 de abril son las fechas idóneas para iniciar la siembra, principalmente del maíz y el comúnmente conocido como frijol de mayo (Foto cortesía Óscar Domínguez)
En El Salvador se ha determinado que del 21 al 25 de abril son las fechas idóneas para iniciar la siembra, principalmente del maíz y el comúnmente conocido como frijol de mayo (Foto cortesía Óscar Domínguez)

Ampliación de la infraestructura y medidas frente a la sequía

El viceministro Domínguez informó en conjunto con la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) sobre el plan para perforar pozos e instalar sistemas de riego auxiliares en zonas vulnerables identificadas mediante pronósticos ambientales. Esta medida pretende asegurar la producción agrícola ante condiciones climáticas adversas. Además, se impulsa el uso productivo de más de 52 mil manzanas de tierra destinadas a granos básicos y hortalizas, con el propósito de incrementar la oferta alimentaria nacional.

Las acciones oficiales incluyen un programa de bono agrícola que beneficiará a más de medio millón de agricultores de subsistencia. Este apoyo económico permitirá que los productores accedan a insumos en fechas claves, con el fin de garantizar que la siembra se realice bajo condiciones óptimas. El gobierno también trabaja junto a gremiales, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), fortaleciendo la asistencia técnica, la transferencia de conocimiento y la resiliencia frente al cambio climático.

Monitoreo, alerta temprana y comunicación oficial

Para anticipar y responder a amenazas como plagas o sequías, el Ministerio de Agricultura y Ganadería implementó el Sistema de Monitoreo Inteligente de la Red Agropecuaria (MIRA), que utiliza monitoreo satelital en tiempo real a través de Google. Esta herramienta permite actuar de inmediato en las principales zonas productoras del país. Las reuniones periódicas entre las carteras de Agricultura y Medio Ambiente han facilitado la toma de decisiones basadas en información científica y tecnológica.

Nuevas tecnologías y estrategias marcan el inicio de una temporada agrícola que busca hacer frente a las amenazas climáticas. Recursos estatales y alianzas internacionales se combinan para fortalecer la producción de alimentos. Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Nuevas tecnologías y estrategias marcan el inicio de una temporada agrícola que busca hacer frente a las amenazas climáticas. Recursos estatales y alianzas internacionales se combinan para fortalecer la producción de alimentos. Foto cortesía Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El viceministro instó a los productores a consultar únicamente los canales oficiales y evitar la difusión de datos inexactos o interpretaciones alarmistas, subrayando que la planificación del campo depende de datos y tecnología.

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