Flujo de remesas hacia el Triángulo Norte de Centroamérica crece un 7.6 % y alcanza los USD 7,183 millones en el inicio de 2026

El Triángulo Norte de Centroamérica alcanzó un récord de USD 7.183 millones en remesas familiares durante enero y febrero de 2026. (Imagen: cortesía)

El flujo de remesas familiares hacia El Salvador, Guatemala y Honduras alcanzó los USD 7,183 millones durante los dos primeros meses de 2026, lo que representa un aumento interanual del 7.6 % con respecto al mismo período de 2025.

Esta cifra, registrada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), supone un incremento de USD 509 millones en comparación con el año anterior.

El dinero enviado por migrantes a sus familias en estos tres países mostró una distribución clara: Guatemala recibió el 53.6 % del total, es decir, USD 3,848,6 millones; Honduras obtuvo el 25.2 %, con USD 1,809.9 millones; y El Salvador captó el 21.2 %, correspondiente a USD 1,524.8 millones. Estos recursos constituyen un soporte económico fundamental para millones de hogares.

De acuerdo con datos proporcionados por la OIM y citados por la agencia EFE, el crecimiento de las remesas fue desigual entre los países. Honduras experimentó el mayor avance, con un aumento del 11.2 % respecto a los mismos meses de 2025. El Salvador reportó un alza del 8.4 %, mientras que Guatemala registró un 5.8 % más.

Honduras registró el mayor crecimiento interanual de remesas familiares en 2026, con un avance del 11,2% respecto al año anterior. (Foto: Cortesía)

Durante enero y febrero de 2026, las familias en el Triángulo Norte recibieron una suma récord de remesas, superando nuevamente el monto alcanzado el año previo.

Estados Unidos, origen principal de las remesas

Según las estadísticas de la OIM, la mayoría de las remesas que recibe El Salvador provienen de Estados Unidos, donde reside una comunidad superior a los 2 millones de salvadoreños. Estos ingresos constituyen el eje de la economía salvadoreña, ya que se destinan principalmente al consumo de servicios y necesidades básicas.

El Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por El Salvador, Guatemala y Honduras, continúa viendo cómo cientos de miles de sus ciudadanos buscan oportunidades fuera de sus fronteras. Cada año, más de 500.000 personas de estos países intentan emigrar de manera irregular hacia Estados Unidos en busca de una vida mejor.

Los datos de la OIM reflejan la magnitud del fenómeno migratorio y su impacto directo en las finanzas familiares y nacionales. Las remesas no solo alivian la situación económica de quienes las reciben, sino que también sostienen sectores enteros de la economía regional.

Centroamérica mantiene tasas de crecimiento económico superiores a América Latina

El crecimiento económico de Centroamérica se mantiene por encima del promedio de América Latina, impulsado por remesas, exportaciones y una mayor integración regional, según el Banco Mundial.

Costa Rica destaca como líder de la subregión, con una proyección de crecimiento del 3.6 % en 2026 y una reducción significativa de la deuda pública.

La economía de Centroamérica crece por encima del promedio latinoamericano, con remesas y exportaciones como motores clave de expansión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe señala que El Salvador se acerca a un crecimiento del 3,2 %, mientras que Guatemala y Honduras presentan perspectivas de 3,7 % y 3,4 % respectivamente. Estas cifras muestran una expansión “relativamente sólida” en comparación con el resto de la región.

El Banco Mundial atribuye parte de este desempeño a la llegada masiva de remesas, especialmente en El Salvador y Honduras, donde representan más del 20 % del PIB. El documento también resalta la importancia de la inversión extranjera en Costa Rica y la integración comercial, factores que han elevado el perfil económico de la región.

Aunque la pobreza continúa descendiendo, la informalidad laboral y el bajo nivel educativo siguen siendo desafíos estructurales. El informe advierte que, para sostener este dinamismo, Centroamérica debe fortalecer la inversión, la infraestructura y las políticas de integración productiva, además de mantener la resiliencia ante riesgos globales.