Capturan a presunto pandillero por agrupaciones ilícitas y posesión de droga en El Salvador

La Policía Nacional Civil capturó en Ciudad Arce a Walner Edenilson Quijada Cortez, presunto integrante de la MS13, en un operativo conjunto con la Fuerza Armada. Pexels

Al filo de la medianoche del miércoles, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron en Ciudad Arce a un presunto miembro de la clica Zapotitanes Criminals Salvatruchos de la MS13, durante un operativo conjunto con la Fuerza Armada de El Salvador.

El arresto responde a una estrategia estatal para combatir la criminalidad organizada en La Libertad, región previamente marcada por la presencia sostenida de agrupaciones delictivas, según reportó las autoridades en su comunicado oficial.

El caso de Walner Edenilson Quijada Cortez, destaca por su reincidencia: según los registros oficiales el presunto pandillero ya había sido capturado en dos ocasiones anteriores, en 2022 y 2023; sin embargo, en ambas fue liberado por jueces de menores bajo la aplicación de la Ley de Menores.

Las autoridades no detallaron los cargos exactos bajo los que fue aprehendido en los procesos anteriores, pero confirmaron que con esta nueva detención suma tres capturas en un periodo de cuatro años.

Quijada Cortez, señalado como parte de la clica Zapotitanes Criminals Salvatruchos, suma tres detenciones desde 2022 en La Libertad por vínculos con la criminalidad organizada. (Foto cortesía PNC)

El operativo realizado en Ciudad Arce permitió ubicar y detener a Quijada Cortez, quien fue intervenido en posesión de marihuana. En esta oportunidad, el detenido será remitido a la jurisdicción correspondiente para enfrentar cargos por agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de drogas, según lo establecido en el reporte oficial de la Policía Nacional Civil. De acuerdo con el protocolo institucional, las acciones de arresto conjuntas entre la policía y la fuerza armada consolidan la política pública del Ejecutivo salvadoreño de confrontar a las estructuras pandilleriles en el territorio.

Capturan a pandillero buscado por ocho delitos en Sonsonate

La tarde del miércoles, el Ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, informó sobre la detención en flagrancia de William Joaquín Valenzuela García, conocido dentro de la estructura MS-13 como “Crazy”. Valenzuela García es señalado como “palabrero”, “gatillero” y “extorsionista”, roles que, de acuerdo con el informe oficial difundido por Villatoro en el contexto del operativo, lo ubican en la estructura de mando y ejecución de delitos violentos en Sonsonate.

William Joaquín Valenzuela García enfrenta cargos de homicidio agravado, privación de libertad y comercio ilegal de armas, según confirmó el Ministerio de Defensa. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

La captura de Valenzuela García se realizó en su mismo lugar de residencia, en la zona norte del departamento de Sonsonate, durante un operativo dirigido por la Policía Nacional Civil. Las autoridades confirmaron que, al revisar los registros policiales, el detenido acumula al menos ocho cargos previos, que incluyen homicidio agravado, posesión y tenencia de droga, privación de libertad, agrupaciones ilícitas, resistencia, portación o conducción irresponsable de arma de fuego, comercio ilegal y depósito de armas de fuego, así como conducción peligrosa de vehículo.

En función de estos antecedentes, el detenido será procesado por la totalidad de estos delitos. Según las autoridades Valenzuela García podría enfrentar “décadas en prisión” al concluir el proceso judicial.

William Joaquín Valenzuela García enfrenta cargos de homicidio agravado, privación de libertad y comercio ilegal de armas, según confirmó el Ministerio de Defensa. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

La institución reiteró que mantiene operativos constantes y una estrategia que articula investigación, inteligencia y presencia territorial para capturar a los integrantes de estructuras criminales activas en El Salvador.