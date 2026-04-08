Asociación de Pediatría de El Salvador emite recomendaciones ante riesgo de casos importados de sarampión

La Asociación de Pediatría de El Salvador emite recomendaciones tras las vacaciones de Semana Santa, cuando se registra una alta movilidad de viajeros en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación de Pediatría de El Salvador ha emitido recomendaciones a la población en general frente al riesgo elevado de casos importados de sarampión, una preocupación que cobra especial relevancia tras el reciente incremento en la movilidad internacional registrado durante las vacaciones de Semana Santa. El comunicado de la Asociación detalla que, según reportes internacionales, existen brotes activos de sarampión en países como Estados Unidos, Guatemala y México, lo que incrementa la posibilidad de ingreso de casos al territorio salvadoreño, especialmente a través de personas que han viajado recientemente o provienen del extranjero.

En su comunicado, la Asociación de Pediatría subraya la importancia de reforzar la vigilancia clínica, instando al personal sanitario a prestar especial atención a pacientes con fiebre, exantema maculopapular y síntomas respiratorios como tos, coriza y conjuntivitis, sobre todo si presentan antecedentes de viaje o contacto con personas extranjeras. La institución recalca la necesidad de verificar el esquema de vacunación de todos los niños, en particular aquellos mayores de un año que aún no han recibido la primera o segunda dosis de la vacuna triple viral (SRP), ya que la inmunización es la principal barrera para evitar brotes explosivos en poblaciones susceptibles.

La Asociación también exhorta a los pediatras a educar a los padres sobre la importancia de mantener al día el esquema de vacunación, enfatizando la prevención antes de realizar viajes internacionales. Además, recuerda la obligación de realizar la notificación inmediata de cualquier caso sospechoso al Ministerio de Salud, a través del correo electrónico vigeps@salud.gob.sv o al teléfono 2591-7162, dado que el sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria e inmediata en El Salvador.

El comunicado concluye recordando que el sarampión, aunque prevenible mediante vacunación, es altamente contagioso y puede generar brotes explosivos si no se toman las medidas adecuadas a tiempo. La consulta pediátrica, señala la Asociación, constituye la primera línea de defensa frente a la introducción de casos importados.

La Asociación recuerda la obligación de los padres de realizar la notificación inmediata ante cualquier caso sospechoso al Ministerio de Salud. /(Asociación de Pediatría)

Récord de visitantes internacionales durante Semana Santa

El contexto de estas recomendaciones cobra importancia tras el aumento en la llegada de turistas internacionales, especialmente de países con brotes activos de sarampión. Según cifras oficiales brindadas por la ministra de Turismo, Morena Valdez, El Salvador alcanzó un récord histórico durante la Semana Santa de 2026, recibiendo 208,000 visitantes extranjeros entre el 28 de marzo y el 5 de abril, lo que representa un incremento del 50% en comparación con el mismo período del año anterior.

De acuerdo con la ministra Valdez, el 54% de estos turistas provino de Guatemala, seguido por Honduras con un 19% y Estados Unidos con un 17%. El flujo de visitantes de Guatemala y Estados Unidos es especialmente relevante, ya que ambos países han reportado casos confirmados de sarampión en los últimos meses.

Llamado a la prevención y acción coordinada

El aumento sin precedentes en la movilidad internacional refuerza la necesidad de mantener la alerta sanitaria y de fortalecer las acciones preventivas, tanto en la consulta pediátrica como en la vigilancia epidemiológica. La Asociación de Pediatría de El Salvador insiste en que la colaboración entre profesionales de la salud, autoridades y familias es esencial para evitar la reintroducción y propagación del sarampión en el país. La verificación de esquemas de vacunación, la notificación oportuna de casos sospechosos y la educación continua sobre la importancia de la inmunización son, según los expertos, herramientas clave para proteger a la población infantil y general frente a una posible emergencia sanitaria.