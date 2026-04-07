El Salvador

La Dirección de Aduanas de El Salvador inicia el registro obligatorio de conductores de transporte de carga

El nuevo proceso digital, supervisado por el Ministerio de Hacienda, requiere que todos los conductores de carga internacional completen su registro antes del 15 de abril de 2026 para continuar con sus operaciones comerciales

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El registro digital marca un antes y un después para transportistas en Centroamérica. Documentos actualizados, estrictos controles y validación automática. Un plazo final pone presión sobre el sector mientras el sistema se moderniza (Cortesía: Aduana de El Salvador)
El registro digital marca un antes y un después para transportistas en Centroamérica. Documentos actualizados, estrictos controles y validación automática. Un plazo final pone presión sobre el sector mientras el sistema se moderniza (Cortesía: Aduana de El Salvador)

La Dirección General de Aduanas de El Salvador anunció este lunes el inicio del proceso obligatorio de registro y adición de conductores de transporte de carga, una medida destinada a optimizar los trámites fronterizos y facilitar el tránsito regional de mercancías. La entidad estableció como plazo máximo el 15 de abril de 2026 para que transportistas y empresas completen el procedimiento digital, según informó la propia Aduanas a través de sus canales oficiales.

El nuevo sistema permite a los usuarios validar automáticamente la información de los conductores. De acuerdo con la Dirección General de Aduanas, esto contribuye a la reducción de tiempos de espera y mejora la eficiencia en los pasos fronterizos de El Salvador y la región centroamericana. El trámite se realiza íntegramente en línea mediante un portal habilitado para el sector, donde se emplea el código SV para acceder al registro, consultar los conductores activos y gestionar altas o bajas.

Para completar el registro, se exige el Documento único de Identidad (DUI), una licencia de conducir vigente, antecedentes penales y policiales, y el pasaporte para quienes transiten hacia Costa Rica o Panamá. El procedimiento requiere además una fotografía reciente, datos de contacto y la carga digital de los documentos solicitados en el sitio oficial, precisó la Dirección General de Aduanas.

“Haz más eficiente tu recorrido Realiza el registro y adición de conductores de transporte de carga y agiliza tus procesos en frontera. Regístrate aquí: https://aduana2.mh.gob.sv/.../ext.../registroConductor.xhtml“, indicó Aduanas.

La reducción de esperas y la mejora de los controles fronterizos están en juego con el nuevo trámite. Solo quienes cumplan con rigurosos requisitos podrán seguir circulando en la región. (Captura de pantalla del portal de Aduanas para los registros oficiales).
La reducción de esperas y la mejora de los controles fronterizos están en juego con el nuevo trámite. Solo quienes cumplan con rigurosos requisitos podrán seguir circulando en la región. (Captura de pantalla del portal de Aduanas para los registros oficiales).

Detalles del proceso digital y requisitos de acceso

La plataforma de registro, bajo supervisión del Ministerio de Hacienda de El Salvador, cuenta con un formulario que solicita información personal, documentos de identidad, datos de contacto y permite la carga de archivos comprobatorios. El sistema se encarga de validar automáticamente la solvencia fiscal del solicitante. Esta condición es indispensable para avanzar con el trámite.

Desde la Dirección General de Aduanas se enfatiza que el registro es obligatorio para todos los conductores de carga internacional y constituye un requisito fundamental para garantizar un tránsito autorizado y seguro. También informó que solo quienes estén solventes con el Ministerio de Hacienda podrán completar el proceso, según detalla el comunicado difundido por la institución.

El proceso se inscribe en los esfuerzos regionales por modernizar y agilizar el transporte de mercancías en Centroamérica. De esta manera, se facilita la identificación oficial de los conductores y se fortalecen los controles en frontera. La Dirección General de Aduanas reiteró que el cumplimiento de este registro será requisito indispensable para la continuidad de las operaciones en el transporte internacional a partir de la fecha límite establecida.

El Salvador lidera eficiencia aduanera en América Latina: BID

Cada documento cuenta en la autorización definitiva para conductores. La digitalización avanza y redefine la logística, exigiendo más que nunca a los involucrados antes del 15 de abril de 2026 (Foto cortesía Aduanas de El Salvador)
Cada documento cuenta en la autorización definitiva para conductores. La digitalización avanza y redefine la logística, exigiendo más que nunca a los involucrados antes del 15 de abril de 2026 (Foto cortesía Aduanas de El Salvador)

El promedio de tres días calendario para completar los trámites aduaneros sitúa a El Salvador en una posición de liderazgo regional en eficiencia logística, de acuerdo con las conclusiones del informe anual Desarrollo en las Américas (DIA) 2025 elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta capacidad, considerada fundamental para agilizar las exportaciones y reducir costos, es resaltada como ventaja competitiva clave y constituye el eje de una estrategia nacional que podría traducirse en un crecimiento económico sostenido, siempre que el país profundice sus reformas para incentivar mayor competencia, según remarca el BID en el documento citado por Infobae en febrero.

En contraposición, el BID identifica como obstáculo relevante para el desarrollo regional la insuficiencia de competencia en los mercados, situación que, de ser revertida, permitiría a El Salvador y al resto de Centroamérica un aumento potencial del PIB per cápita de hasta 11% si se alcanzaran estándares de economías avanzadas, según el cálculo.

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