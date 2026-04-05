Cientos de fieles vivieron con júbilo y devoción la procesión de Cristo Resucitado en el Centro Histórico de San Salvador

Cientos de fieles católicos celebran la procesión de Cristo Resucitado en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Desde las primeras horas de la madrugada, cientos de fieles católicos se congregaron este domingo en el Centro Histórico de San Salvador para participar en la procesión de Cristo Resucitado. La celebración, que recorre las calles más emblemáticas del corazón capitalino, representa para la comunidad no solo el triunfo de Jesús sobre la muerte, sino el inicio del tiempo de Pascua, una etapa de esperanza y renovación crucial para millones de creyentes, marcada litúrgicamente por los siguientes 50 días hasta el Domingo de Pentecostés.

El recorrido de la procesión incluyó sitios claves como la plaza San Jerónimo Emiliani, Calle de La Amargura y la Catedral Metropolitana. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La imagen de Cristo Resucitado, acompañada por cánticos y oraciones, avanzó desde la plaza San Jerónimo Emiliani, junto a la parroquia El Calvario. De acuerdo con el recorrido la procesión transitó por la calle de La Amargura y continuó frente al mercado Sagrado Corazón de Jesús, atravesó el Portal de Occidente, la Catedral Metropolitana de San Salvador y el mercado Hula Hula, culminando nuevamente en la parroquia El Calvario, que se consolida cada año como centro de las actividades de Semana Santa en la capital salvadoreña.

La celebración del Domingo de Resurrección marca el inicio de la Pascua y un periodo litúrgico de 50 días hasta Pentecostés. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La celebración del Domingo de Resurrección, según la tradición cristiana cambia el sentido de los símbolos fundamentales para los fieles. A partir de esta fecha, la cruz deja de percibirse únicamente como un signo de dolor para convertirse en un estandarte de victoria, y la tumba vacía se interpreta como la confirmación de la promesa cumplida de Jesucristo: su resurrección abre, según la fe católica, el camino a la vida eterna. Esta jornada marca la culminación de los ritos centrales de la Semana Santa y al mismo tiempo inaugura la Pascua, un periodo determinado de forma precisa: 50 días de celebración.

El sentido simbólico de la cruz y la tumba vacía se transforma en señal de victoria y esperanza para los católicos. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El paso de la procesión por puntos emblemáticos revela la dimensión social y religiosa de la jornada

La fuerte asistencia de la feligresía, evidenciada por la afluencia registrada desde el amanecer, generó un ambiente de júbilo y alegría en las calles del centro de San Salvador. Los fieles acompañaron la imagen de Cristo Resucitado por arterias históricamente relevantes. Este recorrido no solo es una manifestación de devoción, sino también una forma de reafirmar la identidad colectiva y las tradiciones centenarias que dan forma al calendario religioso salvadoreño.

La parroquia El Calvario consolida su rol central como epicentro de las actividades religiosas en San Salvador durante Pascua y Semana Santa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Las instituciones públicas de primera respuesta estuvieron presentes durante toda la Semana Santa, acompañando los actos litúrgicos y permanecieron en máxima alerta para responder a cualquier eventualidad. Estas medidas abarcaron tanto el centro histórico de San Salvador como otras regiones del país.