El Salvador

Cientos de fieles vivieron con júbilo y devoción la procesión de Cristo Resucitado en el Centro Histórico de San Salvador

Desde las primeras horas del domingo, numerosos católicos se concentraron en el corazón de la capital salvadoreña para sumarse al tradicional recorrido que dio inicio a la Pascua, marcando un ciclo de renovación para la comunidad

Guardar
Cientos de fieles católicos celebran la procesión de Cristo Resucitado en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Cientos de fieles católicos celebran la procesión de Cristo Resucitado en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Desde las primeras horas de la madrugada, cientos de fieles católicos se congregaron este domingo en el Centro Histórico de San Salvador para participar en la procesión de Cristo Resucitado. La celebración, que recorre las calles más emblemáticas del corazón capitalino, representa para la comunidad no solo el triunfo de Jesús sobre la muerte, sino el inicio del tiempo de Pascua, una etapa de esperanza y renovación crucial para millones de creyentes, marcada litúrgicamente por los siguientes 50 días hasta el Domingo de Pentecostés.

El recorrido de la procesión incluyó sitios claves como la plaza San Jerónimo Emiliani, Calle de La Amargura y la Catedral Metropolitana. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El recorrido de la procesión incluyó sitios claves como la plaza San Jerónimo Emiliani, Calle de La Amargura y la Catedral Metropolitana. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La imagen de Cristo Resucitado, acompañada por cánticos y oraciones, avanzó desde la plaza San Jerónimo Emiliani, junto a la parroquia El Calvario. De acuerdo con el recorrido la procesión transitó por la calle de La Amargura y continuó frente al mercado Sagrado Corazón de Jesús, atravesó el Portal de Occidente, la Catedral Metropolitana de San Salvador y el mercado Hula Hula, culminando nuevamente en la parroquia El Calvario, que se consolida cada año como centro de las actividades de Semana Santa en la capital salvadoreña.

La celebración del Domingo de Resurrección marca el inicio de la Pascua y un periodo litúrgico de 50 días hasta Pentecostés. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La celebración del Domingo de Resurrección marca el inicio de la Pascua y un periodo litúrgico de 50 días hasta Pentecostés. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

La celebración del Domingo de Resurrección, según la tradición cristiana cambia el sentido de los símbolos fundamentales para los fieles. A partir de esta fecha, la cruz deja de percibirse únicamente como un signo de dolor para convertirse en un estandarte de victoria, y la tumba vacía se interpreta como la confirmación de la promesa cumplida de Jesucristo: su resurrección abre, según la fe católica, el camino a la vida eterna. Esta jornada marca la culminación de los ritos centrales de la Semana Santa y al mismo tiempo inaugura la Pascua, un periodo determinado de forma precisa: 50 días de celebración.

El sentido simbólico de la cruz y la tumba vacía se transforma en señal de victoria y esperanza para los católicos. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El sentido simbólico de la cruz y la tumba vacía se transforma en señal de victoria y esperanza para los católicos. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El paso de la procesión por puntos emblemáticos revela la dimensión social y religiosa de la jornada

La fuerte asistencia de la feligresía, evidenciada por la afluencia registrada desde el amanecer, generó un ambiente de júbilo y alegría en las calles del centro de San Salvador. Los fieles acompañaron la imagen de Cristo Resucitado por arterias históricamente relevantes. Este recorrido no solo es una manifestación de devoción, sino también una forma de reafirmar la identidad colectiva y las tradiciones centenarias que dan forma al calendario religioso salvadoreño.

La parroquia El Calvario consolida su rol central como epicentro de las actividades religiosas en San Salvador durante Pascua y Semana Santa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La parroquia El Calvario consolida su rol central como epicentro de las actividades religiosas en San Salvador durante Pascua y Semana Santa. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Las instituciones públicas de primera respuesta estuvieron presentes durante toda la Semana Santa, acompañando los actos litúrgicos y permanecieron en máxima alerta para responder a cualquier eventualidad. Estas medidas abarcaron tanto el centro histórico de San Salvador como otras regiones del país.

Temas Relacionados

Procesión Cristo ResucitadoSan SalvadorSemana SantaTradiciones Religiosas

Últimas Noticias

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

La exhortación del religioso exiliado en Estados Unidos ocurre a pocos días de que se cumplan ocho años del inicio de las manifestaciones contra el régimen sandinista, donde centenares de personas perdieron la vida durante la represión oficial

Nicaragua: Obispo Silvio Báez llama a rechazar la injusticia en octavo aniversario de protestas contra régimen de Ortega

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

La disminución fue reportada a través del Plan Verano 2026, entre el 28 de marzo y el 4 de abril, representa la cifra más baja en incidentes relacionados con fuego para esas fechas en años recientes, según datos institucionales

Cuerpo de Bomberos registra 46% menos incendios atendidos durante las vacaciones en El Salvador

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

Un incremento responsable, estratégico y sostenible se ha convertido en un desafío

Inversión en el sector pesquero y acuícola continúa siendo limitada en Panamá

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

El icónico desayuno costarricense ocupa el puesto 22 en la lista global de TasteAtlas, destacando por su sabor, tradición y arraigo cultural

El gallo pinto se ubica entre los 50 mejores platillos con frijoles del mundo, según ranking internacional

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

La notoriedad salvadoreña, reforzada por cifras récord de turismo, motiva la reflexión de un creador digital sobre el reconocimiento global que recibe el país fuera de la región centroamericana.

Tiktokero hondureño destaca la popularidad internacional de El Salvador en Bélgica

TECNO

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Qué es el HDR en el móvil y cómo puedes mejorar tus fotos con esta función

Lords of the Fallen sorprende con una actualización cooperativa antes de aterrizar en PS Plus

Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Cómo tener una IA funcional sin depender del Wi-Fi

ENTRETENIMIENTO

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Tekashi 6ix9ine reveló detalles de su convivencia con Nicolás Maduro en prisión de Nueva York: “Olía mal”

Dan Levy revela que consideró continuar ‘Schitt’s Creek’ antes de la muerte de Catherine O’Hara

Gigi Hadid se pronuncia por primera vez tras su mención en los archivos de Jeffrey Epstein: “Me da asco”

Bonnie Wright, estrella de ‘Harry Potter’, reveló que está a la espera de su segundo hijo

Joseph Baena logra su segundo triunfo consecutivo en competencias de fisicoculturismo

MUNDO

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

Tras el ultimátum a Irán, Trump brindará una conferencia de prensa sobre la guerra en Medio Oriente desde la Casa Blanca

China es el principal beneficiario estratégico de la guerra de Irán

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones contra el sur de Ucrania: al menos tres muertos y varios heridos

EN VIVO |Israel llevó a cabo una nueva oleada de ataques aéreos en Teherán contra el régimen iraní

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”