Un centenar de rescates acuáticos y siete personas ahogadas en El Salvador, durante las vacaciones

Protección Civil despliega presencia en parques, playas, lagos y volcanes para garantizar atención oportuna a turistas y residentes. (Cortesía: Protección Civil)

Cuerpos de socorro salvadoreños han registrado un centenar de rescates acuáticos, en su mayoría ocurridos por la imprudencia de los turistas en las costas y centros recreativos. Entre el 28 de marzo hasta la mañana del 4 de abril las autoridades contabilizan siete fallecidos por inmersión en el territorio salvadoreño.

El director general de Protección Civil,Luis Amaya, informó que 96 rescates acuáticos se sumaron hasta las seis de la mañana del este sábado, detallando que 25 de ellos fueron simples, mientras que 71 correspondieron a rescates profundos. Según dijo Amaya “los adultos siguen siendo quienes más situaciones de riesgo generan, a pesar de que deberíamos dar el ejemplo”, a través de una conferencia de prensa. De los rescates profundos, 41 involucraron a menores de edad.

La Unidad de Guardavidas y la Dirección General de Protección Civil establecen vigilancia en 170 puntos y 30 playas ante el fuerte oleaje. (Foto cortesía Protección Civil)

Amaya insistió en que la tendencia de imprudencia corresponde sobre todo a personas adultas, por lo que reiteró el llamado a acatar las recomendaciones oficiales y evitar incidentes fatales. “Pareciera que quienes deberíamos dar el ejemplo no lo estamos haciendo”, señaló Luis Amaya al medio Infobae, advirtiendo que “es fundamental no abusar en el mar”, agregó el funcionario.

En un periodo marcado por el incremento del turismo interno, la vigilancia permanente en zonas de recreo permitió evitar mayor cantidad de tragedias relacionadas con inmersión. Las autoridades subrayan que, al cierre del último reporte, en las 24 horas previas no se sumaron más muertes desde el inicio del período vacacional. Este saldo preliminar obliga a las instituciones participantes a mantener la atención hasta el cierre del dispositivo especial, previsto para la noche del lunes.

Las tareas de rescate han tenido especial foco en espacios de mayor concurrencia durante este asueto, dada la afluencia registrada por el despliegue de más de 100 mil socorristas en todo el país. El director Amaya aseguró que “nosotros hemos intensificado nuestro trabajo a fin de que podamos hacer todo el esfuerzo y no tener que lamentar ninguna víctima”. El trabajo abarca tanto las playas como lagos y algunos sectores de ríos, considerados también puntos sensibles para accidentes acuáticos.

El director Luis Amaya reiteró que la prevención y el seguimiento de recomendaciones oficiales reducen la accidentabilidad en playas y balnearios.(Cortesía)

Refuerzo de seguridad con 132 puntos de observación en playas públicas

Para fortalecer el resguardo de los visitantes, Protección Civil estableció 132 puntos de observación en playas públicas. Esta red de vigilancia es operada de manera coordinada por socorristas y cuerpos de emergencia, quienes supervisan la seguridad y auxilian a la población ante cualquier incidente vinculado a inmersión o extravío. La presencia de estos puntos responde a la agenda de prevención trazada por el Estado para salvaguardar la vida en uno de los periodos de mayor movimiento turístico en El Salvador.

Según información de Protección Civil, el Plan Verano 2026 incluye presencia en parques recreativos, playas, lagos y volcanes para garantizar atención oportuna durante la temporada vacacional. Los datos oficiales confirmaron la magnitud del despliegue, centrando los esfuerzos en mitigar los riesgos para los turistas y residentes durante el período festivo.