El caso Katya Miranda cumple 27 años sin condenas firmes en El Salvador

Retrato de Katya Miranda colocado junto a flores durante una misa en su memoria, a 26 años de su asesinato (Foto cortesía medio local).

Este 4 de abril se cumplen 27 años del asesinato de Katya Natalia Miranda Jiménez en El Salvador, un caso que ha permanecido como un emblema de la impunidad en los casos de violencia sexual. La madre de la víctima, Hilda Jiménez, reiteró su reclamo de justicia en un mensaje público y dirigió su voz a otras familias que han atravesado hechos similares, subrayando la urgencia de romper el silencio ante estos delitos.

En palabras de Hilda Jiménez, a través de su cuenta de Facebook: “Amada hija Katya Natalia, el tiempo ha volado pues ya son 27 años de no verte, escucharte y abrazarte mi niña linda. En esta foto todavía llevaba mi frente en alto, la fe y la esperanza en el que me ha sostenido hasta este día 4 de abril de 2026 y con la convicción de que el Espíritu Santo seguiría fortaleciendo mi alma y me animaría a no darme por vencida”.

Hilda Jiménez, madre de Katya Miranda, observa fotografías familiares y un retrato de su hija (Foto cortesía Diario La Página).

La muerte de Katya Miranda ocurrió el 4 de abril de 1999 en la playa Los Blancos, departamento de La Paz, cuando la niña se encontraba bajo el cuidado de su familia paterna. De acuerdo con informes policiales e internacionales, la menor fue agredida sexualmente, golpeada y asfixiada, su cuerpo fue encontrado a escasos metros del rancho en el que su familia se alojaba. En ese momento, la menor estaba bajo el resguardo de su padre, Edwin Miranda, quien tenía el rango de capitán del ejército y era responsable de la seguridad presidencial.

La presencia de figuras militares y policiales en el entorno familiar marcó la cobertura pública desde el inicio, aunque el hecho fue reportado como un accidente de forma inicial. Hilda Jiménez sepultó a su hija creyendo que había muerto ahogada. Posteriormente, tras diferentes investigaciones la familia materna decidió presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General de la República.

Katya Miranda, la niña de nueve años cuyo caso de asesinato y abuso impactó a El Salvador y desencadenó una lucha por justicia que persiste después de más de dos décadas (Foto cortesía Hilda Jiménez).

Aunque la Fiscalía acusó a Carlos Antonio Miranda González, abuelo de la víctima, de violación y asesinato, mientras que el padre de la menor, Edwin Miranda, fue imputado por abandono. Ambos fueron absueltos en el primer proceso judicial. Diez años más tarde, la Fiscalía emprendió un nuevo juicio por secuestro contra el abuelo y otras cinco personas involucradas; Miranda recibió una condena de 13 años de prisión; sin embargo, en 2014 la Corte Suprema de Justicia lo absolvió invocando el principio de “non bis in idem”, afirmando que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito, Miranda falleció en octubre de 2018.

Hilda Jiménez reconoció que hasta la fecha “no eres solo tú mi niña la que pasó por semejante tormento sino que hay cientos de miles de niñas y niños a nivel mundial que sufren de todos los delitos que existen y el delito sexual lo han sufrido bisabuelas, abuelas. Mujeres que nunca lo hablaron, que jamás denunciaron y eso destruyó la vida y la de sus descendientes”.

La madre de Katya Miranda, Hilda Jiménez, reitera su reclamo por justicia y llama a romper el silencio ante delitos sexuales en El Salvador. (Foto cortesía)

El caso de Katya Miranda no solo marcó la historia del país. Sus repercusiones se sienten en el debate sobre la protección de la infancia, la seguridad y el acceso a la justicia para las víctimas de abuso sexual y sus familias. Aunque se intentó reactivar el caso en varias ocasiones, hasta la fecha ningún responsable ha recibido una condena firme por los delitos de violación y asesinato. La familia de Katya, encabezada por Hilda Jiménez, mantiene la denuncia como principal vía para evitar que hechos similares permanezcan impunes y exhorta a otras víctimas para que acudan a las autoridades.