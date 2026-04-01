El Parque Recreativo Apulo de Ilopango se consolida como uno de los destinos turísticos más visitados durante Semana Santa en El Salvador. ( Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Parque Recreativo Apulo, en el distrito de Ilopango, recibe a miles de turistas nacionales y extranjeros durante la Semana Santa, tras la modernización de sus instalaciones y la implementación de nuevas medidas de seguridad. El sitio, ubicado a 16 kilómetros de San Salvador, ha experimentado un aumento sostenido en la afluencia de visitantes desde la intervención del Gobierno de El Salvador, según informó la Secretaría de Prensa.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Prensa, la temporada alta ha traído consigo un flujo constante de familias y grupos provenientes de diferentes regiones del país y del extranjero. El Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) estableció un horario de atención de 8:00 a 20:00, con tarifas diferenciadas: $1.50 para salvadoreños y $3 para extranjeros. Niños menores de siete años y adultos mayores ingresan sin costo. Eny Aguiñada, presidenta del ISTU, declaró que el sitio “es un lugar seguro donde las familias pueden disfrutar del lago de Ilopango”.

El lago de Ilopango, de origen volcánico y conocido por sus islas formadas por antiguas erupciones, constituye uno de los principales atractivos del parque. Durante años, la zona figuró en reportes de Secretaría de Prensa como un área afectada por la presencia de grupos criminales, situación que cambió tras la intervención de la administración actual.

Las renovadas instalaciones y nuevas medidas de seguridad impulsan el crecimiento sostenido de visitantes nacionales y extranjeros al parque Apulo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) completó una renovación integral de la infraestructura del parque, con áreas mejoradas para la alimentación, el descanso, actividades deportivas y piscinas. El emblemático faro del parque permanece como punto de referencia, ofreciendo vistas panorámicas sobre el mayor cuerpo de agua del país.

La presidenta del ISTU afirmó que los comerciantes tradicionales mantienen su presencia en las instalaciones, lo que otorga continuidad a la identidad cultural del parque. “Siguen siendo parte de la historia que identifica a este lugar, ahora en total seguridad”, expresó Aguiñada en declaraciones recogidas por la Secretaría de Prensa.

El Instituto Salvadoreño de Turismo ofrece tarifas preferenciales y horarios extendidos en Apulo, garantizando accesibilidad para familias locales y turistas internacionales. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

El acceso al Parque Recreativo Apulo resulta sencillo tanto para residentes de la capital como para quienes viajan desde destinos turísticos cercanos, como el centro histórico de San Salvador, Suchitoto o Puerta del Diablo. El reglamento del ISTU establece la prohibición de bebidas alcohólicas y cigarrillos en todos sus parques, y exige el cumplimiento de normas de higiene para el ingreso a las piscinas.

La gestión del parque incluye la presencia permanente de la Unidad de Guardavidas y una enfermería habilitada para atender emergencias, datos confirmados por la Secretaría de Prensa. La estrategia integral de modernización y control ha convertido a Apulo en una opción segura y accesible para el turismo familiar, según fuentes oficiales.

Inauguración del parque

El Parque Recreativo Apulo, reabrió sus puertas tras un proceso integral de modernización impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU). Las renovaciones transformaron el parque en un espacio ordenado y moderno, con mejoras destacadas en las áreas de piscinas y toboganes, reconstruidas para ofrecer experiencias seguras y de calidad. Las autoridades informaron que la intervención incluyó la optimización de accesos, áreas verdes y servicios básicos, así como la implementación de medidas de seguridad para los visitantes. El proyecto forma parte de una estrategia nacional para recuperar y modernizar espacios públicos, con el objetivo de impulsar el turismo interno y fomentar la convivencia social. El Parque Recreativo Apulo se consolida como un referente regional de infraestructura y recreación en la zona metropolitana de San Salvador, con nuevas opciones de actividades acuáticas, zonas de descanso y espacios para eventos familiares.