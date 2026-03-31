Desaparición de un médico mexicano en El Salvador despierta dudas al no confirmarse el motivo ni el destino de su viaje

Las autoridades mexicanas y salvadoreñas mantienen abierta la búsqueda de Ernesto Rodríguez Soto, un médico radiólogo originario de Monterrey, Nuevo León, quien fue reportado como desaparecido tras un viaje a El Salvador.

El caso ha captado la atención tanto en México como en el país centroamericano, donde la familia y los medios de comunicación insisten en obtener respuestas.

Ernesto Rodríguez Soto habría ingresado a El Salvador el 10 de marzo de 2026, según el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El médico comunicó a su familia que pretendía visitar a unos amigos en San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, aunque no proporcionó nombres ni direcciones.

La última vez que sus parientes tuvieron contacto con él fue el 11 de marzo, un día después de su supuesta llegada al país. Desde entonces, no han recibido noticias y su regreso a México, previsto para el 17 de marzo, nunca ocurrió.

La desaparición de Rodríguez Soto generó preocupación entre sus allegados, quienes notificaron su ausencia a las autoridades mexicanas.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, según publicó el medio digital Milenio. El mismo medio detalló: “Ernesto es de complexión robusta, tez aperlada, cabello negro, corto y escaso. Tiene ojos café oscuro, boca pequeña, labios delgados, nariz ancha, mide 1,80 metros y se desconoce la vestimenta que portaba el día de su desaparición”.

Versiones sobre la desaparición y dudas sobre su viaje

Mientras la alerta por la desaparición supera los 21 días, medios mexicanos han retomado la cobertura y las autoridades de Nuevo León continúan investigando.

Telediario informó: “El médico llegó a El Salvador con la intención de encontrarse con personas en San Luis Talpa. Tras informar que había arribado a su destino, se perdió toda comunicación y no volvió a establecer contacto”.

A pesar de la información reportada, existe incertidumbre respecto a si el doctor viajó efectivamente a El Salvador. Periódico Milenio reportó que fue visto por última vez en la colonia Hogares Ferrocarrileros, al norte de su residencia en Monterrey. Este dato abre interrogantes sobre los movimientos previos al inicio de la alerta.

Para quienes puedan aportar datos sobre el paradero de Rodríguez Soto, las autoridades mexicanas habilitaron los teléfonos +52 81 2020-4411 y +52 81 1990-3873. En El Salvador, se brindó el número 7732-9100. No obstante, según la prensa local, no se obtuvo respuesta al intentar solicitar información adicional.

El Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas de El Salvador, organismo encargado del caso, cumplió cuatro años de funcionamiento en febrero de 2026 y mantiene activos 56 expedientes de salvadoreños que siguen sin ser localizados. La desaparición del médico mexicano se suma a estos casos, aumentando la preocupación entre familiares y autoridades de ambos países.

La pregunta central sobre qué ocurrió con Ernesto Rodríguez Soto tras su llegada a El Salvador sigue sin respuesta clara hasta el momento. Las autoridades de México y El Salvador continúan con la investigación, mientras su entorno espera alguna señal que permita esclarecer el destino del médico.

CIUDAD DE MÉXICO, 28MARZO2026.- Diversos colectivos de personas desaparecidas protestaron horas antes de la reinauguración del estadio Banorte. FOTO: ROGELIO MORALES/ ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

El número de mexicanos desaparecidos fuera del país ha registrado un crecimiento notable en los últimos años. Entre 2020 y 2025, la cifra de personas cuyo paradero se desconoce en el extranjero ascendió a 658 casos, lo que representa el doble respecto al periodo anterior, según informó el medio El Sol de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y citada por el periódico, estos reportes involucran destinos tan diversos como Canadá, Estados Unidos, Taiwán, Alemania, Bélgica, Guatemala y El Salvador.

El fenómeno, lejos de limitarse a territorio nacional, evidencia una tendencia que inquieta tanto a autoridades como a familiares. La desaparición de mexicanos en el extranjero se ha convertido en una preocupación creciente, ya que en los últimos cinco años el número de casos se duplicó respecto al lustro anterior.

El dato más reciente corresponde a Ernesto Rodríguez Soto, originario de Monterrey, cuyo rastro se perdió el 11 de marzo tras viajar a El Salvador. Aunque el gobierno de ese país registró su ingreso, la familia no ha logrado contacto desde entonces y no existen registros de su retorno a México.

Los desafíos en la búsqueda de connacionales fuera del México

La mayor parte de los reportes involucran a personas que viajaban sin papeles hacia Estados Unidos. Según la cancillería mexicana, los desaparecidos suelen perder contacto con sus familias poco antes o justo después de cruzar la frontera. El Instituto Nacional de Migración (INM) confirmó que en casos como el de Rodríguez Soto, no existe evidencia de reingreso al país ni por vía aérea ni terrestre.

Las razones detrás de estas desapariciones son diversas. De acuerdo con Javier Urbano, director del área de migración en la Universidad Iberoamericana, y citado en la nota de El Sol de México, la condición migratoria es determinante: “La Unión Americana es el país en el mundo donde más mexicanos hay fuera de México, y en muchos casos pierden contacto con sus familiares por su condición migratoria... reactivar un celular mexicano en Estados Unidos no es sencillo y es costoso”, explicó Urbano. Además, el especialista señala que la falta de recursos y los robos durante el trayecto complican aún más la comunicación.

En total, Estados Unidos concentra la mayoría de los casos recientes, con 98 desapariciones de un total de 115 reportadas tan solo en el último año. Muchos de estos casos corresponden a personas que eligieron perderse deliberadamente para evitar ser identificadas y detenidas por autoridades migratorias, mientras que otros simplemente dejaron de comunicarse por causas ajenas a su voluntad, dice la nota.

El papel de las autoridades y las dificultades para las familias

La localización de un mexicano desaparecido en el extranjero requiere un esfuerzo considerable, tanto para las autoridades como para los familiares, explica la publicación. Urbano advierte que buscar a una persona en otro país implica retos logísticos y legales significativos, pues los familiares deben movilizarse fuera de México y enfrentarse a normativas ajenas.

La Secretaría de Relaciones Exteriores apoya las búsquedas a través de embajadas y consulados. Según información oficial, estas instituciones revisan hospitales, cárceles y albergues, y cuentan con el respaldo del Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), que ofrece orientación, incluso en casos de migrantes irregulares. No obstante, para comenzar cualquier procedimiento es indispensable aportar documentos que acrediten el parentesco con la persona buscada.

CIUDAD DE MÉXICO, 28MARZO2026.- Diversos colectivos de personas desaparecidas protestaron horas antes de la reinauguración del estadio Banorte. FOTO: ROGELIO MORALES/ ESPECIALES/CUARTOSCURO.COM

El gobierno mexicano también recurre a mecanismos internacionales. La colaboración con Interpol permite ampliar la búsqueda en territorio nacional y en los 196 países que conforman la organización. Hasta el 1 de marzo, Interpol mantenía abiertas investigaciones para localizar a 1.376 mexicanos, tanto en México como en el exterior.

Cada desaparición internacional pone a prueba los recursos familiares y estatales. Las gestiones suelen prolongarse debido a las diferencias legales y a la falta de comunicación inmediata, lo que agrava la incertidumbre y el sufrimiento de quienes esperan respuestas en México.

Casos recientes y respuestas institucionales

El caso de Diego Dorantes Sánchez, estudiante mexicano de 23 años desaparecido en Taiwán en 2023 mientras practicaba snorkel, movilizó equipos de rescate de tres países, pero hasta ahora no se tienen noticias sobre su paradero. La experiencia de su familia refleja las barreras burocráticas y operativas que enfrentan quienes buscan a un ser querido fuera de México.

Para quienes se preguntan cuál es la causa principal del aumento de desapariciones de mexicanos en el extranjero, la respuesta se encuentra en la combinación de migración irregular, dificultades económicas y obstáculos tecnológicos en la comunicación.

La mayoría de los casos involucran a personas que intentaban llegar a Estados Unidos y perdieron contacto poco antes de cruzar o al ingresar al país.