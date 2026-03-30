Tradiciones ancestrales y fe católica marcan las celebraciones de Semana Santa en El Salvador con manifestaciones únicas en cada región

Un artista disfrazado de "Talciguín" crea una impresionante forma de luz roja alrededor de sí mismo durante una exhibición nocturna, fusionando la tradición de Semana Santa con el arte moderno en El Salvador. (Semana Santa El Salvador)

Las celebraciones de Semana Santa en El Salvador se distinguen por una variedad de rituales que fusionan la fe católica con tradiciones ancestrales.

Entre los actos más representativos destaca la representación de los Talcigüines en Texistepeque, Santa Ana, donde decenas de hombres vestidos de rojo recorren las calles para azotar a los asistentes como símbolo de purificación.

Personajes vestidos de rojo, azotan a lugareños y visitantes como un símbolo para limpiarlos de sus pecados. Foto cortesía.

Esta costumbre, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial, ilustra cómo la población local recrea la lucha entre el bien y el mal.

Durante la jornada, los talcigüines —nombre que proviene del náhuat y significa “hombre endiablado”— arremeten contra vecinos y visitantes. Quienes reciben los azotes lo hacen como una forma de expiación simbólica.

El momento culminante ocurre cuando un poblador, representando a Jesucristo, derrota a los talcigüines con una cruz y una campanilla, sellando el triunfo del bien. La tradición involucra a personas de todas las edades, que se preparan durante semanas para participar en la celebración.

Cada año, miles de salvadoreños y turistas se reúnen para presenciar estas expresiones de fe, que combinan dramatización, folclore y religiosidad popular.

La ceremonia termina cuando Jesús camina sobre los personajes vestidos de rojo, logrando el triunfo del bien sobre el mal. Foto cortesía.

Los eventos de Semana Santa en el país buscan conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y fortalecen los lazos comunitarios.

Procesiones y alfombras en Sonsonate e Izalco

Izalco, en el departamento de Sonsonate, se transforma en escenario de una de las procesiones más largas de El Salvador. En la procesión de los Cristos, doce imágenes de Cristo crucificado son transportadas por las cofradías locales durante un recorrido de 16 horas.

El trayecto abarca más de 70 cuadras y culmina en la iglesia Dolores. Declarado también Patrimonio Cultural Inmaterial, este acto integra la imagen de Jesús Nazareno y figuras bíblicas como la Virgen María y María Magdalena.

En la procesión de los Cristos, doce imágenes de Cristo crucificado son transportadas por las cofradías locales durante un recorrido de 16 horas. (Semana Santa El Salvador)

Este acto religioso es único en el distrito de Izalco y es reconocido y admirado dentro y fuera de las fronteras.

También en el municipio de Sonsonate organiza la procesión del Santo Entierro de Cristo. Participan aproximadamente 800 personas, quienes se turnan para cargar la urna funeraria a lo largo de 7.5 kilómetros durante catorce horas.

Las calles por donde pasa la procesión muestran alfombras elaboradas con aserrín, sal, cenizas y flores, verdaderas obras del arte popular local. Familias y cofradías dedican horas a crear estos tapices, admirados tanto por locales como por visitantes.

Nahuizalco añade una singularidad con la representación en vivo de escenas de la pasión de Jesús. Durante el Jueves y Viernes Santo, los habitantes recrean episodios bíblicos con vestuarios y escenarios, dando continuidad a una de las manifestaciones más antiguas del país.

Tradiciones del lavado y la purificación

En varias regiones de El Salvador, la Semana Santa incluye rituales de purificación que combinan elementos religiosos y naturales. En San Simón, Morazán, se realiza el Baño de la Cruz cada Viernes Santo: una cruz de madera, trasladada principalmente por mujeres que cumplen promesas de fe, se lleva desde la parroquia hasta la quebrada Chilacuba.

Allí, la cruz se lava en el agua, como símbolo de limpieza espiritual y agradecimiento por favores recibidos. Tras la ceremonia, la cruz se cubre con hojas de tempisque para mantener su limpieza antes de regresar al templo.

En San Simón, Morazán, se realiza el Baño de la Cruz cada Viernes Santo: una cruz de madera, trasladada principalmente por mujeres que cumplen promesas de fe, se lleva desde la parroquia hasta la quebrada Chilacuba. (Semana Santa El Salvador)

En Chalchuapa, Santa Ana, en el lado occidental del país, persiste la tradición del lavado de la ropa de Jesús Nazareno. Doce mujeres, en alusión a los apóstoles, lavan alrededor de 40 prendas en el río El Trapiche y luego las devuelven limpias a la parroquia Santiago Apóstol.

El acto representa la renovación de la fe y la purificación del alma. La procesión durante el regreso de las túnicas forma parte de los rituales más antiguos del occidente salvadoreño.

La diversidad de tradiciones de Semana Santa en El Salvador refleja la mezcla de raíces indígenas y cristianas y el anhelo colectivo de preservar costumbres que otorgan sentido a la vida comunitaria.

Estas celebraciones, además de su dimensión espiritual, son un punto de encuentro para generaciones que buscan renovar la fe y fortalecer la identidad salvadoreña.

El lavado de la cruz se realiza por separado, niños, mujeres u hombres, lavan su propia cruz, en representación de la limpieza de sus pecados. (Semana Santa El Salvador)

Impacto en la vida local y el turismo religioso

Durante la Semana Santa, El Salvador experimenta un importante flujo de turismo religioso. Visitantes nacionales y extranjeros acuden en busca de participar en estas ceremonias cargadas de historia y devoción. En el centro y occidente del país, la elaboración de alfombras, procesiones y representaciones teatrales se consolidan como pilares de la identidad local.

En Sensuntepeque, Cabañas, se realiza una de las alfombras más extensas del país, mide unos 200 metros de longitud y se realiza en las principales calles de la localidad. (Semana Santa El Salvador)

Las vacaciones otorgadas a empleados públicos y parte del sector privado fomentan la participación masiva en los eventos, que se desarrollan a lo largo de toda la semana.

El turismo religioso se acompaña de actividades en playas y centros históricos, lo que contribuye a dinamizar la economía de las comunidades anfitrionas.