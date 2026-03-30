El Salvador

El precio de los combustibles en El Salvador supera los cuatro dólares por galón tras el último ajuste internacional

El incremento de hasta USD 0,38 por galón, según la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, impacta a consumidores y sectores productivos de todas las regiones salvadoreñas, reflejando la persistente presión global sobre los hidrocarburos

Guardar
El aumento de precios de los combustibles en El Salvador entra en vigencia a partir del 31 de marzo de 2026 en todas las regiones del país. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)
El aumento de precios de los combustibles en El Salvador entra en vigencia a partir del 31 de marzo de 2026 en todas las regiones del país. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El impacto de los nuevos precios de los combustibles comenzará a sentirse en todo el país a partir de mañana 31 de marzo y se mantendrá hasta el 13 de abril de 2026. Los aumentos, que alcanzarán hasta USD 0,38 por galón, responden a factores internacionales que han alterado el mercado energético.

Durante este período, los consumidores de la zona central pagarán USD 4,29 por la gasolina superior, lo que representa un aumento de USD 0,21. La gasolina regular alcanzará USD 3,97, tras un alza de USD 0,13, mientras que el diésel llegará a USD 4,15 luego de un incremento de USD 0,38.

Las zonas occidental y oriental también tendrán subidas en los precios de referencia. En el occidente, el diésel costará USD 4,15 con un incremento de USD 0,37. El precio de la gasolina superior se fijará en USD 4,30 tras un alza de USD 0,21 y la gasolina regular aumentará USD 0,13 para ubicarse en USD 3,98. En el oriente, el diésel subirá USD 0,34 y quedará en USD 4,16. La gasolina superior costará USD 4,30 con un aumento de USD 0,18, mientras que la gasolina regular subirá USD 0,10 y se fijará en USD 3,98.

La zona central pagará USD 4,29 por gasolina superior, USD 3,97 por regular y USD 4,15 por diésel hasta el 13 de abril de 2026. (Imagen: DGEHM)
La zona central pagará USD 4,29 por gasolina superior, USD 3,97 por regular y USD 4,15 por diésel hasta el 13 de abril de 2026. (Imagen: DGEHM)

Precios del diésel superan los cuatro dólares tras un aumento de USD 0,64 en un mes

El diésel en El Salvador incrementó USD 0,64, en un mes, situándose por encima de los cuatro dólares por galón en todas las regiones del país. El cuadro de referencia oficial detalló, que en la última quincena, entre el 17 y el 30 de marzo de 2026, la gasolina superior en la zona central alcanzó USD 4,08, la regular se ubicó en USD 3,84 y el diésel en USD 3,77.

En la zona occidental, los precios llegaron a USD 4,09 para la gasolina superior, USD 3,85 para la regular y USD 3,78 para el diésel. Mientras tanto, la zona oriental registró USD 4,12 en gasolina superior, USD 3,88 en regular y USD 3,82 en diésel.

Estos incrementos se acentuaron con la actualización vigente desde el 31 de marzo, cuando la gasolina superior subió a USD 4,30 y el diésel superó los USD 4,15. Este registro marca el mayor aumento de los últimos meses, confirmando una tendencia alcista sostenida.

Factores internacionales presionan los precios de los combustibles

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas atribuyó estas alzas a factores del mercado internacional. Entre los principales, destaca la paralización parcial del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita entre el 20% y el 25% del crudo mundial, principalmente hacia Asia y Europa. Esta restricción ha generado presión adicional sobre los valores internacionales del petróleo y sus derivados.

¿Qué está provocando estos aumentos de precio? La entidad explicó que la situación en Ormuz, sumada a los ataques ucranianos a infraestructura energética rusa en el Mar Báltico y la reducción de reservas internacionales de combustibles, ha provocado un encarecimiento global de los hidrocarburos.

Primer plano de una mano sosteniendo la boquilla de una manguera de combustible insertada en la boca del tanque de un automóvil en una estación de servicio.
Factores internacionales, como la crisis en el estrecho de Ormuz y la reducción de reservas, impulsan el aumento en los precios de los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Internacional de Energía también reportó descensos en las reservas de gasolinas y diésel, lo que ha añadido tensión en el mercado y contribuido a la escalada de los precios a nivel local.

Las variaciones recientes afectan tanto a consumidores particulares como a los sectores productivos que dependen del transporte. Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre los nuevos precios y ajustar hábitos de consumo mientras persistan las condiciones internacionales que impulsan el alza.

Temas Relacionados

Precios CombustiblesEl SalvadorMercado EnergéticoComercio Internacional

Últimas Noticias

Panamá capta $5.2 millones en producciones audiovisuales en el primer trimestre de 2026

El número de producciones y empleos crece frente al mismo periodo del año anterior, con mayor participación internacional.

Panamá capta $5.2 millones en producciones audiovisuales en el primer trimestre de 2026

Fusiles, pistolas y tolvas entre lo incautado en un operativo de la zona guatemalteca fronteriza con México

El hallazgo incluye armamento de guerra y objetos personales que levantan preguntas inquietantes. Un radiotransmisor y motocicletas podrían ser claves del caso. Los fiscales siguen recolectando pruebas para llegar al fondo de la red

Fusiles, pistolas y tolvas entre lo incautado en un operativo de la zona guatemalteca fronteriza con México

La alianza turística entre Honduras y El Salvador impulsa un corredor regional

El acuerdo firmado por los ministros de turismo de ambos países contempla acciones coordinadas para promover rutas conjuntas, así como la inclusión de actividades culturales y gastronómicas en territorios con potencial de desarrollo económico local

La alianza turística entre Honduras y El Salvador impulsa un corredor regional

La comunidad garífuna de Honduras crea comité para exigir cumplimiento de sentencias internacionales

Un grupo de representantes estableció una instancia para coordinar acciones encaminadas a asegurar la ejecución de resoluciones a favor de poblaciones afrodescendientes, en respuesta a situaciones de violencia y amenazas a líderes y territorios

La comunidad garífuna de Honduras crea comité para exigir cumplimiento de sentencias internacionales

Asamblea panameña avala mecanismo para validar sitios web y reducir fraudes en línea

Empresas deberán mostrar datos reales y comprobables en sus plataformas digitales.

Asamblea panameña avala mecanismo para validar sitios web y reducir fraudes en línea

TECNO

Desactiva estas dos funciones del celular si estás en el aeropuerto para evitar riesgos en Semana Santa

Desactiva estas dos funciones del celular si estás en el aeropuerto para evitar riesgos en Semana Santa

Harry Potter y El Chapulín Colorado, entre las 20 skins más odiadas de Fortnite

Los códigos de Free Fire que puedes canjear hoy lunes 30 de marzo de 2026

Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este 30 de marzo

Por qué la IA complaciente afecta cómo resolvemos desacuerdos

ENTRETENIMIENTO

Sam Worthington y el impacto de Avatar en su familia: “A mis hijos no les importa el éxito de la saga”

Sam Worthington y el impacto de Avatar en su familia: “A mis hijos no les importa el éxito de la saga”

Sophie Turner sufrió una lesión y pausó el rodaje de ‘Tomb Raider’: “Ahora el programa está en peligro”

Netflix inicia el rodaje de Kennedy y revela imágenes oficiales

Keanu Reeves y Cameron Diaz unen fuerzas en Outcome, la comedia negra de Apple TV+ que promete dar mucho que hablar

Los protagonistas de “Top Gun”: así cambiaron sus vidas cuatro décadas después

MUNDO

Cierre del Estrecho de Ormuz: ¿los países del Golfo podrían desarrollar rutas alternativas?

Cierre del Estrecho de Ormuz: ¿los países del Golfo podrían desarrollar rutas alternativas?

Una refinería de petróleo en el norte de Israel fue alcanzada por restos de un misil interceptado

Trump advirtió a Irán que destruirá sus centrales eléctricas, pozos de petróleo, la isla de Kharg y las plantas desalinizadoras si no hay acuerdo rápido

Israel desarticuló una célula de terroristas de Hezbollah que se hacían pasar por paramédicos en el sur del Líbano

Las 10 ciudades europeas ideales para un fin de semana largo, según especialistas