El precio de los combustibles en El Salvador supera los cuatro dólares por galón tras el último ajuste internacional

El aumento de precios de los combustibles en El Salvador entra en vigencia a partir del 31 de marzo de 2026 en todas las regiones del país. (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El impacto de los nuevos precios de los combustibles comenzará a sentirse en todo el país a partir de mañana 31 de marzo y se mantendrá hasta el 13 de abril de 2026. Los aumentos, que alcanzarán hasta USD 0,38 por galón, responden a factores internacionales que han alterado el mercado energético.

Durante este período, los consumidores de la zona central pagarán USD 4,29 por la gasolina superior, lo que representa un aumento de USD 0,21. La gasolina regular alcanzará USD 3,97, tras un alza de USD 0,13, mientras que el diésel llegará a USD 4,15 luego de un incremento de USD 0,38.

Las zonas occidental y oriental también tendrán subidas en los precios de referencia. En el occidente, el diésel costará USD 4,15 con un incremento de USD 0,37. El precio de la gasolina superior se fijará en USD 4,30 tras un alza de USD 0,21 y la gasolina regular aumentará USD 0,13 para ubicarse en USD 3,98. En el oriente, el diésel subirá USD 0,34 y quedará en USD 4,16. La gasolina superior costará USD 4,30 con un aumento de USD 0,18, mientras que la gasolina regular subirá USD 0,10 y se fijará en USD 3,98.

La zona central pagará USD 4,29 por gasolina superior, USD 3,97 por regular y USD 4,15 por diésel hasta el 13 de abril de 2026. (Imagen: DGEHM)

Precios del diésel superan los cuatro dólares tras un aumento de USD 0,64 en un mes

El diésel en El Salvador incrementó USD 0,64, en un mes, situándose por encima de los cuatro dólares por galón en todas las regiones del país. El cuadro de referencia oficial detalló, que en la última quincena, entre el 17 y el 30 de marzo de 2026, la gasolina superior en la zona central alcanzó USD 4,08, la regular se ubicó en USD 3,84 y el diésel en USD 3,77.

En la zona occidental, los precios llegaron a USD 4,09 para la gasolina superior, USD 3,85 para la regular y USD 3,78 para el diésel. Mientras tanto, la zona oriental registró USD 4,12 en gasolina superior, USD 3,88 en regular y USD 3,82 en diésel.

Estos incrementos se acentuaron con la actualización vigente desde el 31 de marzo, cuando la gasolina superior subió a USD 4,30 y el diésel superó los USD 4,15. Este registro marca el mayor aumento de los últimos meses, confirmando una tendencia alcista sostenida.

Factores internacionales presionan los precios de los combustibles

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas atribuyó estas alzas a factores del mercado internacional. Entre los principales, destaca la paralización parcial del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita entre el 20% y el 25% del crudo mundial, principalmente hacia Asia y Europa. Esta restricción ha generado presión adicional sobre los valores internacionales del petróleo y sus derivados.

¿Qué está provocando estos aumentos de precio? La entidad explicó que la situación en Ormuz, sumada a los ataques ucranianos a infraestructura energética rusa en el Mar Báltico y la reducción de reservas internacionales de combustibles, ha provocado un encarecimiento global de los hidrocarburos.

Factores internacionales, como la crisis en el estrecho de Ormuz y la reducción de reservas, impulsan el aumento en los precios de los combustibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia Internacional de Energía también reportó descensos en las reservas de gasolinas y diésel, lo que ha añadido tensión en el mercado y contribuido a la escalada de los precios a nivel local.

Las variaciones recientes afectan tanto a consumidores particulares como a los sectores productivos que dependen del transporte. Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre los nuevos precios y ajustar hábitos de consumo mientras persistan las condiciones internacionales que impulsan el alza.