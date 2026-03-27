El Salvador

República Dominicana rescata un empate ante El Salvador con gol en tiempo añadido

Un penal en los minutos finales permitió al equipo dominicano igualar el marcador frente al conjunto salvadoreño durante un compromiso amistoso correspondiente al Concacaf Series

Guardar
El Salvador
La selección de República Dominicana empató 2-2 ante El Salvador con un gol de penalti en el minuto 90+4. (Cortesía: La Selecta)

La selección de República Dominicana logró igualar 2-2 frente a El Salvador con un gol de penal en el último minuto, en un partido disputado este jueves en Santiago de los Caballeros. El tanto del rescate de los locales llegó por intermedio de Dorny Romero al 90+4′ para que ambos equipos inicien con un empate la Concacaf Series.

El encargado de abrir la lata fue el conjunto caribeño con un tanto de Junior Firpo, quien convirtió a los diez minutos con un zurdazo dentro del área. Dominicana dominó el primer acto, mientras que el héroe de la Selecta fue Mario González. El arquero del San Carlos de Costa Rica realizó varias atajadas.

“Marito” fue decisivo en el tiempo restante al atajar diversas acciones de gol, demostrando su increíble capacidad bajo palos.

El empate de la Selecta

En el arranque del segundo acto, el “Bolillo” Gómez realizó cambios, colocando a Christian Martínez en el centro del campo para dar fortaleza al centro del campo. El timonel dio con la tecla, dotando de músculo al combinado centromericano.

La reacción de la Azul llegó gracias a dos anotaciones de Nathan Ordaz tras asistencias de Brayan Gil. La dupla de delanteros se supo juntar permitiendo que el jugador que milita en el LA de la MLS (Major League Soccer) marcara por partida doble al 62′ y 78′.

El Salvador
La figura destacada de la jornada fue Nathan Ordaz, delantero del LAFC, que firmó un doblete en el empate ante Dominicana. (Cortesía: La Selecta)

Una anotación sobre el final

El triunfo casi se inclina a favor de los cuscatlecos, pero el empate in extremis de Dorny Romero, ejecutando un tiro desde los once pasos en el agregado, permitió a los dominicanos rescatar la igualada. Una falta dentro del área diluyó las esperanzas de los salvadoreños, que no tuvieron reacción teniendo el tiempo en su contra.Finalmente, ambas naciones empataron en este choque amistoso, pero de mucha importancia para conocer sus capacidades en la primera Fecha FIFA del año.

Siguientes compromisos

El Salvador volverá a la rectángulo verde el domingo 29 de marzo, cuando se enfrente a Martinica. El próximo compromiso representa una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por el entrenador colombiano pruebe otros jugadores.

Por su parte, República Dominicana medirá fuerzas ante su similar de Cuba ese mismo día.

Temas Relacionados

El SalvadorFútbol InternacionalRepública DominicanaConcacaf SeriesAmistoso internacional

Últimas Noticias

Nicaragua enfrentará más presión de EE.UU. tras sanciones a Venezuela y Cuba

La analista María Fernanda Bozmoski, del Atlantic Council, indica que la administración estadounidense evalúa enfocar sus esfuerzos en Nicaragua, país señalado como el próximo reto en la estrategia regional de Washington por especialistas internacionales

Nicaragua enfrentará más presión de EE.UU. tras sanciones a Venezuela y Cuba

Banca dominicana es la segunda de mejor reputación en toda la región, según estudio

El informe posiciona al sistema financiero de la República Dominicana entre los más valorados del continente, tras analizar la percepción de miles de usuarios en Latinoamérica y Estados Unidos sobre integridad y liderazgo

Banca dominicana es la segunda de mejor reputación en toda la región, según estudio

El megaproyecto ferroviario centroamericano demanda una inversión de 24,000 millones de dólares

Las autoridades regionales consideran que la modernización de las redes de transporte requiere recursos financieros significativos y un enfoque en normativas técnicas, legales y ambientales para responder a la demanda creciente de movilidad y comercio exterior

El megaproyecto ferroviario centroamericano demanda una inversión de 24,000 millones de dólares

Hondureña es entregada a las autoridades de El Salvador por presunta colaboración con el grupo terrorista de la MS13

Un tribunal salvadoreño solicitó la captura de una ciudadana hondureña por el delito de extorsión, lo que llevó a la coordinación de autoridades de ambos países para su entrega en la frontera de El Amatillo

Hondureña es entregada a las autoridades de El Salvador por presunta colaboración con el grupo terrorista de la MS13

El Salvador: Alcaldía de San Salvador Centro incorpora a 150 comerciantes al Mercado Hula Hula

Un grupo de trabajadores por cuenta propia recibió nuevos locales tras finalizar procedimientos administrativos y cumplir los requisitos exigidos, lo que representa un avance dentro del proceso de reorganización de vendedores en el centro histórico

El Salvador: Alcaldía de San Salvador Centro incorpora a 150 comerciantes al Mercado Hula Hula

TECNO

Wikipedia le pone límites a la inteligencia artificial: lo que lees puede no ser realidad

Wikipedia le pone límites a la inteligencia artificial: lo que lees puede no ser realidad

Jennie, el perro robótico que redefine el cuidado médico: qué beneficios terapéuticos aporta en personas mayores

Android 17 ya disponible: lista oficial de los 30 móviles que pueden actualizar

Así es Lyria 3 Pro, la IA de Google que compone canciones completas

ChatGPT ahora es una biblioteca de los 90’s: llega el modo libro de tu vida privada

ENTRETENIMIENTO

Estos son los 10 K-dramas y shows más populares de la semana en Corea del Sur

Estos son los 10 K-dramas y shows más populares de la semana en Corea del Sur

‘Los Ángeles de Charlie’: Jaclyn Smith prepara libro sobre sus experiencias dentro de la serie

Antonio Banderas deja Hollywood y reconstruye su vida en Málaga tras ataque cardíaco

Carlos Villagrán afirma que fue Florinda Meza quien lo invitaba a su casa y se enamoró de él: “Ni me gustaba”

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story

MUNDO

Irak condenó los ataques contra países del Golfo y Jordania en medio de la escalada por los bombardeos iraníes en Medio Oriente

Irak condenó los ataques contra países del Golfo y Jordania en medio de la escalada por los bombardeos iraníes en Medio Oriente

El Ejército de Israel pidió refuerzos para ampliar la zona de seguridad en la frontera con Líbano para enfrentar a Hezbollah

Los rebeldes hutíes amenazaron con intervenir militarmente si Estados Unidos o Israel intensifican el conflicto con Irán

Irán prohibió a sus selecciones y clubes viajar a países “hostiles”

Entre el arte y el mito: así se creó el retrato de John F. Kennedy que cautiva en Love Story