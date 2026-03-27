República Dominicana rescata un empate ante El Salvador con gol en tiempo añadido

La selección de República Dominicana empató 2-2 ante El Salvador con un gol de penalti en el minuto 90+4. (Cortesía: La Selecta)

La selección de República Dominicana logró igualar 2-2 frente a El Salvador con un gol de penal en el último minuto, en un partido disputado este jueves en Santiago de los Caballeros. El tanto del rescate de los locales llegó por intermedio de Dorny Romero al 90+4′ para que ambos equipos inicien con un empate la Concacaf Series.

El encargado de abrir la lata fue el conjunto caribeño con un tanto de Junior Firpo, quien convirtió a los diez minutos con un zurdazo dentro del área. Dominicana dominó el primer acto, mientras que el héroe de la Selecta fue Mario González. El arquero del San Carlos de Costa Rica realizó varias atajadas.

“Marito” fue decisivo en el tiempo restante al atajar diversas acciones de gol, demostrando su increíble capacidad bajo palos.

El empate de la Selecta

En el arranque del segundo acto, el “Bolillo” Gómez realizó cambios, colocando a Christian Martínez en el centro del campo para dar fortaleza al centro del campo. El timonel dio con la tecla, dotando de músculo al combinado centromericano.

La reacción de la Azul llegó gracias a dos anotaciones de Nathan Ordaz tras asistencias de Brayan Gil. La dupla de delanteros se supo juntar permitiendo que el jugador que milita en el LA de la MLS (Major League Soccer) marcara por partida doble al 62′ y 78′.

La figura destacada de la jornada fue Nathan Ordaz, delantero del LAFC, que firmó un doblete en el empate ante Dominicana. (Cortesía: La Selecta)

Una anotación sobre el final

El triunfo casi se inclina a favor de los cuscatlecos, pero el empate in extremis de Dorny Romero, ejecutando un tiro desde los once pasos en el agregado, permitió a los dominicanos rescatar la igualada. Una falta dentro del área diluyó las esperanzas de los salvadoreños, que no tuvieron reacción teniendo el tiempo en su contra.Finalmente, ambas naciones empataron en este choque amistoso, pero de mucha importancia para conocer sus capacidades en la primera Fecha FIFA del año.

Siguientes compromisos

El Salvador volverá a la rectángulo verde el domingo 29 de marzo, cuando se enfrente a Martinica. El próximo compromiso representa una nueva oportunidad para que el equipo dirigido por el entrenador colombiano pruebe otros jugadores.

Por su parte, República Dominicana medirá fuerzas ante su similar de Cuba ese mismo día.