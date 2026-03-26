Habilitan servicio de grúas gratuito en todo el territorio salvadoreño: conoce desde cuándo y las condiciones

El Salvador lanza el servicio MOPT Te Asiste, que ofrece grúas gratuitas en todo el país las 24 horas durante Semana Santa. (Cortesía: Secretaría de Prensa, Presidencia de la República de El Salvador)

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) de El Salvador anunció este miércoles la habilitación de un servicio gratuito de grúas a nivel nacional, operativo las 24 horas desde el 25 de marzo hasta el 6 de abril.

La medida, comunicada por Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, durante una rueda de prensa, está destinada tanto a ciudadanos locales como a visitantes extranjeros.

La iniciativa, contemplada en el plan MOPT Te Asiste, forma parte de las estrategias implementadas por el gobierno salvadoreño ante los altos volúmenes de tránsito que caracterizan a la temporada vacacional.

Rodríguez destacó que este programa responde a la necesidad de facilitar la movilidad y brindar apoyo inmediato frente a incidentes viales, en un contexto donde el tráfico aumenta considerablemente durante las vacaciones de Semana Santa.

El servicio puede solicitarse desde cualquier punto del territorio salvadoreño en cualquier momento del día, simplemente llamando al número 2510-0199.

El servicio nacional de grúas podrá solicitarse hasta el 6 de abril llamando al número 2510-0199 desde cualquier lugar del territorio salvadoreño. (Cortesía: Obras Públicas)

Romeo Rodríguez detalló que la atención incluye el traslado de vehículos incluso hasta la puerta del domicilio del usuario en caso de ser necesario, y remarcó que la gratuidad del servicio busca garantizar la seguridad vial para todos los conductores.

El ministro señaló que durante el periodo de vacaciones se implementarán operativos vehiculares para facilitar el tránsito y reducir accidentes, apoyados por una campaña de prevención.

Por su parte, Nelson Reyes, el Viceministro de Transporte (VMT) destacó que el servicio de asistencia vial tendrá dos condiciones.

“Solo hay dos condiciones, obviamente, no manejar bajo los efectos del alcohol y tener sus documentos de tránsito al día. Estos dos son los requisitos que se piden; por lo demás, está las 24 horas del día, tanto para nacionales como extranjeros, en todo el territorio y gratuito”, expresó Reyes.

MOPT Te Asiste garantiza el traslado del vehículo hasta la puerta del domicilio del usuario, brindando apoyo en emergencias viales. (Cortesía: Obras Públicas)

MOPT Te Asiste refuerza la seguridad vial durante las vacaciones

El anuncio del programa MOPT Te Asiste refuerza el compromiso de las autoridades con la asistencia a la población durante periodos de alta demanda en movilidad. La iniciativa está alineada con políticas de reducción de riesgos viales impulsadas este año por el ministerio.

El plan también comprende reforzar la presencia de gestores de tránsito en puntos clave con el fin de evitar la velocidad excesiva en carretera, la cual es según las autoridades la segunda causa de muerte en accidentes en El Salvador.

Romero Rodríguez, ministro de Obras Públicas, resaltó que el plan incluye personal especializado para asegurar la respuesta inmediata y efectiva ante incidentes viales en Semana Santa. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

“Vamos a estar controlando en diferentes autopistas que la velocidad de los conductores no supere los 110 km/h”, afirmó Rodríguez. De igual forma, el funcionario hizo un llamado a la población para evitar el consumo de alcohol antes de conducir y así prevenir accidentes de tránsito durante el periodo vacacional. Insistió en la importancia de la responsabilidad al volante para resguardar la vida propia y la de los demás usuarios de las vías.

El despliegue logístico del MOPT Te Asiste comprende más de 3,000 elementos entre gestores de tráfico y Policía Nacional Civil (PNC). Mientras que se tendrá más de 1,200 dispositivos vehiculares y 250 dispositivos de agilización del tráfico. Estos últimos con el fin de reducir el trafico en sectores como carretera al Puerto de la Libertad, Parque Recreativo Apulo y Playa El Cuco.