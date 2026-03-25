Remesas familiares crecen 8.4% en El Salvador durante el inicio de 2026

El monto recibido por el país representó el 20.9% de los USD 47,730.2 millones captados en 2025 por el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado también por Honduras y Guatemala. Foto: Archivo

El ingreso de remesas familiares a El Salvador experimentó un aumento de 8.4% durante los dos primeros meses de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, con un total de USD 1,524.78 millones, de acuerdo con datos difundidos este martes por el Banco Central de Reserva (BCR), la institución financiera estatal.

La participación de estas transferencias representa el 24% del producto interno bruto (PIB) de El Salvador, consolidándose como la principal fuente de divisas para el país al superar exportaciones, inversión extranjera y turismo internacional, según información del BCR.

Al cierre de 2025, El Salvador recibió en total USD 9,987.91 millones en remesas familiares, lo que reflejó un incremento del 17.7% respecto a 2024. Los registros del BCR muestran que durante enero se contabilizaron USD 759.45 millones y en febrero USD 765.33 millones en remesas, sumando un total que supera en USD 118.14 millones los USD 1,406.64 millones del mismo periodo de 2025.

Pese al alza en el volumen de transferencias, la cantidad de personas beneficiarias en El Salvador descendió 3.1% en 2024 respecto a 2023, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2024, el principal relevamiento socioeconómico oficial. De acuerdo con la EHPM, el número de receptores pasó de 1.626.357 en 2023 a 1.575.815 el año siguiente, una reducción de 50,542 personas.

Las remesas familiares superaron el 24 % del producto interno bruto (PIB) de El Salvador en 2025, lo que ilustra su relevancia estructural no solo en la economía doméstica sino como factor de estabilidad macroeconómica, de acuerdo con el informe del Banco Central de Reserva. Foto: Archivo

El monto recibido por El Salvador representó el 20.9% de los USD 47,730.2 millones captados en 2025 por el Triángulo Norte de Centroamérica, integrado también por Honduras y Guatemala.

Estados Unidos aporta más del 90 % de las remesas y determina la magnitud del flujo

La composición geográfica de las remesas deja en evidencia que Estados Unidos mantiene el rol central, con una participación del 92 % del total en enero de 2026. Los salvadoreños residentes en territorio estadounidense enviaron USD 698.6 millones ese mes, lo que significa un incremento del 11.8 % frente al mismo periodo del año anterior, según especificó el BCR.

Otros países aportaron montos menores aunque también mostraron variaciones positivas. Canadá alcanzó envíos por USD 6.7 millones (1.5 % de aumento interanual), mientras que España y Italia experimentaron alzas del 34.8 % cada una, con remesas por USD 6.1 millones y USD 5.6 millones respectivamente. El crecimiento relativo más alto se dio en Alemania, con un 54.4 % de incremento anual que, en valores absolutos, representa apenas USD 300,000.

El dinamismo de las remesas proporciona sustento económico directo a cientos de miles de hogares salvadoreños y financia consumos, ahorros y pequeños emprendimientos de base familiar y comunitaria. Foto cortesía Secretaría de Presidencia

Durante 2025, el flujo anual de remesas marcó un récord previo de USD 9,987.9 millones y un crecimiento interanual del 12.7 %, consolidando la tendencia que se mantuvo durante el cierre del año. Este dinamismo proporciona sustento económico directo a cientos de miles de hogares salvadoreños y financia consumos, ahorros y pequeños emprendimientos de base familiar y comunitaria.

El monto promedio de cada remesa también aumentó, alcanzando los USD 372.6 en enero de 2026, lo que supone un salto del 6.4 % frente a los USD 350 registrados a finales de 2025.

Consolidación de una tendencia: envíos crecientes y mayor impacto social

El comportamiento al alza de las remesas, detectado durante los últimos cuatro años, evidencia una transformación en el patrón de envío desde la diáspora. El Banco Central de Reserva observó que el aumento en el monto promedio de las transferencias podría asociarse con mejoras en las condiciones laborales de los migrantes salvadoreños y al fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

El efecto inmediato de estas transferencias es visible en el consumo interno y en el financiamiento de proyectos personales y colectivos en el país. La evolución registrada en lo que va de 2026 refuerza la proyección de que las remesas mantendrán un rol determinante en la economía salvadoreña en los próximos meses, condicionando indicadores macroeconómicos y la calidad de vida de numerosos hogares.