Gabriela de Bukele impulsa El Nido: el centro pionero de maternidad y la transformación de la atención perinatal de El Salvador

El nuevo complejo planea ofrecer servicios integrales para la atención de mujeres embarazadas, impulsa la creación de miles de empleos y busca posicionarse como un referente regional en el cuidado materno y neonatal (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

La primera Dama Gabriela de Bukele dio inicio a la construcción del Centro de Maternidad Nacer con Cariño El Nido este martes, un establecimiento enfocado en la atención materno-perinatal que será el primero de su tipo en El Salvador.

El proyecto surgió tras la implementación de la Ley Nacer con Cariño en 2022, una iniciativa que, según De Bukele, permitió registrar cuatro años consecutivos de reducción en las mortalidades materna y neonatal. Como publicó en su perfil de Facebook, el nuevo espacio tendrá el objetivo de recibir a los recién nacidos en condiciones “más humanas y positivas”.

Con la edificación de El Nido, la primera dama de El Salvador explicó que el propósito es acompañar de forma integral a madres, bebés y familias desde el embarazo hasta el nacimiento, y que también busca formar profesionales de la salud bajo este enfoque. De Bukele señaló que el inicio de la obra representa la concreción de “un sueño largamente esperado”.

Detalles de la iniciativa y su impacto

La Ley Nacer con Cariño fue impulsada para transformar la atención materno-perinatal en El Salvador y establecer estándares para el cuidado de mujeres y recién nacidos. De acuerdo con cifras oficiales, las muertes maternas y neonatales han disminuido cada año desde la entrada en vigor de la ley, lo que ha permitido avanzar hacia una atención más especializada y humanizada.

La iniciativa contempla la edificación de dos torres especializadas, complementada con experiencias previas en atención personalizada y la aplicación de políticas para reducir los índices de mortalidad materna y neonatal en el país (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

El Centro de Maternidad Nacer con Cariño El Nido será operado por el Ministerio de Salud, contará con infraestructura y equipamiento moderno, y servirá como modelo de formación para el personal involucrado en el cuidado materno-perinatal.

La primera dama destacó: “Este centro será un referente nacional en el acompañamiento de las familias durante el embarazo y el nacimiento”. Además, enfatizó la importancia de garantizar que “ninguna madre ni bebé quede excluido de una atención digna y respetuosa” en el sistema público.

El proyecto forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno salvadoreño para fortalecer el sistema de salud maternal y reducir las brechas de acceso y calidad en las distintas regiones del país.

Durante la conferencia de prensa, De Bukele detalló que el complejo estará conformado por dos torres: una dedicada al acompañamiento de las trabajadoras embarazadas, donde se ofrecerá educación prenatal, y otra enfocada en el nacimiento, con unidades de parto, habitaciones privadas y áreas de atención médica especializada. De acuerdo con la funcionaria, “El Nido” será el primer centro de este tipo en América Latina y aspira a convertirse en referencia nacional en calidad de atención materno-perinatal.

El espacio previsto contará con servicios avanzados y educación prenatal, acompañando otras medidas implementadas como mini centros especializados y la certificación de puntos clave orientados a familias en el país (Foto cortesía Gabriela de Bukele)

La cuenta oficial de la Casa Presidencial en X informó que hasta ahora se han construido siete “Mini Nidos”, espacios enfocados en mejorar la atención materna y neonatal mediante servicios personalizados. Estos centros ofrecen ambientes diseñados para promover nacimientos más humanizados y familiares.

En una publicación previa en su perfil de Facebook, la primera dama subrayó el impacto de la Ley Nacer con Cariño—implementada en 2022—afirmando que ha contribuido a una reducción continua de muertes maternas y neonatales durante los últimos cuatro años.

El espacio está ubicado sobre la calle “Manuel Enrique Araujo”, una de las más concurridas de San Salvador.

A pocos días del inicio de la Semana Santa, De Bukele también otorgó el sello “family friendly” al Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, certificado que, según información oficial, garantiza que la terminal cumple con las condiciones necesarias para familias y acompaña el previsto aumento de viajeros en el feriado.