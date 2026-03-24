Nicaragüense condenado a 50 años de cárcel por el feminicidio de su expareja en El Salvador

El tribunal especializado de San Miguel impuso 50 años de cárcel al nicaragüense Leonel Antonio Chávez Téllez por feminicidio agravado. Foto cortesía FGR.

La justicia salvadoreña impuso una condena de 50 años de prisión a un nicaragüense por el delito de feminicidio agravado de su compañera de vida, en el occidente del país, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El caso fue resuelto por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Miguel, que declaró responsable a Leonel Antonio Chávez Téllez por la muerte de su excompañera de vida, ocurrida en el cantón El Niño.

Según la FGR, la víctima, una mujer de 42 años, había sido objeto de violencia física y psicológica consistentemente por parte del condenado, conforme a la información reunida por la Policía Nacional Civil (PNC).

La agresión se produjo el 7 de octubre de 2024, cuando Chávez Téllez llegó hasta la residencia de la mujer y la condujo a una habitación. Testigos relataron que, durante la discusión, la víctima pudo interrumpir la discusión para atender su negocio ante la llegada de clientes en busca de licor.

Tras este breve lapso, Chávez Téllez volvió a confrontarla, en esta ocasión portando un arma blanca, con la que la hirió en varias partes del cuerpo.

La sentencia refleja el endurecimiento de las penas por crímenes violentos en El Salvador tras la reciente reforma legal aprobada en 2024. (Foto cortesía FGR)

La mujer logró pedir auxilio. Vecinos alertaron de inmediato a las autoridades tras escuchar los gritos de la víctima, pero al arribo de los cuerpos de emergencia, la mujer ya no contaba con signos vitales debido a la severidad de las heridas, según datos de la Fiscalía General de la República.

Chávez Téllez huyó del lugar tras perpetrar el crimen. Sin embargo, la rápida acción de los testigos permitió a la Policía Nacional Civil ubicarlo y arrestarlo al día siguiente, el 8 de octubre, en la colonia San Carlos, cantón Río de Vargas, municipio de Uluazapa, también en el departamento de San Miguel.

La condena de 50 años de cárcel se sustentó en numerosos elementos probatorios presentados durante el juicio, que establecieron la responsabilidad penal directa de Chávez Téllez en el feminicidio agravado. Actualmente, cumple su sentencia en un centro penitenciario salvadoreño.

El feminicidio fue cometido el 7 de octubre de 2024 en el cantón El Niño, departamento de San Miguel, durante una discusión en la residencia de la víctima. (Foto cortesía PNC)

El Salvador endurece las penas: cadena perpetua para crímenes graves

El 17 de marzo de 2024, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó, con 59 votos a favor y uno en contra, una reforma constitucional promovida por el Gobierno que autoriza la aplicación de la cadena perpetua exclusivamente en casos de homicidio, violación y terrorismo, de acuerdo con información proporcionada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, y el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

Con esta modificación, el artículo correspondiente deja en claro: “La cadena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, conforme a la redacción propuesta por las autoridades salvadoreñas. Según lo explicado por Villatoro, el objetivo de la reforma es dotar al Estado de herramientas más estrictas para combatir los delitos de extrema gravedad, buscando disminuir la reincidencia y ofrecer mayor protección a las víctimas.