El Salvador

El Salvador triplica sus reservas de oro en 12 meses y alcanza el mayor nivel registrado

Datos del Banco Central de Reserva de El Salvador revela que las tenencias de oro del país se incrementaron más de 180% en un año, impulsadas por una estrategia de diversificación y protección de activos

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Las reservas de oro de El Salvador aumentaron casi tres veces en el último año. Según datos del Banco Central de Reserva (BCR), el alza fue de casi $227 millones entre febrero de 2025 y febrero de 2026, alcanzando el valor más alto de la serie histórica, con un saldo de USD 352 millones registrado hasta el mes pasado.

De acuerdo a las cifras oficiales, el saldo pasó de USD 125.02 millones en febrero de 2025 a esa cifra máxima un año después, lo que representa un aumento de más de 180% en el periodo analizado por Infobae.

De acuerdo con los registros oficiales, el crecimiento fue gradual durante los primeros meses de 2025. El saldo subió de USD 125.02 millones en febrero a USD 151.25 millones en agosto, con variaciones moderadas cada mes. El avance se aceleró a partir de septiembre, cuando las reservas superaron los USD 200 millones y en diciembre el monto ya se ubicaba en 250.31 millones, según datos publicados por el BCR. Pero en enero de 2026 la cifra subió a USD 335.79 millones y en febrero de 2026 se alcanzó el nivel más alto registrado.

Las cifras muestran que la mayor parte del incremento ocurrió en el último trimestre evaluado. Entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, las reservas de oro crecieron en USD 129 millones, según el desglose mensual. Analistas del sector consideran que el contexto internacional de alza en los precios del oro, sumado a decisiones de política monetaria local, contribuyó de manera decisiva a este comportamiento.

“La compra de oro fortalece la posición financiera del país y contribuye a una mayor estabilidad ante fluctuaciones en los mercados internacionales”, destacó el BCR en el marco de la compra que anunció en enero de este año.

El fortalecimiento del portafolio de reservas ha convertido al oro en un componente central de la estrategia financiera nacional. Voceros del BCR señalaron que la institución continuará monitoreando las condiciones del mercado global para decidir futuras adquisiciones de activos, en línea con los objetivos de estabilidad y seguridad económica.

El oro físico mantiene su
El oro físico mantiene su posición como refugio de valor para inversores locales (Leiva Joyas)

Reservas internacionales aumentaron en febrero

Las reservas internacionales netas registraron un aumento sostenido en el último año, alcanzando 4,532.08 millones en febrero de 2026, frente a los 3,506.12 millones reportados en el mismo mes de 2025. Según datos oficiales revisados por Infobae, este incremento representa una variación cercana al 29.25% en el saldo de reservas, las cuales constituyen un indicador clave de la capacidad financiera de un país para responder ante compromisos externos y mantener la estabilidad macroeconómica.

Las cifras del BCR muestran que febrero de 2025 marcó un punto de partida con 3,506.12 millones, mientras que durante los meses siguientes se observaron fluctuaciones, hasta consolidar un avance que llevó el saldo a 4,532.08 millones en febrero de 2026. El seguimiento mensual publicado por Infobae indica que las variaciones mensuales se mantuvieron en valores positivos, reflejando la acumulación de activos de reserva.

La tendencia al alza registrada en los últimos 12 meses refuerza la posición macroeconómica, aunque expertos advierten que su sostenibilidad dependerá de factores como el flujo de capitales, el resultado de la balanza comercial y las políticas implementadas desde el Banco Central.

El logotipo del Fondo Monetario
El logotipo del Fondo Monetario Internacional se ve durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, Estados Unidos, 21 de abril de 2017. REUTERS/Yuri Gripas

FMI destacó mejora en las reservas de El Salvador

El Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que El Salvador firmó un millonario acuerdo financiero en febrero de 2025, destacó el año pasado que el país ha logrado avances en la reconstrucción de sus reservas internacionales, cumpliendo con los objetivos establecidos en el programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF).

“El compromiso de las autoridades con la consolidación fiscal sigue siendo firme: la meta del saldo fiscal primario para fines de 2025 está bien encaminada hacia su cumplimiento, y el presupuesto para 2026 recientemente aprobado es consistente con una nueva reducción del déficit junto con una expansión del gasto social. Estos esfuerzos están respaldando la acumulación de reservas y una reducción del endeudamiento interno conforme a las metas del programa”, expresó en diciembre de 2025.

Y de acuerdo a un comunicado emitido en junio del año pasado, las autoridades salvadoreñas alcanzaron las metas de reservas internacionales con margen y mantienen un proceso de fortalecimiento tanto en reservas externas como financieras.

La entidad internacional subrayó la necesidad de que el país continúe incrementando estas reservas. El FMI recomendó la implementación de medidas como el aumento de los encajes legales y de las reservas de liquidez bancaria para mejorar la resiliencia del sistema financiero y preservar la estabilidad.

En el análisis del Directorio Ejecutivo, se remarcó que, aunque el sistema financiero salvadoreño se encuentra sólido, resulta fundamental seguir reconstruyendo las reservas, reforzar la supervisión y la regulación, además de fortalecer la posición de capital del sistema bancario.

El organismo enfatizó que estos esfuerzos son esenciales para proteger la estabilidad macroeconómica, especialmente en un contexto de riesgos externos crecientes y dentro del marco de la dolarización vigente en El Salvador.

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