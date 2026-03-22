La salvadoreña Nancy Sandoval establece nueva marca nacional en mundial de atletismo

Una jornada llena de emociones destaca el protagonismo de una representante centroamericana. Voces oficiales validan la nueva marca atlética en el certamen internacional (Foto cortesía Atletismo El Salvador-Fedeatletismo)

La atleta salvadoreña Nancy Sandoval estableció un nuevo récord nacional bajo techo en la prueba de 60 metros vallas durante el Campeonato Mundial de Atletismo Bajo Techo 2026, celebrado este domingo en Torun, Polonia, al registrar 8.71 segundos, según informó la Federación Salvadoreña de Atletismo (Fedeatletismo).

El desempeño de Sandoval no le permitió avanzar a semifinales, ya que finalizó octava de su heat, a 0.183 segundos de la siguiente clasificada, de acuerdo con la misma entidad. Su participación se realizó este domingo 22 de marzo, a las 5:55 de la mañana, hora de San Salvador (12:55 de la tarde de Polonia).

Organizaciones deportivas como Atletismo El Salvador-Fedeatletismo y el Comité Olímpico de El Salvador destacaron el logro, y extendieron su reconocimiento al entrenador Óscar López, al respaldo de la familia de la atleta y a sus compañeros del equipo Athletic Beans.

La marca de 8.71 segundos fue oficialmente homologada como el mejor tiempo salvadoreño en la especialidad bajo techo, confirmaron los voceros de Fedeatletismo.

Autoridades reconocen el esfuerzo conjunto de equipo, entrenador y familiares. El resultado sorprende a seguidores y competidores internacionales (Foto cortesía Atletismo El Salvador-Fedeatletismo)

Asimismo, la misma Sandoval no dejó de compartir en sus historias de Instagram las felicitaciones recibidas por cada uno de los organismos deportivos salvadoreños.

Atleta de amplia trayectoria

En los Juegos Centroamericanos 2025, Nancy Sandoval consiguió plata en 100 metros vallas (13.61 s), Esteban Ibáñez sumó plata en 110 metros vallas (14.13 s), Ana Isabella González alcanzó plata en salto de alto (1.70 m) y sumó otra plata en heptatlón con 4,972 puntos, mientras que Oscar Aldana obtuvo bronce en 10,000 metros planos (33:66.17).

Además, Sandoval representó al atletismo salvadoreño en las semifinales de los 100 metros vallas durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023, registrando 14,34 segundos y terminando en la quinta posición del heat 2, según información del INDES.

Con este resultado, Sandoval alcanzó la casilla número 11 en la clasificación general, destacando la emoción de competir junto a atletas de alto nivel. La corredora expresó: “El Salvador nunca había tenido el público así. Yo sentí una gran emoción”. En sus primeras declaraciones en Juegos Panamericanos, enfatizó la satisfacción por el desempeño.

La deportista deslumbró con su desempeño, rozando la siguiente ronda en una cita mundial. La historia de una marca superada, una preparación intensa y el elogio de los organismos deportivos (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Según la publicación de INDES, el Estadio Nacional chileno reunió a prensa local e internacional, creando un ambiente festivo para la competencia. Sandoval valoró la experiencia y subrayó: "Son mis primeros Juegos Panamericanos y se siente la alegría de estar aquí, de participar y de estar con grandes atletas y es una gran experiencia“. Sandoval logró clasificar a l país a la final de los 100 metros vallas en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, los cuales fueron realizados en Sa Salvador.

En agosto de 2018, la atleta Nancy Gabriela Sandoval estableció un nuevo récord nacional en los 100 metros vallas femeninos al registrar 14,10 segundos durante la final de la Competencia Iberoamericana en Trujillo 2018, celebrada en Perú el pasado sábado.

La marca obtenida por la deportista salvadoreña superó su propio tiempo anterior, que era de 14,12 segundos. En la competencia, Sandoval finalizó en el quinto lugar de la prueba, logrando mejorar el mejor registro histórico femenino para El Salvador.