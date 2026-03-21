El Salvador mantiene acciones consulares en EE.UU. para orientar y asistir a los protegidos por el TPS

El Gobierno salvadoreños mantiene apoyo consular para asistir a los amparados por el TPS en Estados Unidos. (Cortesía)

El Gobierno de El Salvador mantiene acciones consulares en Estados Unidos para informar y asistir a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Actualmente, más de 170,000 salvadoreños son favorecidos por el TPS, conformando la principal comunidad centroamericana protegida en territorio estadounidense. Tras varias renovaciones y litigios, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) extendió la vigencia de este beneficio hasta el 9 de septiembre de 2026.

La medida les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos, aunque la protección continúa siendo temporal y está sujeta a futuras revisiones políticas o judiciales.

La viceministra de Diáspora y Movilidad Humana, Patricia Godínez, habló de este tema durante una entrevista con la red de noticias Alba Visión.

De acuerdo con la funcionaria, que se encuentra de visita en el Consulado General de El Salvador en Los Ángeles, el Departamento de Seguridad notificó un retraso en la entrega de permisos de trabajo para los salvadoreños protegidos bajo el TPS. Sin embargo, la extensión automática de estos permisos ahora tendrán validez hasta por 540 días.

Las autoridades salvadoreñas exhortan a la diáspora a apoyarse de los consulados durante la extensión automática de 540 días del TPS. (Cortesía: Noticiero Hechos)

En este contexto, la viceministra Godínez resaltó la permanencia activa de los consulados en EE.UU., especialmente en ciudades con mayor concentración de salvadoreños como Los Ángeles con más de medio millón de cuscatlecos.

“Con el tema de TPS, nuestra comunidad debe saber que desde el gobierno estamos visibilizando todo el esfuerzo que han hecho durante décadas. Y de que manera están contribuyendo a la sociedad y economía estadounidense”, apuntó durante la entrevista.

Consulados refuerzan atención y acceso a servicios para la diáspora

La viceministra Godínez aseguró que los consulados continúan orientando a los beneficiarios del TPS y resolviendo inquietudes sobre el nuevo plazo de los permisos de trabajo y las condiciones legales de permanencia.

Además, la funcionaria reafirmó que se mantienen abiertos los espacios consulares para reuniones, actividades culturales y trámites institucionales, subrayando la importancia de hacer uso de estos recursos durante el periodo extendido.

La oferta consular trasciende la información migratoria, pues se ha facilitado el acceso directo a oficinas del Fondo Social para la Vivienda y el Banco Hipotecario. De este modo, los salvadoreños en el exterior pueden gestionar apoyos para la compra o reparación de viviendas en El Salvador, o recibir asesoría para el emprendimiento de negocios en su país de origen.

La viceministra Patricia Godínez destaca la importancia de los consulados como puntos de información y asistencia para la comunidad salvadoreña migrante. (Cortesía: Patricia Godínez)

El DHS retrasó la entrega de documentos para beneficiarios del TPS. A raíz de esto, el Gobierno salvadoreño fortaleció la presencia consular y promovió el acceso a servicios complementarios para quienes enfrentan desafíos derivados de la nueva coyuntura.

La agenda institucional incluye también la invitación de autoridades salvadoreñas a participar en actividades de integración y culturales, así como el compromiso estatal de acompañar a los migrantes en trámites y proyectos que dinamicen su vínculo con el país de origen.

Godínez destaca en Mendota el valor del diálogo directo con la comunidad salvadoreña

Como parte de su agenda ,Godínez visitó también la comunidad salvadoreña en la ciudad de Mendota, donde resaltó la importancia del diálogo directo con los migrantes.

“No hay nada más gratificante que escuchar a nuestra gente. Tras dialogar con los salvadoreños en Mendota, confirmamos que las inquietudes de nuestra comunidad son el motor que nos mueve. Trabajar bajo el mandato de nuestro Presidente Nayib Bukele, enfocados siempre en proteger y servir a cada salvadoreño. Es un honor caminar bajo esta línea de ayuda incesante hacia nuestra gente”, expresó la funcionaria en redes sociales.