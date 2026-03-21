El Salvador: La historia del extraño mineral que solo existe en el Volcán de Izalco

La fingerita es uno de los minerales más raro del mundo, solo identificado en el Volcán de Izalco, El Salvador, según científicos. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

En el año 2016, una investigación internacional identificó a los minerales más raro del mundo. Dicha lista incluyó a la fingerita, encontrado exclusivamente en las laderas del Volcán de Izalco, en El Salvador.

El estudio, llamado American Mineralogist y citado por la BBC, fue creador por Robert Hazen, científico del Instituto Carnegie de Washington DC, y Jesse Ausubel, profesor de la Universidad Rockefeller de Nueva York, quienes clasificaron a más de 2,500 especies minerales según distintos grados de rareza.

Los especialistas definieron cuatro categorías: condiciones de formación, escasez de ingredientes, duración y dificultades para recolectar muestras.

En este listado, la fingerita se destacó como un caso único por combinar los máximos niveles en todas las categorías, rasgo que le valió la descripción de “tormenta perfecta de rareza” por parte de Hazen, según documentación consultada por la BBC.

La fingerita solo se genera en un entorno sumamente específico: las fumarolas volcánicas del Volcán de Izalco en el occidente del territorio salvadoreño, expuestas a temperaturas extremas y rodeadas de gases tóxicos.

Obtener muestras de fingerita implica altos riesgos debido a temperaturas extremas y gases volátiles presentes en el Volcán de Izalco. (Cortesía: Minera La Cantera)

Según explicó Hazen: “Se da únicamente en las faldas del volcán Izalco, un sitio increíblemente peligroso con fumarolas súper calientes”.

El lugar, además de su dificultad de acceso, expone a los investigadores a riesgos por la inestabilidad del terreno y las altas concentraciones de sustancias volátiles.

Fingerita: composición exclusiva, extrema rareza

El mineral está compuesto por vanadio y cobre, dos elementos que deben encontrarse juntos en proporciones muy precisas para que la fingerita exista. “Si se cambia solo un poco la proporción de cobre y vanadio, el resultado es un mineral diferente”, explicó Hazene.

Además, la fingerita posee una característica inusual: es soluble en agua, por lo que cada vez que llueve, desaparece. Esta solubilidad extrema convierte cualquier muestra en un material fugaz, imposible de preservar de forma natural a largo plazo.

La fingerita requiere condiciones físicas y químicas extremas, siendo exclusiva de fumarolas activas y entornos volcánicos peligrosos. (Cortesía: Museo del Instituto de Geología de la UNAM)

El sitio especializado PHYS.org recopiló información técnica y detalla que la fingerita cumple con los cuatro criterios máximos de rareza. Además, el proceso de nomenclatura en mineralogía otorga al primer descriptor el derecho de bautizar al nuevo mineral.

En 1983, la comunidad científica aprobó el nombre en honor al mineralogista y cristalógrafo Larry Finger. Desde ese momento, ningún otro yacimiento ha reportado la presencia natural de este compuesto.

El trabajo de Hazen y Ausubel evidencia cómo la mineralogía moderna continúa descubriendo compuestos antes desconocidos, y cómo estos hallazgos dependen de factores tan específicos que, en ocasiones, su existencia resulta casi anecdótica.

La fingerita, con su carácter efímero y su localización exclusiva en El Salvador, se ha convertido en un referente mundial para entender los límites de la diversidad mineral de la Tierra.

El Volcán de Izalco: 256 años de historia geológica

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador recordó recientemente que el Volcán de Izalco acumula 256 años de historia geológica documentada.

Volcán de Izalco cumplió 256 años de historia. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

La institución subrayó que, después de más de dos siglos y medio, el Izalco representa un símbolo de la transformación permanente del territorio salvadoreño y un punto de interés mundial para la mineralogía.

El volcán, ubicado en Sonsonate, ha mantenido actividad constante, lo que ha favorecido la formación de fumarolas activas y ambientes hostiles a la vida humana, pero propicios para procesos mineralógicos excepcionales.