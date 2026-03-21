El Salvador

El Salvador: Comisión Política recibe al Fiscal General para analizar reformas sobre cadena perpetua

El fiscal general, Rodolfo Delgado, participó en el estudio para modificar el artículo 27 de la Constitución y armonizar leyes secundarias con el fin de aplicar sanciones más severas a delitos de homicidio, violación y terrorismo

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La Comisión Política de El
La Comisión Política de El Salvador analiza la reforma constitucional que permitiría la cadena perpetua para delitos de homicidio, violación y terrorismo. (Cortesía: Ernesto Castro)

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador recibió este viernes al fiscal general, Rodolfo Delgado, para estudiar la reforma constitucional que habilita la cadena perpetua en el país centroamericano por los delitos de homicidio, violación y terrorismo.

Tras la aprobación de 59 diputados en la plenaria 102 del Órgano Legislativo para modificar el artículo 27 de la Constitución y establecer la cadena perpetua, la Comisión Política, dirigida por Enesto Castro, continuó la tercera jornada del análisis.

Durante la sesión, el fiscal general defendió que la reforma constitucional representa un avance imprescindible para que el sistema judicial salvadoreño responda a las demandas sociales de justicia y sanción proporcional de los crímenes más graves.

“La reforma favorece a un sistema duro, exigente y civilizado. Lo que se busca es, y como fiscal general me va tocar aplicarlas, de que las penas sean sujetas a una revisión. Además, favorece a que los enemigos de la sociedad no consigan libertad porque cumplieron con una condena que determinó un juez sino que regresen cuando criminológicamente se logren establecer bajo un nuevo sistema penitenciario y que ya no presenten un riesgo social”, apuntó Delgado durante su discurso.

Delgado destacó que es necesario que el nuevo sistema entre vigencia, resaltando que la ratificación de las penas perpetuas es totalmente compatible con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tratados internacionales.

Para el fiscal general Rodolfo
Para el fiscal general Rodolfo Delgado la cadena perpetua no contradice los compromisos internacionales asumidos por El Salvador. (Cortesía: Ernesto Castro)

Asimismo, el titular del Ministerio Público, expuso que este es un buen momento para implementar la reforma, debido a que el sistema de justicia podría responder mejor.

“La cadena perpetua sería la pena principal para los delitos de naturaleza más grave en contra de homicidas y violadores y miembros de grupos terroristas, porque los violadores y homicidas no son necesariamente parte de un grupo terrorista”, expresó.

Delgado recordó que los centros penales del pasado no estaban preparados para mantener a estas personas privadas de libertad por largos periodos, lo que incluso habría resultado contraproducente, debido a la falta de condiciones de seguridad y control. Añadió que en ese entonces los niveles de impunidad eran elevados, llegando a rondar el 95 % en la investigación de homicidios.

Por su parte, Castro afirmó que en el pasado no existía consenso para defender a la población salvadoreña; sin embargo, sostuvo que la actual legislatura ha brindado la gobernabilidad necesaria al presidente Nayib Bukele para transformar la realidad del país.

La reforma busca garantizar el
La reforma busca garantizar el respeto a las víctimas y asegurar sanciones proporcionales para los crímenes más graves en la legislación salvadoreña. (Cortesía: Ernesto Castro)

“Lo que queremos es que no salgan de la cárcel, tenemos que asegurar a las futuras generaciones porque es nuestra responsabilidad, ya basta de ver por los asesinos y olvidarnos de la víctimas”, afirmó el presidente de la asamblea y comisión política .

Comisión legislativa inicirá consultas a la Corte Suprema

El análisis de la reforma proseguirá con una cuarta jornada el próximo 23 de marzo, cuando comparecerá el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Mejía, para exponer la posición oficial del órgano Judicial sobre la instauración de la cadena perpetua como sanción penal en legislación salvadoreña.

El pasado 19 de marzo, los parlamentarios recibieron al Gabinete de Seguridad, liderado por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro y al ministro de Defensa Francis Merino Monroy.

El cronograma divulgado por la Comisión Política establece que la revisión finalizará el 24 de marzo, día en que, en sesión final, los legisladores decidirán si emiten los cinco dictámenes favorables.

Según el pleno legislativo, la cadena perpetua existe en más de 180 países, ya sea como prisión vitalicia o revisable.

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