El Salvador

El diálogo entre Estados Unidos y El Salvador refuerza la cooperación en seguridad y derechos humanos

La reciente reunión de altos funcionarios de ambos países ha impulsado nuevos acuerdos en temas prioritarios para ambas administraciones, en un contexto marcado por cuestionamientos internacionales al régimen de excepción aplicable en territorio salvadoreño

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El nuevo acercamiento entre ambos
El nuevo acercamiento entre ambos países suma apoyos en materia de derechos humanos para El Salvador. (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

Una reunión entre Riley Barnes, secretario de Estado adjunto de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de Estados Unidos, y Alexandra Hill Tinoco, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, marcó un nuevo capítulo en los vínculos bilaterales al centrarse en la expansión de la cooperación en materia de seguridad, defensa y derechos fundamentales, según informaron la Cancillería salvadoreña y la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador este jueves.

En el diálogo bilateral, Barnes subrayó los logros de El Salvador en términos de seguridad. La canciller Hill Tinoco remarcó los efectos transformadores del nuevo contexto de seguridad, al afirmar que ha permitido recuperar libertades de movilidad, expresión y culto para la ciudadanía, según comunicó la Cancillería de El Salvador en redes sociales. Tanto el Gobierno salvadoreño como representantes estadounidenses coincidieron en calificar la justicia, la ley y el orden como pilares indispensables para la protección de los derechos humanos.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en San Salvador, la administración estadounidense reiteró su expectativa de continuar la cooperación estrecha con El Salvador en áreas consideradas “cruciales”, y expresó: “Estados Unidos comparte la opinión de que la justicia, la ley y el orden son esenciales para la defensa de los derechos humanos”.

Del encuentro también participó la encargada de Negocios de la embajada, Nahomy Fellows y Karla Majano, directora general de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, tal como consta en las fotografías oficiales.

Intercambio diplomático impulsa propuestas para
Intercambio diplomático impulsa propuestas para profundizar acciones conjuntas (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

Casi cuatro años de régimen de excepción. El régimen de excepción, defendido por el Ejecutivo y respaldado ampliamente por la opinión pública salvadoreña, se implementó como medida de combate a las pandillas el 27 de marzo de 2022. De acuerdo con cifras reunidas por la agencia, en este contexto se superó la cifra de 91,300 detenciones relacionadas con presuntos vínculos a grupos delictivos y se han reportado al menos 500 fallecimientos de personas bajo custodia estatal desde la instauración del régimen.

Las conversaciones recientes entre representantes estadounidenses y autoridades salvadoreñas, según la Embajada de Estados Unidos y la Cancillería local, abrieron la posibilidad de intensificar alianzas comerciales y en materia de seguridad y defensa, pero mantienen en primer plano el debate sobre los límites y alcances de las estrategias estatales para enfrentar el crimen y garantizar los derechos fundamentales.

Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo

Acorde al portal oficial de gobierno de los Estados Unidos, La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) respalda los derechos individuales y el Estado de derecho como base para crear sociedades estables, de acuerdo con la declaración institucional difundida por la entidad. El organismo oficial incluye entre sus prioridades la protección de la libertad de expresión y la defensa de los derechos laborales reconocidos internacionalmente.

Nuevos acercamientos generan expectativas de
Nuevos acercamientos generan expectativas de acuerdos estratégicos (Foto cortesía Embajada de los Estados Unidos)

Las acciones de la DRL están orientadas a promover la seguridad de Estados Unidos mediante el fortalecimiento de instituciones democráticas y el impulso de la participación de la sociedad civil, según la misma comunicación. El objetivo, según la DRL, es contribuir a la consolidación de estados más seguros y prósperos.

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