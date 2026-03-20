El Salvador

El caso de las imágenes religiosas robadas en templos de El Salvador llega a juicio

Un grupo de acusados enfrentará próximamente un proceso judicial tras ser señalados de sustraer esculturas históricas de templos de La Paz, incluyendo una valiosa imagen de la Virgen del Rosario que conmocionó a la comunidad

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Las autoridades determinaron avanzar el
Las autoridades determinaron avanzar el proceso penal tras identificar elementos que involucran a los indiciados en la sustracción de imágenes de templos en La Paz, incluyendo el caso de una figura mariana de alto valor económico (Foto archivo-referencia)

El Juzgado Primero de Instrucción de Zacatecoluca, La Paz ordenó la apertura de juicio contra Óscar Armando Zepeda Pérez, Marcos Emilio Hernández, Brayan Alexander Cornejo Pérez y Juan Antonio López por su presunta participación en el hurto y daño agravado de imágenes religiosas en diversos templos del departamento de La Paz.

En agosto de 2025, los acusados habrían sustraído una imagen histórica de la Virgen del Rosario, valorada en USD3.000, de la iglesia católica del cantón La Carbonera, ubicada en el distrito de San Pedro Nonualco, municipio de La Paz Centro.

Según la causa judicial, los imputados habrían aprovechado momentos en los que los recintos religiosos se encontraban vacíos, actuando principalmente durante la noche para ingresar a las iglesias y sustraer objetos de valor, tal como informó Centros Judiciales de El Salvador, este jueves.

Entre las pruebas recabadas, consta el robo en el municipio de La Paz Centro, donde la imagen de la Virgen del Rosario fue retirada de su sitio habitual.

Según datos de la Fiscalía General de la República de 2025, hubo un segundo robo que logró investigarse y al que también se adjudica a los detenidos: habría ocurrido en el templo del cantón San Antonio, en el distrito de Santiago Nonualco, donde desaparecieron dos imágenes del Santo Niño de Atocha, con un valor aproximado de $1,000.

La apertura del proceso se
La apertura del proceso se determinó tras la recopilación de evidencias que vinculan a los imputados con la desaparición de figuras valiosas en iglesias del departamento y su presunta responsabilidad en daños patrimoniales (Cortesía Centros Judiciales).

El tribunal determinó que existen suficientes elementos probatorios para que el caso avance hacia un Tribunal de Sentencia de la misma jurisdicción, por lo que los cuatro acusados permanecerán en detención provisional mientras continúa el proceso penal.

Acorde al Código Penal de El Salvador, el delito de hurto puede ser castigado con mayores penas cuando se comete bajo circunstancias agravantes establecidas por la ley. Entre los factores que elevan la sanción figuran el aprovechamiento de calamidad pública o desgracia particular, la ocurrencia en casa habitada, en un edificio público o en un lugar religioso, así como la intervención de dos o más personas en el hecho.

El castigo también se incrementa si el hurto afecta equipaje de viajeros o bienes de valor científico o artístico, o si se utilizan llaves falsas o instrumentos equivalentes para perpetrarlo. En estos supuestos, la normativa prevé una prisión de cinco a ocho años.

Casos similares

La Diócesis de San Vicente denunció nuevos daños a la imagen de la Virgen María Auxiliadora ubicada en el monumento de acceso a la ciudad, hechos ocurridos en diciembre de 2025. Mediante un comunicado difundido por monseñor José Elías Rauda Gutiérrez, la diócesis expresó su rechazo y solicitó a las autoridades una investigación inmediata para evitar reincidencias y proteger los signos religiosos que forman parte de la identidad católica local, según la posición oficial.

La parroquia El Calvario de
La parroquia El Calvario de San Vicente lamentó que dañaran la imagen religiosa que da la bienvenida al pueblo. (Foto cortesía)

El obispo remarcó que esta es la segunda ocasión en que la imagen resulta profanada, y calificó el suceso como “un acto de irrespeto que hiere profundamente el patrimonio espiritual del pueblo”. La declaración se difundió en pleno tiempo de Adviento, contexto litúrgico que —de acuerdo con la diócesis— acentúa la gravedad del hecho al tratarse de un periodo dedicado a la esperanza, preparación y paz previas a la Navidad.

La diócesis afirmó su “firme rechazo a cualquier acto que vulnere las creencias religiosas” y exhortó a la población a actuar con dignidad y valores cristianos, promoviendo la paz y la concordia, en vez de responder con odio. Como medida adicional, se invitó a los fieles a realizar oraciones de desagravio y a solicitar la conversión de los responsables, confiando la protección de la diócesis a la Virgen María Auxiliadora.

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