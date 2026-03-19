El Salvador

Trabajos de pavimentación en calle rural de Ahuachapán alcanza el 40% de avance, indica FOVIAL

La intervención, que ya supera los dos kilómetros terminados, integra mano de obra local y responde a necesidades históricas de acceso, potenciando el desarrollo agrícola y comercial de la zona occidental de El Salvador

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La pavimentación de la carretera
La pavimentación de la carretera Los Toles en Ahuachapán alcanza un 40% de avance, beneficiando directamente a más de 4.000 familias en El Salvador. (Foto cortesía FOVIAL)

Las obras de pavimentación en la vía que conecta Los Toles, en el occidente de El Salvador, han alcanzado un avance del 40%, lo que representa un impulso crucial para más de 4,000 familias y beneficia la movilidad agrícola y estudiantil en la zona.

El proyecto, gestionado por el Fondo de Conservación Vial de El Salvador (FOVIAL), busca resolver problemas históricos de acceso en uno de los corredores productivos más importantes del departamento de Ahuachapán, según informó el director ejecutivo de la institución, Alex Beltrán.

En los dos primeros meses de trabajo, se han pavimentado aproximadamente 2.5 kilómetros de los 12 totales proyectados entre Arco Durán y Los Toles. Beltrán explicó que la ejecución fue posible gracias a la colaboración directa de los habitantes, quienes “decidieron retroceder entre uno y dos metros sus cercos para permitir una ampliación significativa del ancho de la vía”, superando así los 10 metros en algunos tramos.

El ancho anterior, de solo 4.5 metros, no permitía la circulación simultánea de dos vehículos en sentido opuesto.

La pavimentación impulsará la educación
La pavimentación impulsará la educación rural al favorecer la asistencia de más de 600 estudiantes de Los Toles, Atehuecía y Palo Piqué. Foto cortesía Ministerio de Educación

La estructura vial incluye más de 35 centímetros de subbase granular, una base estabilizada con cemento de 25 centímetros y una carpeta asfáltica de siete centímetros, diseñada para soportar el paso de vehículos de carga pesada.

“Es decir, es una estructura de pavimento que está diseñada para que pueda pasar una rastra totalmente cargada con materiales”, detalló Beltrán a durante la Entrevista AM.

La mejora de la conectividad permitirá una circulación más segura y eficiente de más de 1,000 vehículos diarios en el corredor Los Toles-Arco Durán, beneficiando especialmente a los agricultores que transportan sus cosechas, quienes anteriormente enfrentaban dificultades para movilizar productos durante la temporada de lluvias.

Asimismo, más de 600 estudiantes de los centros escolares de Los Toles, Atehuecía y Palo Piqué se beneficiarán gracias a la incorporación de aceras, hombros y señalización vial, que aseguran condiciones seguras para el tránsito peatonal de los niños hacia sus escuelas.

La nueva infraestructura vial fortalece
La nueva infraestructura vial fortalece el sector agrícola de Los Toles al facilitar el traslado de cosechas durante las temporadas de lluvia. (Foto cortesía FOVIAL)

La zona intervenida forma parte de los principales sectores agrícolas de Ahuachapán, donde el acceso deficiente limitaba la capacidad comercial y reducía los ingresos de los productores rurales.

Según Beltrán, la solución vial no solo impactará la economía local, sino que además incrementará la plusvalía de los terrenos y fomentará la formación de nuevas actividades comerciales.

El sector de Los Toles está ubicado a tan solo dos kilómetros de la frontera con Guatemala, lo que brinda a este corredor un potencial estratégico para el desarrollo comercial.

FOVIAL mantiene diferentes obras en ejecución que mejoran la red vial en todo el país. Entre ellas destacan la renovación de puentes en la carretera Panamericana y proyectos de ampliación en el acceso a Nuevo Cuscatlán, en el departamento de La Libertad.

La estrategia de ejecución implementada en Los Toles se ha replicado en otras regiones, como la zona alta de Chalatenango, donde igualmente la ampliación de vías y la mejora de espacios peatonales responden a la identificación directa de necesidades planteadas por las comunidades.

Según explicó Beltrán en la entrevista, “ya no trabajamos por separado; una institución llega a trabajar con los habitantes que se beneficiarán, acoplándose a las necesidades del sector”.

La carretera pavimentada de Los
La carretera pavimentada de Los Toles incrementa la plusvalía de terrenos y fomenta el desarrollo de nuevos comercios en la zona occidental de El Salvador. (Foto cortesía FOVIAL)

El objetivo institucional es concluir la obra antes del 15 de septiembre, fecha simbólica para la población local. La participación de los habitantes ha facilitado no solo la cesión de terrenos, sino también la creación de empleos en labores de construcción, mantenimiento y servicios auxiliares, contribuyendo al surgimiento de una microeconomía alrededor del proyecto.

En paralelo, FOVIAL mantiene más de 32 grupos de bacheo y 72 cuadrillas dedicadas a obras de limpieza y chapeo en todo el país, según detalló Beltrán en la entrevista, además de acciones de señalización y mantenimiento permanente. La institución informa a los usuarios sobre el estado de las obras a través de su página web oficial.

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