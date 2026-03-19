La ONU firma acuerdo para recibir donación que combatirá el hambre en Centroamérica

AME5245. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 18/03/2026.- Desde la izquierda, la representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Nicaragua, Athalie Mayo; la representante del PMA en Honduras, Stephanie Hochstetter; el representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Gregorio Casillas; la representante PMA en El Salvador, Maria Guimaraes, y el representante del PMA en Guatemala, Andrew Stanhope, posan este miércoles, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El PMA de la Organización de las Naciones Unidas formalizó un convenio con la organización internacional La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para recibir una donación destinada a combatir el hambre y la desnutrición en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. EFE/ Mariano Macz.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), ha firmado un convenio con la organización internacional La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días para recibir una donación destinada a combatir el hambre y la desnutrición en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Según informó la agencia EFE, la iniciativa busca fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables en el llamado Corredor Seco centroamericano.

El acuerdo, anunciado oficialmente este miércoles, contempla la transferencia de fondos provenientes de ofrendas de ayuno realizadas por miembros de la iglesia en todo el mundo. Según detalló el representante del PMA en Guatemala, Andrew Stanhope, la donación permitirá implementar el plan denominado “Alcanzando Hambre Cero en Centroamérica”, enfocado en mejorar la alimentación escolar, impulsar el empoderamiento económico de las mujeres y fortalecer los sistemas agrícolas locales. El funcionario explicó que la alianza responde a los retos estructurales que enfrenta la región y destacó que más de 160.000 personas en situación de vulnerabilidad se beneficiarán con los programas.

La agencia EFE precisó que el convenio prevé intervenciones diferenciadas por país. En Guatemala, el esfuerzo se orientará hacia brigadas nutricionales y el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. El Salvador priorizará la instalación de cocinas escolares, mientras que en Honduras y Nicaragua la atención se centrará en la provisión de meriendas escolares y el apoyo a pequeños productores agrícolas.

AME5247. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 18/03/2026.- El representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Élder Gregorio Casillas (i) habla con el representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Guatemala, Andrew Stanhope este miércoles, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El PMA de la Organización de las Naciones Unidas formalizó un convenio con la organización internacional La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para recibir una donación destinada a combatir el hambre y la desnutrición en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. EFE/ Mariano Macz.

Durante la presentación, Andrew Stanhope subrayó el valor de los modelos de cooperación internacional para atender los desafíos alimentarios crónicos en Centroamérica. “La alianza entre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días y el PMA demuestra que la solidaridad trasciende fronteras y hoy se traduce en respuestas más sostenibles a los problemas que enfrentan muchas familias centroamericanas”, afirmó Stanhope, según recogió EFE.

Por parte de la organización religiosa, élder Gregorio Casillas destacó que la contribución representa un esfuerzo de servicio y resiliencia dirigido a transformar la realidad de los hogares más afectados por la inseguridad alimentaria. “Es un sacrificio personal lleno de fe que hoy se traduce en ayuda para fortalecer la seguridad alimentaria y la esperanza de comunidades aquí en Centroamérica que enfrentan necesidades mayores a las nuestras”, sostuvo Casillas, en declaraciones citadas por EFE.

De acuerdo con cifras de Naciones Unidas, cerca de 13 millones de personas sufren inseguridad alimentaria en Centroamérica, impulsada principalmente por la crisis climática y el aumento de los precios de los alimentos, con especial impacto en el Corredor Seco. EFE resaltó que el nuevo convenio busca no solo responder a la emergencia inmediata, sino también generar capacidades a largo plazo en las poblaciones atendidas.

AME5251. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 18/03/2026.- El representante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Élder Gregorio Casillas (ci), habla durante la formalización de un convenio este miércoles, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la Organización de las Naciones Unidas formalizó un convenio con la organización internacional La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para recibir una donación destinada a combatir el hambre y la desnutrición en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. EFE/ Mariano Macz

Acciones humanitarias y alianzas internacionales refuerzan la lucha contra la desnutrición

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días impulsa proyectos de seguridad alimentaria y nutrición en Centroamérica, enfocados en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Guatemala, la organización mantiene alianzas con entidades como CARE para entregar alimentos y equipamiento especializado, además de apoyar el seguimiento en salud de madres y niños. En El Salvador, Honduras y Nicaragua, prioriza la nutrición materna e infantil, canalizando donaciones y asistencia humanitaria para romper el ciclo de la desnutrición, con acciones directas en centros y comunidades vulnerables.

El alcance de estos programas se potencia mediante colaboraciones internacionales, incluyendo aportes millonarios a UNICEF y al Programa Mundial de Alimentos. Estas alianzas permiten financiar intervenciones tempranas y la distribución de raciones de emergencia en zonas críticas, reforzando la respuesta ante la inseguridad alimentaria y contribuyendo a mejorar la salud de los sectores más afectados en la región.