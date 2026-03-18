El Salvador

Guatemaltecos representan el 38% de los turistas internacionales en El Salvador durante enero y febrero, según autoridades

“El visitante guatemalteco venía para hacer negocios y se marchaba rápido por la inseguridad. Ahora llegan con la familia y permanecen entre 3 y 5 días en el país”, señaló la ministra de Turismo, Morena Valdez

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Entrevista de Morena Valdez, Ministerio de Turismo de El Salvador (Cortesía: Canal Antigua)

El 38% de los turistas internacionales que arribaron a El Salvador durante los primeros dos meses de 2026 provino de Guatemala, según cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Turismo (MITUR). La ministra Morena Valdez destacó por medio de una entrevista en el Canal Antigua que este flujo convierte a los visitantes guatemaltecos en el principal grupo extranjero en el país.

El aumento de turistas guatemaltecos obedece a una transformación en la dinámica fronteriza de la región. Según datos del MITUR, el turismo fronterizo solía caracterizarse por visitas breves impulsadas por motivaciones de negocios o la necesidad de sortear preocupaciones sobre la seguridad.

En el 2025, Valdez destacó que el “Pulgarcito de América” recibió casi un millón de guatemaltecos. El crecimiento del 28% en la llegada de guatemaltecos entre enero y febrero del presente año respecto de períodos anteriores marca un giro relevante en el sector.

Entre enero y febrero, El Salvador recibió 815,000 visitantes internacionales. De ese total, el 38% correspondió a viajeros guatemaltecos, mientras que el 28% fueron ciudadanos de Estados Unidos y Canadá, seguidos por Honduras con un 17%.

La percepción de mayor seguridad
La percepción de mayor seguridad en El Salvador ha favorecido la estadía prolongada y el perfil familiar entre los visitantes guatemaltecos. (Cortesía: MITUR El Salvador)

La titular de turismo destacó en su comunicación que los mercados tradicionales, como el norteamericano y hondureño, han cedido terreno frente al repunte guatemalteco.

Un cambio en el perfil del visitante guatemalteco

La ministra Valdez afirmó que “ahora estamos observando la llegada de familias completas, lo cual no era frecuente en el pasado”. Los registros oficiales confirmaron que la composición del turismo guatemalteco dejó de ser predominantemente corporativa o de corta duración.

“El visitante guatemalteco venía para hacer negocios y se marchaba rápido por la inseguridad. Ahora vienen con la familia y se queda un promedio de 3 a 5 días ”, apuntó la funcionaria.

Esta modificación señala no solo una mejora en la percepción de seguridad en El Salvador, sino también un avance en su capacidad para retener visitantes durante más tiempo.

La ministra Morena Valdez destacó
La ministra Morena Valdez destacó que ahora llegan familias completas de Guatemala, un fenómeno inusual en años previos. (Cortesía: Ministerio de Turismo de El Salvador)

Guatemala supera a mercados norteamericanos y de la región

En los primeros dos meses de 2026, El Salvador se consolidó como destino prioritario para turistas extranjeros de la región, con Guatemala al frente del listado, por encima de Estados Unidos, Canadá y Honduras según datos oficiales del Ministerio de Turismo. La llegada creciente de familias guatemaltecas representa un factor de equilibrio en la balanza turística nacional y modifica las estrategias del sector para el resto del año.

El saldo de enero y febrero de 2026 arrojó un volumen de 815.000 turistas internacionales en El Salvador, de los cuáles 28% procedieron de América del Norte y 17% de Honduras, en tanto que el turismo de Guatemala mostró un incremento interanual del 28%.

El último reporte del Ministerio de Turismo identificó que el perfil del visitante guatemalteco antes se asociaba a viajes de negocios o visitas cortas, motivadas en parte por preocupaciones sobre la seguridad.

Los visitantes guatemaltecos desplazaron a
Los visitantes guatemaltecos desplazaron a los turistas de Estados Unidos y Canadá como principal grupo extranjero en El Salvador durante el inicio de 2026. (Cortesía: Ministerio de Turismo de El Salvador)

El “milagro” salvadoreño

De igual forma, Valdez apuntó que el cambio de imagen en el territorio salvadoreño provoca interés a nivel internacional.

“Ahora El Salvador tiene una buena reputación porque en estos momentos se respalda en una excelente imagen del presidente Nayib Bukele y la imagen del propio país. El milagro salvadoreño está sucediendo y eso se posiciona a nivel internacional. La gente se pregunta si de verdad se puede caminar en el lugar que antes era más peligroso. Por ende, se debe integrar a las comunidades a estos cambios. Estos avances es trabajo de todos tanto de públicos y privados”, puntualizó.

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