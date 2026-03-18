El Salvador

El Salvador: Acusado de atropellar a dos menores irá a juicio por homicidio culposo y manipulación de pruebas

Las autoridades judiciales determinaron la continuidad del proceso penal por la embestida de dos niñas en la carretera Litoral Oriente, apoyados en testimonios y la acusación de manipulación de pruebas tras el incidente

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El juzgado ratificó la medida
El juzgado ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el imputado, mientras continúa el proceso en su contra. (Cortesía: Freepik)

El Juzgado de Primera Instancia del Puerto de La Libertad resolvió la apertura a juicio contra Daniel Alexander L. M. por el atropello de dos menores de edad ocurrido el 27 de julio de 2025, en el kilómetro 43 y medio de la carretera Litoral Oriente, cantón Melara, departamento de La Libertad.

El acusado enfrenta cargos por homicidio culposo, conducción peligrosa de vehículos automotores, fraude procesal y omisión del deber de socorro, de acuerdo con una publicación en Facebook de Centros Judiciales.

El desarrollo del proceso penal contra Daniel Alexander L. M. se ha visto condicionado por antecedentes judiciales en la región que ponen el foco en la agravante de conducción peligrosa.

La vía donde ocurrieron los hechos es un trayecto habitual de peatones y tránsito vehicular, lo que aumentó el nivel de riesgo del incidente.

El Juzgado de Primera Instancia
El Juzgado de Primera Instancia del Puerto de La Libertad abrió juicio contra Daniel Alexander L. M. por el atropello de dos menores de edad. (Cortesía: Centro Judiciales de El Salvador)

La acusación contra Daniel Alexander L. M. se apoya en el testimonio de las víctimas, dos niñas de 10 y 13 años, quienes, según las autoridades jurídicas , caminaban al borde de la calzada cuando el automóvil conducido por el imputado las embistió circulando a exceso de velocidad.

Tras el impacto, el imputado abandonó el lugar y omitió el deber de auxilio, agravando así la calificación penal de los hechos. La audiencia preliminar determinó que existen indicios suficientes para dar continuidad al proceso judicial, medida que fue acompañada por la ratificación de la detención provisional.

El acusado habría manipulado pruebas tras el atropello

Las investigaciones concluyeron que el implicado habría sustraído y reemplazado el parabrisas y el capó del vehículo con el objetivo de ocultar pruebas materiales relacionadas con el hecho. Esta intervención se incorporó formalmente al proceso con el cargo de fraude procesal, según el expediente judicial.

En el caso ocurrido el 27 de julio de 2025 en el cantón Melara, del departamento de La Libertad, Daniel Alexander L. M. fue acusado tras embestir con su vehículo a dos menores de 10 y 13 años mientras circulaba a exceso de velocidad.

La investigación reveló que el
La investigación reveló que el acusado habría manipulado evidencias materiales, reemplazando parabrisas y capó para ocultar pruebas del vehículo involucrado. (Cortesía: DepositPhotos)

“Asimismo, se le atribuye haber manipulado la escena del hecho al sustituir el parabrisas y el capó del vehículo, los cuales resultaron dañados tras el impacto, y ocultarlos con el propósito de eliminar evidencia. El juzgado ratificó la medida cautelar de detención provisional contra el imputado, mientras continúa el proceso en su contra”, recalca el post de redes sociales.

Las evidencias han sido resguardadas por las autoridades, que mantienen el seguimiento del proceso penal abierto tras la audiencia preliminar celebrada ante la judicatura local.

Los criterios de la autoridad judicial agravan el caso

El tribunal señaló, con base en la información del expediente, que la zona del siniestro presenta un elevado tránsito de peatones y vehículos, hecho que aumentó el riesgo y gravedad del suceso atendido en la jurisdicción de La Libertad.

Las evidencias han sido resguardadas por las autoridades, que mantienen el seguimiento del proceso penal abierto tras la audiencia preliminar celebrada ante la judicatura local.

De acuerdo con la información, tras sustituir el parabrisas y el capó, Daniel Alexander L. M. intentó eliminar pruebas del hecho.

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