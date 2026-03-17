Vivienda formal en Centroamérica y República Dominicana enfrenta brechas de acceso y precios impactantes según nuevo informe regional

Según el Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025, solo una minoría con ingresos formales o acceso a subsidios logra financiar una vivienda nueva (Adobe Stock)

Los costos de la vivienda formal en Centroamérica y República Dominicana muestran grandes disparidades entre países, pero una constante: la mayoría de la población enfrenta serias barreras para acceder a una casa propia o a un alquiler digno.

Según el Anuario de la Vivienda de América Latina y el Caribe 2025 del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF, solo una minoría con ingresos formales o acceso a subsidios logra financiar una vivienda nueva, mientras la oferta formal se concentra en segmentos medios y altos.

El precio mediano de venta de una vivienda varía de manera significativa en la región. En Panamá, el valor en la capital supera los USD 178.000, mientras en Costa Rica ronda los USD 130.000 en la ciudad principal.

En contraste, El Salvador y Honduras ofrecen viviendas sociales por debajo de USD 50.000, aunque la oferta para clase media puede alcanzar los USD 100.000 o más debido al costo del suelo y los insumos.

República Dominicana mantiene precios promedio bajos en el segmento formal, con valores cercanos a USD 50.000 en zonas urbanas.

Para alquiler, los precios mensuales oscilan entre USD 120 y 200 en Honduras, USD 180 a 250 en El Salvador, y cerca de USD 350 a 500 en Costa Rica. República Dominicana reporta un alquiler medio formal de USD 571, superando a los países vecinos.

El costo de construcción ha subido en toda la región, con rangos entre USD 600 y 900 por metro cuadrado para nuevos desarrollos. (AP Foto/Ross D. Franklin, Archivo)

La asequibilidad se mide con el indicador Precio-Ingreso (PIR). Un mercado se considera inaccesible si este índice supera cuatro veces el ingreso anual promedio.

En Panamá, la compra de vivienda presenta un índice de asequibilidad de 51.55, y el alquiler absorbe hasta el 148% del ingreso. En El Salvador, la relación para vivienda social es de 38,8 y el alquiler equivale al 193% del ingreso.

Costa Rica no reporta PIR, pero solo el 14% de las viviendas ofertadas son accesibles para la mayoría. República Dominicana muestra un PIR de compra de 3,2, aunque este valor oculta la dificultad real de acceso para la mitad de la población.

El déficit habitacional es un problema estructural. El Salvador y Honduras registran más del 60% del parque habitacional con carencias, asociadas a precariedad, hacinamiento y falta de servicios adecuados.(AP Foto/Matías Delacroix)

Factores que impactan el costo y acceso a la vivienda

El alto costo del suelo urbanizado es un obstáculo común. En Panamá y Costa Rica, el suelo representa hasta el 40% del valor de la vivienda en las capitales.

La presión sobre los precios de la tierra también afecta a ciudades secundarias en El Salvador y Honduras. En República Dominicana, la especulación y la falta de bancos de tierra encarecen la vivienda formal.

El costo de construcción ha subido en toda la región, con rangos entre USD 600 y 900 por metro cuadrado para nuevos desarrollos. La inflación, la devaluación de monedas periféricas y el aumento en insumos importados han contribuido a este crecimiento.

Las tasas de interés para créditos hipotecarios superan el 10% anual en la mayoría de los casos, salvo programas subsidiados, como en Panamá (2%) y El Salvador (5% para vivienda social).

El acceso al crédito está restringido por requisitos de formalidad y garantías. Solo Panamá supera el 20% del PIB en stock de hipotecas, mientras Costa Rica y El Salvador tienen una penetración del 0.2% y 8% respectivamente.

República Dominicana se mantiene en un 5.01%. Los subsidios y bonos solidarios existen en varios países, pero el alcance es limitado frente al volumen de la demanda.

El mercado de alquiler informal predomina en El Salvador, Honduras y República Dominicana, donde muchas familias carecen de contratos legales y viven sin garantías ni seguridad de tenencia.

Déficit habitacional y políticas de suelo

El déficit habitacional es un problema estructural. El Salvador y Honduras registran más del 60% del parque habitacional con carencias, asociadas a precariedad, hacinamiento y falta de servicios adecuados.

Costa Rica y Panamá han logrado reducir el déficit cualitativo, pero la producción anual de viviendas resulta insuficiente para atender la demanda urbana y migratoria. En República Dominicana, el 40% del stock presenta déficits, sobre todo en áreas de expansión rápida.

La ausencia de bancos de tierra y la especulación limitan el acceso a suelo bien urbanizado. La mayor parte del suelo público carece de titulación y planificación para vivienda social.

República Dominicana promulgó en 2024 una ley de ordenamiento territorial para frenar la especulación y mejorar la gestión urbana, aunque sus efectos aún están por verse.

Desafíos regionales, tendencias y segmentación del mercado

La asequibilidad de la vivienda formal es el principal reto. En todos los países, los indicadores de precio-ingreso y alquiler-ingreso superan los estándares internacionales, restringiendo el acceso a sectores medios o a quienes reciben subsidios. El acceso al crédito sigue atado a la formalidad y la tenencia regularizada de la propiedad.

Para alquiler, los precios mensuales oscilan entre USD 120 y 200 en Honduras, USD 180 a 250 en El Salvador, y cerca de USD 350 a 500 en Costa Rica. Foto: Google

El grueso de la oferta formal de vivienda está dirigido a los sectores medios y altos. La mayoría de los hogares, especialmente los de menores ingresos, recurre a la autoconstrucción, el alquiler informal o vive en condiciones de hacinamiento. Las regulaciones de alquiler son débiles; en muchos casos, las familias destinan hasta el 70% de su ingreso al pago de rentas informales, sin protección legal frente a desalojos.

La sostenibilidad financiera del sector se ve limitada por la baja profundidad del sistema bancario, la falta de garantías y los altos costos del crédito, incluso donde existen subsidios focalizados.