El Salvador

Gabinete de Seguridad de El Salvador impulsa reforma para establecer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas

El ministro de Justicia, Gustavo Villatoro, ha presentado una iniciativa para reformar la Constitución de la República, con la finalidad de aprobar la cadena perpetua en el país.

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Presidente Ernesto Castro brinda conferencia
Presidente Ernesto Castro brinda conferencia junto a Gabinete de Seguridad por solicitud de reforma constitucional. (Foto cortesía presidente Ernesto Castro)

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó este martes una iniciativa para modificar la Constitución y permitir la imposición de cadena perpetua a quienes cometan homicidio, violación o actos terroristas.

La propuesta, impulsada por el presidente Nayib Bukele y anunciada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue recibida por la Asamblea Legislativa y podría avanzar con rapidez, según confirmaron las autoridades legislativas.

Durante la presentación oficial, Villatoro explicó que la petición se centra en modificar el inciso segundo del artículo 27 de la Constitución salvadoreña, que actualmente prohíbe expresamente las penas perpetuas. “La propuesta del señor presidente para la que estamos pidiendo su apoyo como Gabinete de Seguridad quedaría de la siguiente manera: ‘Se prohíbe la prisión por deudas, las infames, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas’”, sostuvo el ministro.

La solicitud presentada también incluye un paquete de reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y otras normativas, con el objetivo de ajustar la legislación secundaria a la reforma constitucional propuesta.

Villatoro justificó la iniciativa en el contexto de los cuatro años de régimen de excepción que vive el país, un periodo en el que, afirmó, se han enfrentado ataques de organizaciones criminales y críticas internacionales.

“Han sido cuatro años donde, independientemente de los millones que han gastado en estas subcampañas, no han logrado doblegar el espíritu y el anhelo de paz y seguridad que tenemos más de seis millones de salvadoreños”, expresó el funcionario.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022, una medida implementada por el gobierno de Bukele para combatir a las pandillas y reducir los índices de violencia. Las autoridades sostienen que el país es ahora “el más seguro del hemisferio occidental”, un argumento central en la defensa de la reforma constitucional. “El país que anhelamos requiere que en nuestras sociedades no existan homicidas ni violadores, en ninguna de nuestras comunidades, en ninguna de nuestras colonias. Es por eso que estamos solicitando la cadena perpetua para este tipo de criminales”, aseveró Villatoro durante su intervención.

El ministro de Justicia y
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó la iniciativa ante la Asamblea Legislativa./ (Captura de pantalla: Asamblea Legislativa

En el acto, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, confirmó que la iniciativa será sometida de inmediato a consideración del pleno. “Recibimos esta solicitud, ministro, y de manera inmediata la vamos a conocer en la Asamblea Legislativa, en plenaria. Vamos a solicitar al menos el acompañamiento de diez firmas de diputados para luego someterla a discusión. Si los sesenta diputados así lo desean, va a ser aprobada este mismo día”, explicó el legislador. De aprobarse en el pleno, la reforma pasaría a estudio de la Comisión Política, donde se convocará a los ministros de Seguridad y Justicia y a otros invitados para profundizar en los motivos de la ratificación.

El paquete de reformas abarca la homologación de leyes secundarias vinculadas al sistema de justicia penal, con el fin de que la aplicación de la cadena perpetua esté respaldada a nivel legal. Villatoro señaló que la reforma busca rescatar el derecho penal y revertir décadas de impunidad y desconfianza en el sistema judicial. “Esta reforma es importante, porque más allá de marcar un antes y un después en materia de derecho penal, estamos rescatando el derecho penal, un derecho donde solo los servidores públicos entendían y confiaban, porque nadie en su sano juicio iba a denunciar a un pandillero violador”, afirmó el ministro.

Las autoridades rechazaron de forma tajante las críticas de organizaciones internacionales y de derechos humanos que cuestionan la dureza de las medidas de seguridad implementadas en El Salvador. “Esas organizaciones globalistas criminales que defienden criminales van a tener que seguir poniéndose a prueba. Ya se quitaron recientemente la máscara, ya no son las ovejas que vendían. Ahora realmente son unos demonios que representan la maldad y la pobreza y la inseguridad en la que han sometido a nuestro país y a nuestra querida Hispanoamérica”, dijo Villatoro.

Por su parte, Castro enfatizó que la iniciativa responde a la voluntad del pueblo salvadoreño y agradeció al Gabinete de Seguridad, a la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada por el trabajo realizado. El presidente de la Asamblea declaró: “Seguiremos firmes dando ese acompañamiento a las medidas del presidente Nayib Bukele, porque los resultados ahí están. Ahora estamos viviendo en un país totalmente diferente, en un país en paz, en donde la reconstrucción en todos los ámbitos del país ha iniciado”.

El trámite de la reforma constitucional contempla su paso por la plenaria, el estudio en la Comisión Política y una eventual ratificación. Las autoridades esperan que la cadena perpetua pueda aplicarse próximamente a quienes cometan delitos de homicidio, violación o terrorismo, una vez que concluyan los procedimientos legislativos previstos.

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