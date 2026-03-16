El Salvador

Más de 2.000 mipymes en El Salvador se fortalecieron para promover el crecimiento sostenible con asistencia internacional

Una iniciativa internacional logró que empresas salvadoreñas adoptaran normativas de calidad y mejoraran la gestión interna, mientras promovía el acceso a nuevas oportunidades comerciales en la región

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La transformación de las pequeñas
La transformación de las pequeñas empresas salvadoreñas avanzó con apoyo internacional. Iniciativas que apuestan por la digitalización, el liderazgo femenino y la expansión regional aún dejan preguntas sobre los desafíos que enfrentan. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

La Fundación de Apoyo Integral (FUSAI) concluyó su participación en la iniciativa AL-INVEST Verde, cuya colaboración permitió apoyar a 2.023 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en El Salvador, más de la mitad dirigidas por mujeres, y sentó las bases para acelerar la transición de estos negocios hacia modelos más responsables y eficientes, según informó FUSAI a través de un comunicado de prensa.

En la etapa final del programa, 24 proyectos en once países beneficiaron a 24.500 mipymes, de acuerdo con AL-INVEST Verde. Como resultado, 6.500 empresas incorporaron prácticas sostenibles, 3.100 adoptaron normas de calidad y sostenibilidad y 4.490 optimizaron sus procesos internos. Además, se realizaron 145 encuentros empresariales que facilitaron nuevas oportunidades comerciales en Latinoamérica.

El impacto en El Salvador fue palpable, con el fortalecimiento de 593 mipymes mediante procesos personalizados de acompañamiento a través de la Escuela de Empresarios Líderes MYPE–LID y la generación de acceso a financiamiento por medio del Programa Solidario Comunitario (PSC), según indicó la Fundación y el portal del AL-INVEST Verde, el pasado viernes. Estas acciones beneficiaron a 851 colaboradores de las empresas involucradas.

AL-INVEST es un programa financiado por la Unión Europea que busca fortalecer la sostenibilidad, la digitalización y la competitividad empresarial en los países de América Latina.

Un total de 160 micro,
Un total de 160 micro, pequeñas y medianas empresas salvadoreñas reportaron mejoras notables en ahorro de recursos y un crecimiento superior al 10% en ventas, de acuerdo con datos del programa AL-INVEST Verde (Foto cortesía FUNDEMAS)

Resultados de las empresas salvadoreñas. Según FUSAI y AL-INVEST Verde, 395 empresas salvadoreñas implementaron prácticas sostenibles, adoptaron normas de calidad y mejoraron la eficiencia operativa. Además, 229 empresas reportaron un aumento en sus ventas tras el acompañamiento recibido. El programa también priorizó el fortalecimiento de la mentalidad directiva de los empresarios, promoviendo mayor organización y control de costos en sus operaciones.

Como parte de la estrategia de expansión y relaciones, se organizaron encuentros de negocios, seminarios web y giras empresariales en los que participaron más de 900 empresarias y empresarios. Estas actividades favorecieron el intercambio comercial y el acceso de las mipymes a mercados emergentes dentro de la región.

AL-INVEST Verde, impulsado por la Unión Europea, está orientado a fomentar el crecimiento sostenible, la economía circular y la generación de empleo en Latinoamérica. El programa tiene como misión elevar la productividad y competitividad de las mipymes en la región, dirigiéndolas hacia una economía baja en carbono y facilitando su articulación con estándares europeos, conforme destacó el organismo internacional.

MYPES: El 45 % del PIB en El Salvador

En El Salvador, las perspectivas de crecimiento para 2026 colocan al sector de la micro y pequeña empresa ante la expectativa de un avance significativo, aunque condicionado por desafíos estructurales que podrían limitar el reparto de los beneficios. Según el Informe 2025: La Otra Cara de la Economía, este segmento, aunque esencial para la economía, enfrenta riesgos de exclusión del progreso económico si no se resuelven problemas como la informalidad, la desigualdad en el acceso tecnológico y la carga de trabajo no remunerado. La trayectoria que tome este grupo determinará en gran parte el impacto real de la recuperación en la sociedad salvadoreña.

ARCHIVO: Cifras revelan mejoras inmediatas
ARCHIVO: Cifras revelan mejoras inmediatas en resultados comerciales y optimización interna, consolidando una tendencia hacia esquemas productivos responsables y mayor integración regional. Foto cortesía Mercados en San Salvador

El Observatorio MYPE identificó que el 68 % de las micro y pequeñas empresas opera bajo un modelo de mera subsistencia, atrapado en la llamada “trampa de la usura”. Dichos empresarios recurren a mecanismos de financiamiento informal, generalmente sujetos a tasas que superan en veinte veces los límites legales. El informe advierte que si la demanda de crédito en este segmento aumenta un 12 % en 2026, sin que se mejoren las condiciones de acceso al crédito formal, la desigualdad y la precariedad del sector podrían agravarse.

Las micro y pequeñas empresas contribuyen actualmente con hasta el 45 % del Producto Interno Bruto (PIB) y son responsables de emplear al 70 % de la fuerza laboral en El Salvador, según el análisis del Informe 2025: La Otra Cara de la Economía. El núcleo de empresas formales y en proceso de expansión, aunque representa apenas el 3,6 % de este universo, participa con un 8,2 % del PIB. Este segmento presenta mejores condiciones para incorporar tecnología y diversificar su oferta, situándose en una mejor posición frente a eventuales brotes de crecimiento.

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