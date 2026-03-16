El Salvador

La Policía Nacional Civil detiene a dos conductores por sospecha de conducción peligrosa en El Salvador

Dos detenidos acaparan la atención por su temerario manejo y niveles extremos de alcoholemia. El castigo se intensifica mientras los accidentes y víctimas aumentan sin freno. Las autoridades reevalúan estrategias y el impacto es incierto

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La Policía Nacional Civil de
La Policía Nacional Civil de El Salvador reportó la detención de dos conductores por conducción peligrosa bajo efectos de alcohol tras provocar accidentes graves. (Foto cortesía PNC)

Dos salvadoreños fueron detenidos tras provocar accidentes graves en diferentes puntos del territorio nacional y detectarse altos niveles de alcohol en sangre, según detallaron las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC). Ambos sujetos podrían enfrentar procesos judiciales por conducción peligrosa de vehículo automotor, en un contexto de creciente preocupación por la siniestralidad vial y la aplicación de reformas que endurecen las penas por estos delitos.

En uno de los casos, Sergio Osmín Gutiérrez Soriano, de 24 años, fue detectado en Chapeltique, departamento de San Miguel, tras chocar la mototaxi que conducía contra un camión. Este incidente dejó una persona muerta y cuatro lesionadas, según informaron las autoridades a la prensa local. El test de alcoholemia determinó que Gutiérrez Soriano tenía 250 grados de alcohol en sangre, cifra que sobrepasa ampliamente el límite permitido y constituye prueba determinante de su estado al momento del siniestro.

Según las reformas recientes en la legislación salvadoreña, las personas procesadas por homicidio culposo, conducción peligrosa y lesiones culposas, como en este caso, pueden recibir hasta 15 años de prisión, sin posibilidad de acuerdo conciliatorio para evitar el cumplimiento de la condena.

Nery Osvaldo González Juárez fue
Nery Osvaldo González Juárez fue arrestado con 336 grados de alcohol en sangre luego de un accidente en Chalchuapa, marcando uno de los casos más extremos recientes. (Foto cortesía PNC)

En Chalchuapa, al occidente del país, elementos policiales arrestaron a Nery Osvaldo González Juárez, de 42 años, luego de que protagonizara un accidente con daños materiales mientras manejaba un automóvil bajo los efectos del alcohol. Las autoridades indicaron que González Juárez fue sometido a un examen que reveló un nivel de 336 grados de alcohol, según la Policía Nacional Civil. Esta cifra, una de las más elevadas detectadas recientemente, refuerza la preocupación por la persistencia de la conducción temeraria y el potencial de consecuencias fatales.

Reducción en la cantidad de conductores peligrosos

El más reciente informe de la Policía Nacional Civil muestra que los operativos implementados han permitido reducir el número de personas detenidas por conducción peligrosa en las vías públicas. Entre el 1 de enero y el 14 de marzo de 2026, se contabilizaron 422 detenciones por este motivo, frente a las 445 registradas en el mismo periodo de 2025. Esta diferencia representa una disminución del 5.2% en la cantidad de conductores identificados tras superar los límites legales de alcoholemia.

De acuerdo con la información oficial facilitada por las autoridades, la medición se lleva a cabo mediante controles en carretera que utilizan alcoholímetros para determinar la concentración de alcohol en sangre de los automovilistas. El despliegue de estos dispositivos y el crecimiento en la fiscalización se enmarcan en las campañas preventivas y de control que las autoridades han intensificado durante los últimos meses.

Entre enero y marzo de
Entre enero y marzo de 2026, la Policía Nacional Civil contabilizó 422 detenciones por conducir bajo la influencia de alcohol en comparación con 445 del año anterior. (Foto cortesía VMT)

Crecen los accidentes de tráfico y el número de víctimas en 2026

Según los registros recopilados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el número total de accidentes viales reportados entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026 experimentó un aumento en relación con el año anterior. En el mismo periodo de 2025 se documentaron 3,879 siniestros, mientras que para 2026 la cifra ascendió a 5,067 accidentes en todo el país.

Miembros del Comando de Salvamento
Miembros del Comando de Salvamento de El Salvador trabajan en el sitio de un accidente vial nocturno donde un vehículo azul ha volcado, mientras utilizan equipo especializado. (Comandos de Salvamento Ilopango)

La magnitud de estos incidentes también se refleja en la cantidad de personas lesionadas, que pasó de 2,369 en 2025 a 3,286 en el mismo intervalo del año siguiente. Las estadísticas del observatorio muestran, además, un incremento en la letalidad: en lo que va de 2026 se han registrado 308 fallecidos por accidentes de tránsito, en contraste con los 231 que se reportaron entre enero y marzo del año pasado.

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