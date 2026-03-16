El Salvador

El Salvador reúne a más de 12,000 adultos mayores para reconocer su impacto social

Una iniciativa gubernamental propició la participación de becarios y personas de mayor edad, remarcando el aporte y la sabiduría de generaciones anteriores en el impulso de la educación y la transformación social

Guardar
Miles de adultos mayores y
Miles de adultos mayores y estudiantes compartieron experiencias únicas en una jornada inédita. La memoria colectiva toma fuerza y surgen nuevos lazos. Un evento que marca la transformación social salvadoreña. (Dirección de Integración)

Más de 12,000 abuelos de todo El Salvador participaron este domingo en el evento “Jóvenes y Abuelos Floreciendo Juntos”, una reunión sin precedentes organizada por la Dirección de Integración en las instalaciones de FUSALMO, Soyapango. Por primera vez en el país, se llevó a cabo una convocatoria de esta magnitud para rendir homenaje a los adultos mayores y reconocer su aporte a la sociedad salvadoreña.

Durante la jornada, la Dirección de Integración resaltó que los adultos mayores, por décadas afectados por el olvido, la inseguridad y la pobreza, hoy son parte activa del proceso de transformación que impulsa el Gobierno de El Salvador. La actividad reunió también a más de 2,500 becados del programa Continuidad Académica y Técnica, quienes establecieron vínculos intergeneracionales con los abuelos presentes.

Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, indicó que a través de iniciativas como Integrando y Activando Abuelos, los jóvenes encuentran en las historias y experiencias de los mayores un apoyo fundamental para afrontar el inicio de la educación superior. Con estas acciones, el Gobierno destaca el valor y la riqueza que las generaciones mayores aportan al desarrollo nacional.

No hay política pública que pueda construirse con éxito si no es con la presencia de un pueblo y en este caso, de un pueblo olvidado como fue el de los abuelos. Hoy aquí hay doce mil o seguramente trece, catorce mil, que se han levantado tempranísimo para participar en cuestiones culturales, artísticas, educativas, deportivas. Así que feliz de este momento extraordinario. Es importante que entendamos que desde las comunidades debe venir esta reconstrucción social”, destacó Gutman al equipo de Prensa de la Dirección de Integración.

Por primera vez, los adultos
Por primera vez, los adultos mayores son reconocidos y revalorizados en un encuentro que desafía la tradición. La conexión con jóvenes y el apoyo mutuo transforman la mirada sobre la vejez. (Dirección de Integración)

Ana Gloria Merlos, una participante octogenaria destacó: “He disfrutado bastante, he bailado con todas las compañeras y los becados. Nos sentimos bien, nos sentimos jóvenes. Vengan a disfrutar porque mire, uno se divierte, conoce a muchas personas, conoce muchos lugares”.

También, del programa Integrando Abuelos, María de los Ángeles Cosme, manifestó con agrado que se llega a los eventos “a dejar el estrés”: “Uno viene bailando, gozando con las cumbias y pasándola bien con todos. Se les hace la invitación a todos los abuelitos. Ya estamos mayores, pero no hay que dejarnos al olvido”.

Sobre la Dirección

En una entrevista con Infobae, Gutman explicó que el enfoque de la Dirección de Integración es transversal y abarca a toda la población. Actualmente, desarrolla once proyectos integradores que involucran tanto instituciones públicas como privadas, con el objetivo de llegar a todos los rincones del país.

“Para salir de la pobreza hay que tener cinco pilares bien importantes, sobre todo en Latinoamérica. Voluntad política, que las instituciones públicas y privadas generen las condiciones de desarrollo y rompan los embudos sociales, el fortalecimiento de las comunidades, la participación genuina de la gente y un modelo integrador que sirva de referencia”, argumentó el titular de la instancia.

Historias de superación y esperanza
Historias de superación y esperanza emergen desde FUSALMO. El valor de la experiencia se entrelaza con las aspiraciones juveniles. Un giro en la política social y educativa del país. (Dirección de Integración)

“Todos los días llevamos a quinientos, a mil abuelos y algunos jóvenes a teatros, museos, parques, cines y en una buena mayoría es la primera vez que van. No tienen que ir solo una vez al año, sino por lo menos tres veces, porque nuestra intención es reflexionar sobre cada una de esas visitas y vincularlos, integrarlos al mundo del arte”, añadió.

Temas Relacionados

Dirección de IntegraciónSoyapangoAdultos MayoresProgramas SocialesEl SalvadorAlejandro GutmanIntegrando Abuelos

Últimas Noticias

La policía de Guatemala traslada al pandillero ‘El Inquieto’ a un centro penitenciario tras recapturarlo en operativo

Los agentes responsables de la seguridad trasladaron al hombre arrestado en marzo, asegurando su ingreso a la instalación carcelaria una vez culminado el proceso médico pertinente

La policía de Guatemala traslada

Grave accidente en carretera Litoral deja tres fallecidos de Cruz Roja Salvadoreña y ocho heridos

Un percance vial registrado en Santa Cruz Porrillo, San Vicente, involucró a miembros de una organización humanitaria que regresaban de un evento cuando el vehículo en que se transportaban volcó tras impactar contra un árbol

Grave accidente en carretera Litoral

Panamá apostará al sector logístico, el Canal y la inclusión financiera para reducir las brechas sociales

La nación apoya la consolidación de las reformas, así como el compromiso con la capitalización y la reposición de recursos de los programas del BID

Panamá apostará al sector logístico,

Obispo Silvio Báez sobre régimen en Nicaragua: “Son ciegos quienes creen que los sistemas políticos son eternos”

Las declaraciones ofrecidas por el prelado desde Estados Unidos enfatizan la crítica hacia acciones que justifican la represión, así como hacia quienes consideran inamovibles los actuales sistemas políticos en ese país centroamericano

Obispo Silvio Báez sobre régimen

Fátima Bosch, Miss Universo, llega a El Salvador este 16 de marzo

El arribo de Fátima Bosch fue confirmado por las autoridades municipales de La Libertad Sur, quienes indicaron que la presencia de la ganadora contará con acceso libre en el Palacio Tecleño de Santa Tecla

Fátima Bosch, Miss Universo, llega

TECNO

De smartphone a PC: trucos

De smartphone a PC: trucos para transformar tu teléfono en una computadora

Trucos para mejorar la señal del repetidor Wi-Fi y navegar sin corte

Valve sorprende con una actualización de la app de Steam: mejoras y cambios

Google refuerza la seguridad infantil en YouTube con inversión en animación de IA

Meta planea reducir hasta un 20% su plantilla por las inversiones en IA

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar 2026: ‘Una batalla

Premios Oscar 2026: ‘Una batalla tras otra’ se corona como la gran ganadora de la noche

El premio Oscar a "Golden" es histórico: la victoria de K-Pop Demon Hunters es opacada por la interrupción de su emotivo discurso

Premios Oscar 2026: todos los ganadores de la gala más importante del cine

El inesperado empate en los premios Oscar 2026 deja boquiabiertos a todos y revive la historia de la Academia

Premios Oscar 2026: Anne Hathaway y Anna Wintour sorprenden en la ceremonia con un icónico guiño a ‘El diablo viste a la moda’

MUNDO

Cómo la economía plateada impulsa

Cómo la economía plateada impulsa la innovación en Europa: salud, turismo y tecnología

Las habilidades digitales avanzadas aumentan la probabilidad de empleo de los silver

Macron exigió a Irán reabrir el estrecho de Ormuz y cesar los ataques en la región tras la muerte de un soldado francés

Trump advirtió que la cumbre con Xi Jinping podría retrasarse si China no colabora en la reapertura del estrecho de Ormuz

El precio del petróleo abrió al alza y superó los USD 100 por barril ante la escalada del conflicto en Medio Oriente