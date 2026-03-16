El Salvador reúne a más de 12,000 adultos mayores para reconocer su impacto social

Miles de adultos mayores y estudiantes compartieron experiencias únicas en una jornada inédita. La memoria colectiva toma fuerza y surgen nuevos lazos. Un evento que marca la transformación social salvadoreña. (Dirección de Integración)

Más de 12,000 abuelos de todo El Salvador participaron este domingo en el evento “Jóvenes y Abuelos Floreciendo Juntos”, una reunión sin precedentes organizada por la Dirección de Integración en las instalaciones de FUSALMO, Soyapango. Por primera vez en el país, se llevó a cabo una convocatoria de esta magnitud para rendir homenaje a los adultos mayores y reconocer su aporte a la sociedad salvadoreña.

Durante la jornada, la Dirección de Integración resaltó que los adultos mayores, por décadas afectados por el olvido, la inseguridad y la pobreza, hoy son parte activa del proceso de transformación que impulsa el Gobierno de El Salvador. La actividad reunió también a más de 2,500 becados del programa Continuidad Académica y Técnica, quienes establecieron vínculos intergeneracionales con los abuelos presentes.

Alejandro Gutman, presidente de la Dirección de Integración, indicó que a través de iniciativas como Integrando y Activando Abuelos, los jóvenes encuentran en las historias y experiencias de los mayores un apoyo fundamental para afrontar el inicio de la educación superior. Con estas acciones, el Gobierno destaca el valor y la riqueza que las generaciones mayores aportan al desarrollo nacional.

“No hay política pública que pueda construirse con éxito si no es con la presencia de un pueblo y en este caso, de un pueblo olvidado como fue el de los abuelos. Hoy aquí hay doce mil o seguramente trece, catorce mil, que se han levantado tempranísimo para participar en cuestiones culturales, artísticas, educativas, deportivas. Así que feliz de este momento extraordinario. Es importante que entendamos que desde las comunidades debe venir esta reconstrucción social”, destacó Gutman al equipo de Prensa de la Dirección de Integración.

Por primera vez, los adultos mayores son reconocidos y revalorizados en un encuentro que desafía la tradición. La conexión con jóvenes y el apoyo mutuo transforman la mirada sobre la vejez. (Dirección de Integración)

Ana Gloria Merlos, una participante octogenaria destacó: “He disfrutado bastante, he bailado con todas las compañeras y los becados. Nos sentimos bien, nos sentimos jóvenes. Vengan a disfrutar porque mire, uno se divierte, conoce a muchas personas, conoce muchos lugares”.

También, del programa Integrando Abuelos, María de los Ángeles Cosme, manifestó con agrado que se llega a los eventos “a dejar el estrés”: “Uno viene bailando, gozando con las cumbias y pasándola bien con todos. Se les hace la invitación a todos los abuelitos. Ya estamos mayores, pero no hay que dejarnos al olvido”.

Sobre la Dirección

En una entrevista con Infobae, Gutman explicó que el enfoque de la Dirección de Integración es transversal y abarca a toda la población. Actualmente, desarrolla once proyectos integradores que involucran tanto instituciones públicas como privadas, con el objetivo de llegar a todos los rincones del país.

“Para salir de la pobreza hay que tener cinco pilares bien importantes, sobre todo en Latinoamérica. Voluntad política, que las instituciones públicas y privadas generen las condiciones de desarrollo y rompan los embudos sociales, el fortalecimiento de las comunidades, la participación genuina de la gente y un modelo integrador que sirva de referencia”, argumentó el titular de la instancia.

Historias de superación y esperanza emergen desde FUSALMO. El valor de la experiencia se entrelaza con las aspiraciones juveniles. Un giro en la política social y educativa del país. (Dirección de Integración)

“Todos los días llevamos a quinientos, a mil abuelos y algunos jóvenes a teatros, museos, parques, cines y en una buena mayoría es la primera vez que van. No tienen que ir solo una vez al año, sino por lo menos tres veces, porque nuestra intención es reflexionar sobre cada una de esas visitas y vincularlos, integrarlos al mundo del arte”, añadió.